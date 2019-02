Begoña Villacís se queda como candidata única de Ciudadanos a las primarias para el Ayuntamiento de Madrid

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha anunciado este miércoles que se ha quedado como candidata única de la formación 'naranja' a las primarias al Ayuntamiento de la capital.

"Ya me podéis llamar oficialmente candidata a la ciudad de Madrid", ha transmitido a los periodistas, a quienes ha asegurado que aportará "más ganas todavía y experiencia". Villacís ha recordado que hace cuatro años se presentó "con muchas ganas de cambiar las cosas" y que ahora se da cuenta "de lo importante que es la experiencia".

Fuentes del partido han explicado a Europa Press que las otras dos precandidaturas que ayer se contabilizaron junto con la de Villacís han quedado retiradas aunque no concretan los motivos.

Villacís ha puesto en valor que ha recorrido "muchísima calle", algo que le consta conocen los afiliados de la formación naranja y se ha mostrado "agradecida, sobre todo a los afiliados", de quienes ha notado su "apoyo" y "aliento" durante "estos cuatro años".

"Me he apoyado mucho en los afiliados. Cuando un equipo se pone a trabajar, el trabajo se nota. Que no se hayan presentado otras candidaturas revela que el apoyo ha sido mutuo, que hemos trabajo muy muy bien estos años y el 26 gobernaremos esta ciudad", ha apostillado.

Ciudadanos abrió el plazo a las 20 horas del lunes y lo ha cerrado a las 20 horas de este pasado martes. Los afiliados recibieron un correo electrónico en el que se informó de que el Comité Ejecutivo ha aprobado el calendario y el proceso de primarias para elegir al candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid.

Así, a través de la plataforma de primarias habilitada en la zona de afiliados, pudieron presentar las candidaturas durante 24 horas. La votación final se realizará de forma telemática a través de la plataforma de primarias habilitada en la zona de afiliados entre el viernes 8 de marzo a las 10 horas y el sábado 9 de marzo a las 10 horas.