Carmena anuncia su candidatura "de personas y no de partidos": "Quiero ir con los mejores"

"Estoy dispuesta a ser de nuevo candidata para la Alcaldía de Madrid". Así ha comenzado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, su rueda de prensa para anunciar que se presentará a la reeleción. "Siempre había dicho que cuatro años eran suficientes pero he cambiado de opinión", ha reflexionado.

Carmena, que ha comparecido en solitario pero que ha estado arropada por gran parte de su equipo de Gobierno, ha lanzado la que llama su "propuesta" para las "fuerzas progresistas" que se quieran sumar. "Estoy dispuesta a ser candidata en una plataforma que se ha de crear, que yo no voy a crear y que tiene que tener unas características nuevas". De esta manera, da por amortizada la candidatura de unidad popular Ahora Madrid, un instrumento que ha sido "útil", pero que "hay que superar", ha asegurado la alcaldesa.

Con la propuesta encima de la mesa, Carmena deja claro que "no es una plataforma de partidos, es una plataforma de individuos", porque quiere "ir con los mejores". Carmena no ha descartado sumar a personas del PSOE que se quieran estar "a título individual". "Aquí hay sitio para todas las personas que es a nivel personal, tengan el carnet que tengan". "Se trata de una plataforma electoral que quiero que sea flexible", ha añadido, ha añadido.

Manuela Carmena ha trasladado que está "dispuesta a agotar la legislatura" si los madrileños vuelven a darle su confianza en 2019. La alcaldesa ha asegurado que la edad es un elemento "extraordinariamente positivo" y que trabajar para la ciudad le ha "rejuvenecido".

La regidora ha insistido en que no será determinante en la creación de la plataforma pero que la condición que pone es "ir con los mejores". "No voy a ser el elemento determinante ni el elemento promotor". En este sentido, no ha querido dar más detalles y ha asegurado que "lo demás está por determinar" ya que de "listas nombres, etcétera, no hay nada", ha afirmado.

Reunión con Pablo Iglesias

Carmena también se ha referido a la reunión que este domingo mantuvo con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. La alcaldesa ha asegurado que conversó con Iglesias "por pura deferencia" al tratarse del líder de una fuerza progresista. La regidora ha equiparado el encuentro a la llamada que le hizo, según ha informado la propia alcaldesa, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para comunicarle su decisión.

La propuesta de la alcaldesa va en contra del acuerdo al que llegaron Podemos e IU en julio para presentarse conjuntamente a las elecciones en Madrid, que hablaba de primarias proporcionales, una papeleta con todas las siglas y un programa electoral hecho desde las bases. Carmena se ha desligado de este acuerdo y ha afirmado que "no cuestiona" los procedimientos de otros partidos.

Fuentes de la dirección Podemos aseguraron tras ese encuentro a eldiario.es que "están contentos" con la decisión de Carmena de presentarse a la reelección. "Vamos a garantizar a Manuela pleno control de su equipo de gobierno y una candidatura plural con perfiles que le sean útiles", explican estas mismas fuentes. Sobre la forma jurídica, Agrupación de Electores, la formación política asegura que no está decidida y que "se verá más tarde". Lo fundamental, defienden, es que existe una voluntad de ambas partes por que haya acuerdo.

En Podemos respiran aliviados al conocer que su principal activo electoral en Madrid está disponible para las municipales de mayo, por más que el plan para configurar la candidatura no sea el que planeaban el partido de Iglesias e IU.

En rueda de prensa convocada en el Palacio de Cibeles para anunciar que se presentará a la reelección, Carmena ha estado arropada por parte de su equipo en el Gobierno municipal, que han aplaudido a la alcaldesa al término de la comparecencia. La insistencia de ellos, ha dicho, ha sido determinante para animarse a la reelección: "Me han hecho ver que todo lo que estábamos haciendo estaba todavía por concluir.