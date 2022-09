Putin amaga con el reclutamiento masivo en Rusia y la anexión de territorios ocupados en Ucrania

Rusia endurece su postura en la guerra tras el éxito de la contraofensiva ucraniana y amaga con la anexión de territorios ocupados y con una movilización de tropas para intentar recuperar el control de la invasión. Tras la suspensión a última hora de un esperado discurso del presidente Putin, la incertidumbre mantiene en vilo a Rusia y al resto del mundo. Medios rusos señalan que Putin se dirigirá a la nación este miércoles por la mañana.

Este martes, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, todos ellos territorios ocupados, han anunciado para esta misma semana un cuestionado referéndum para integrarse en Rusia. Por otro lado, en un contexto en el que Putin recibe presión interna por las malas noticias en el frente, el Parlamento ha aprobado una reforma del Código Penal que endurece las penas en tiempos de “movilización”. Por último, el presidente ruso también ha mantenido este martes una reunión con las empresas armamentísticas para que amplíen su producción y reduzcan los tiempos de fabricación.

Los parlamentos de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por el Kremlin el pasado mes de febrero justo antes del inicio de la invasión, han anunciado este martes la convocatoria de un cuestionado referéndum que empezará este mismo viernes y se alargará hasta el 27 de septiembre para integrarse en la Federación Rusa. Poco después, las autoridades instaladas por Rusia en las regiones ucranianas de Zaporiyia y Jersón (sureste) también se han sumado al anuncio.

Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal de Rusia, ha dicho que la cámara apoyaría la adhesión de Lugansk y Donetsk si votan a favor. “Tenemos que apoyar a las repúblicas con las que hemos firmado acuerdos de asistencia mutua”, ha añadido. En esta misma línea se ha expresado Oleg Morozov, presidente del Comité de Control de la Duma, que ha dicho que la unión se podría formalizar en apenas unas horas después del referéndum, tal y como sucedió con Crimea en 2014. La estrategia es similar a lo ocurrido en Crimea en 2014, cuya votación fue declarada nula por una abrumadora mayoría en la Asamblea General de la ONU y por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, el órgano compuesto por expertos en derecho constitucional.

El portavoz de la oficina del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Serhiy Nykyforov, ha advertido a Rusia de que los referéndums sobre la adhesión en los territorios ocupados destruirán cualquier posibilidad de conversaciones de paz entre Moscú y Kiev. “Sin los referéndums, todavía hay una mínima posibilidad de una solución diplomática. Después de los referendos, no”, ha señalado el portavoz al medio ucraniano Liga.net.

Movilización de tropas

El Parlamento ruso también ha aprobado este martes una reforma del Código Penal que incluye varias modificaciones y alusiones a los tiempos de guerra. La Duma ha incluido como agravante si el delito se comete en “periodos de movilización, ley marcial y tiempos de guerra”, lo que muchos analistas han considerado como una posible señal de próximos movimientos por parte del Kremlin. La nueva ley indica que un soldado que abandone su puesto en tiempos de guerra o movilización entre dos y 10 días puede enfrentarse a 5 años de prisión (actualmente eran hasta seis meses). El código también aumenta las penas para la “rendición voluntaria”.

El director de estudios rusos en el think tank CNA, Michael Kofman, ha señalado que si Rusia anuncia una movilización general de soldados, Ucrania sigue teniendo opciones de resistir la invasión. “La movilización no es necesariamente una solución a todos los problemas rusos, pero cambia la dinámica”.

Paralelamente, en las últimas semanas se han publicado informaciones y filtrado vídeos sobre el reclutamiento de presos en cárceles para combatir en Ucrania y revertir el déficit de soldados. Según la inteligencia británica, el grupo ruso Wagner lleva desde julio reclutando en las prisiones ofreciendo conmutación de penas e incentivos en metálico.

A man closely resembling Kremlin-linked businessman Yevgeny Prigozhin was filmed recruiting Russian prisoners to fight in Ukraine.https://t.co/rP32xgA3KE pic.twitter.com/iy3R5LUPiL — The Moscow Times (@MoscowTimes) 15 de septiembre de 2022

El presidente Putin también ha pedido este martes a las empresas armamentísticas que aumenten los volúmenes de producción, reduzcan los tiempos y que estudien las armas suministradas por la OTAN a Kiev para “mejorar donde sea necesario”. Putin ha señalado en una reunión con los empresarios que, dada la situación, las empresas deben “aumentar las capacidades de producción en el menor tiempo posible, maximizar los equipos y optimizar los ciclos tecnológicos sin comprometer la calidad y reduciendo los tiempos de producción”.

“Todo lo que está pasando hoy es un claro ultimátum de Rusia a Ucrania y Occidente. O Ucrania se retira o [amenaza con la] guerra nuclear”, ha señalado la politóloga Tatiana Stanovaya en Twitter. “Para garantizar la victoria, Putin está preparado para celebrar referéndums de forma inmediata con el objetivo de obtener el derecho, según él, de utilizar cualquier arma para proteger el territorio de Rusia. Putin no quiere ganar esta guerra en el campo de batalla, sino que quiere forzar a Kiev a rendirse sin luchar”, ha añadido.

“Una aclaración importante es que los referéndums se organizarán sólo como respuesta a la ofensiva [ucraniana], cuya probabilidad subestimó Putin. Hace una semana, el Kremlin creía seriamente que los referendos tendrían lugar más cerca del final del año, si es que lo hacían”, ha afirmado. “En otras palabras: no es un plan, sino el fracaso del plan”. “Y finalmente habrá movilización si Occidente y Ucrania no reaccionan 'como deberían'”

En su análisis diario de la guerra, el think tank estadounidense Institute for the Study of War, afirmó el lunes que las discusiones sobre las votaciones en zonas ocupadas “sugieren que la contraofensiva ucraniana en marcha en el norte del país está provocando pánico entre autoridades y agentes de Rusia”. El think tank explica que la contraofensiva ucraniana continúa, aunque los mayores avances se dieron hace más de una semana.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado que no reconocerá el resultado de las votaciones y el lunes aseguró en la víspera de su intervención en la Asamblea General de la ONU durante una entrevista con la cadena PBS que “si va a haber paz en Ucrania, la devolución de las tierras invadidas será muy importante. Las tierras invadidas serán devueltas a Ucrania”. El líder turco también ha pedido a Rusia que devuelva Crimea.