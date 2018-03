¿Ha felicitado Rajoy a Penélope Cruz por su César de Honor? "No voy a responder"

El pasado fin de semana se produjeron tres hitos importantísimos para el cine español. El domingo, una coproducción española - Una mujer fantástica- ganó el Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa; el sábado, la cinta producida por el español Pedro Hernández y dirigida por el también español Antonio Méndez Esparza, La vida y nada más, ganó un Spirit Award, el máximo galardón del cine independiente en Estados Unidos; el viernes, nuestra actriz más internacional, Penélope Cruz, recibía el aplauso del cine francés al recoger un César de Honor en París. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, escribió varios tuits durante el fin de semana. Varios de ellos, dedicados a felicitar -merecidamente- a deportistas españoles que conseguían importantes logros en el extranjero...





Las @leonasrugby logran su sexto Campeonato de Europa. Enhorabuena por vuestro éxito y espíritu de compañerismo, #TeamESP. MR pic.twitter.com/VwUirk2BPW — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 3 de marzo de 2018



El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, también escribió tuits dedicados a los deportistas españoles durante el fin de semana. Sin embargo, tuvo que llegar el lunes para que reaccionase a los logros nacionales relacionados con el cine. El presidente del Gobierno, no: Mariano Rajoy aún no ha reaccionado a las conquistas de uno de nuestros principales sectores culturales. Es más, avanzada la semana, seguía centrando sus tuits 'no políticos'... en el deporte.





Los pronósticos no han podido con nosotros. Seguimos. MR



Hala Madrid. — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 6 de marzo de 2018



El pasado martes, Penélope Cruz presentaba en Madrid la película Loving Pablo, una cinta sobre el narco colombiano Pablo Escobar que ha rodado a las órdenes de Fernando León de Aranoa y acompañada en el reparto por su marido, J avier Bardem. Durante su entrevista con Kinótico - el podcast de cine y series de elDiario.es- por el estreno de la película, que llega a los cines este viernes 9 de marzo, le preguntábamos si había recibido la llamada del presidente del Gobierno o del ministro de Cultura con motivo de su César de Honor. "Es que me lo han preguntado antes y no voy a contestar a eso. Prefiero que nuestras entrevistas hablen de las mujeres, de lo que está pasando, de la huelga. Pero eso no lo voy a contestar", decía Cruz.

Nosotros le hacíamos notar la situación de anormalidad política que revela su respuesta. "Me has preguntado antes qué significó para mí ese día, cómo lo viví. Prefiero centrarme en recordar a la gente que me ha ayudado, que me ha apoyado desde el principio, en vez de decir algo que se interprete como un reproche", añadía la intérprete. También durante la presentación de Loving Pablo en Madrid, le preguntábamos por este asunto a Javier Bardem. El ganador del Oscar por No es país para viejos, decía que "para muchos en este país, empezando por el presidente del Gobierno, el tema cinematográfico no es importante. Lo consideran como una industria mínima, débil, que no es importante ni siquiera a nivel económico... Teniendo en cuenta que da trabajo a muchísimos profesionales, ¡da dinero a las arcas públicas! No me extraña que el tipo no quiera hacer eso, además en un país en el que al deporte se le apoya de manera tan incondicional y lo otro se lapida".