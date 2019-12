"Victoria para Boris Johnson y el Brexit": las portadas de la prensa británica tras la mayoría absoluta del Partido Conservador

Las portadas en papel y los periódicos digitales británicos reflejan este viernes la holgada victoria del conservador Boris Johnson con la mayoría absoluta y el descalabro del Partido Laborista liderado por Jeremy Corbyn, que pierde casi 60 escaños.

"El laborismo en crisis mientras Johnson se hace con la mayoría absoluta", titula theguardian en su versión en papel, mientras que en su web recogen que los conservadores "se aseguran la mayoría" de la Cámara y Jeremy Corbyn "no liderará el Partido Laborista en las próximas elecciones". El diario 'i' opta por un sencillo "Johnson desencadenado" que acompaña con una fotografía del político haciéndose un selfie con un viandante.

Portada del Daily Express

El Financial Times habla de una "aplastante victoria electoral" del primer ministro británico, mientras que en papel añade que se trata de unos resultados "catastróficos" que señalan a Corbyn la puerta de salida. "El león británico ruge por Boris y el Brexit", titula el Daily Express. En una versión anterior, la cabecera afirmaba: "Victoria para Boris Y [con mayúsculas] el Brexit".

"Victoria histórica de Johnson" se puede leer en The Daily Telegraph acompañado de la fotografía del líder conservador con su perro, Dilyn, junto al que acudió a votar a su colegio electoral en la mañana del jueves. La portada de The Independent recordaba durante los sondeos a pie de urna que los tories podrían obtener el mejor resultado desde Margaret Thatcher en 1987 (376 escaños), pero finalmente no ha sido así: ha obtenido 363 escaños. Es, aun así, uno de los mejores resultados de su historia.

Portadas de The Independent y The Daily Telegraph

Por su parte, "Pesadilla antes de Navidad" es la frase que ocupa toda la portada del Daily Mirror, también con una imagen del primer ministro británico. Con 648 de las 650 circunscripciones ya decididas, el Partido Conservador tiene 363 escaños asegurados. Esta cifra representa un aumento de más de 45 escaños respecto a las últimas elecciones, celebradas en 2017.