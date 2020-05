Ayuso asegura que no pacta con los que cierran acuerdos con "la ETA" mientras la oposición le pide que haga los deberes

El acuerdo entre el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu para derogar aspectos de la reforma laboral a cambio del apoyo al decreto de estado de alarma ha llegado a la Asamblea de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a rechazar un pacto de reconstrucción que el líder de la oposición, el socialista Ángel Gabilondo, había puesto sobre la mesa para la salida de la crisis sanitaria, pero sobre todo económica poniendo como pretexto ese acuerdo. Ayuso ha defendido que no puede pactar con el "desastre" ni con los que "firman el futuro laboral de todos los españoles con el brazo político de la ETA".

"Me pide que pacte y yo insisto, no puedo hacer algo así si son ustedes capaces de firmar el futuro laboral de todos los españoles con el brazo político de la ETA como para preocuparse ustedes de construir un comité de expertos transparente y riguroso que hable de las fases y por lo tanto del empleo de todos los madrileños. Me pide que pacte con el desastre y yo con el desastre no voy a ninguna parte".

Ayuso ha insistido a la pregunta de Gabilondo de cuáles son los planes de la Comunidad de Madrid que es el PSOE "en la Moncloa el que está causando "los problemas". "No puedo pactar con el socialismo que nos están llevando al desastre", ha añadido. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reclamado además al Gobierno central un protocolo Covid-19 para el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, "lejos de medidas coercitivas", con seguros de viaje, test o entrada con certificado y cámaras térmicas.

"Hacen medidas que son un sinsentido. Barajas ha sido el principal foco para Madrid y en lugar de hacer de Madrid el primer destino del mundo con protocolo COVID hacen y ponen medidas coercitivas para que no venga el turismo", ha subrayado en la Cámara autonómica.

El diputado de Unidas Podemos-IU Madrid en Pie, Jacinto Morano, ha preguntado a la presidenta qué ha hecho Madrid para pasar a la fase 1, una petición que ha realizado hasta en tres ocasiones la región.

Los apartahoteles de Ayuso

Los apartahoteles propiedad de Kike Sarasola que Ayuso disfruta por 80 euros la noche han centrado otra parte del Pleno regional. El PSOE ha sostenido que la presidenta madrileña ha mentido con las explicaciones sobre su estancia en el apartamento en la cadena hotelera Room Mate. El diputado socialista Modesto Nolla ha sostenido que la dirigente madrileña cuando se le tiende la mano "escupe su bilis en ella" y por ello le ha pedido que "si no ayuda, por lo menos no estorbe".

El diputado socialista Modesto Nolla ha recordado que la presidenta ha estado disfrutando de "400 metros cuadrados en dos suites con plazas de garaje facilitadas por el empresario Kike Sarasola" y que no se sabe si "gratis total o a precio de mamandurria" cuando el "código ético es clarísimo al respecto". "Los altos cargos no podrán aceptar ningún tipo de regalo o beneficio de ninguna naturaleza y sin olvidar que un hotel debería haber estado cerrado por el decreto de alarma", ha señalado.

Nolla ha recordado que la presidenta explicó que se había alojado en los apartahoteles "porque estaba contagiada", una versión que cambió este sábado. "Estos apartamentos no hacen más que escenificar el aislamiento de la presidenta y su lejanía con el sufrimiento de los madrileños, un aislamiento que solo rompe para el 'caceroleo' institucional, el reparto de bocadillos ante las cámaras o para lamentables sesiones fotográficas compitiendo con los mítines de ovejas o las reflexiones en el excusa de su presidente Casado", ha lanzado.

Desde Más Madrid, la diputada Tania Sánchez ha sostenido que la jefa del Ejecutivo autonómico debería haber sido "clara y transparente" con el apartamento pero ha preferido la opacidad y las versiones contradictorias". Sánchez ha defendido que lo que hoy dicen que ha sido "a coste cero" para las arcas regionales saldrá caro: "Dos décadas de Gobierno del PP en Madrid nos han enseñado que esos servicios que dicen que tienen 'coste 0' son los que nos salen más caros".

Por su parte, la consejera de Presicencia, María Eugenia Carballedo, ha defendido que la presidenta paga el apartamento "de su bolsillo" mientras a otros dirigentes autonómicos se han beneficiado de las casas oficiales, algo que según Carballedo podría haber hecho Ayuso pero que ha preferido pagarse. La consejera ha sostenido que no pueden criticar la gestión sanitaria y por eso acuden a la Cámara regional a "esparcir infundíos y echar fuego en una campaña de acoso y derribo liderada desde Moncloa". "Son incapaces de erosionar su gestión y por eso vuelven a la basura, al estercolero, a intentar erosionar" ha lanzado.