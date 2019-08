El presidente del Parlamento neozelandés da el biberón al bebé de otro diputado durante una sesión

El presidente del Parlamento de Nueva Zelanda, Trevor Mallard, acunó en brazos desde su sillón al bebé de un diputado y le dio el biberón durante la sesión parlamentaria de este miércoles, un comportamiento por el que se ha ganado alabanzas en las redes sociales.

"Normalmente la silla del presidente la usan solo los diputados que presiden, pero hoy una persona muy importante ha usado la silla conmigo", publicó Mallard en su cuenta de Twitter junto con dos fotografías del bebé, hijo del diputado laborista Tamati Coffey y su esposo, Tim Smith.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA