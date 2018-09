Manuela Carmena será candidata en 2019 incluso si no logra un acuerdo con Podemos e IU

Manuela Carmena ha tomado la decisión: se presentará a la reelección en las elecciones municipales de 2019. Así lo han confirmado a eldiario.es fuentes del entorno de la alcaldesa, una noticia adelantada por El País. La decisión está tomada al margen de los partidos que la llevaron a la Alcaldía en 2015: Podemos, IU y Ganemos. La regidora quiere tener las manos libres para configurar su lista con personas de su máxima confianza y descarta así primarias.

La forma jurídica para presentarse a los comicios sería la de una Agrupación de Electores, en la que Carmena espera poder contar con personas de Podemos e IU que ella apruebe. "De esta manera no hay cuotas de partidos y no tiene que despachar con Pablo Iglesias, Alberto Garzón o Equo", aseguran las mismas fuentes. Aún así, de no contar con personas de estas formaciones, Carmena se presentará igualmente a los comicios del próximo mayo. El nombre de la candidatura está por decidir ya que al abandonar el partido instrumental no será Ahora Madrid.

La alcaldesa lanza un órdago a las formaciones que integran la coalición en el Ayuntamiento de Madrid. El anuncio va en contra del acuerdo al que llegaron Podemos e IU en julio para presentarse conjuntamente a las elecciones en Madrid, que hablaba de primarias proporcionales, una papeleta con todas las siglas y un programa electoral hecho desde las bases.

Con la propuesta de Carmena, que no ha sido todavía comunicada a Podemos ni Izquierda Unida, se acaba con primarias y siglas políticas. Las fuentes consultadas aseguran que si las formaciones no quieren sumarse a la lista de la regidora, Manuela Carmena se presentará a las elecciones aunque tenga que competir con una lista alternativa de las formaciones que la llevaron a la Alcaldía.

Reacciones

El dirigente de Podemos y candidato a la Comunidad de Madrid, Iñigo Errejón, ha sido el primero de la formación liderada por Pablo Iglesias en reaccionar a la decisión de Manuela Carmena. Errejón, a través de un vídeo en la red social Facebook, ha calificado como una "magnífica noticia" tener "al menos cuatro años más una candidatura de cambio en Madrid".

La primera reacción a la ya confirmada candidatura de Manuela Carmena ha venido de la mano Purificación Causapié, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Causapié ha calificado de "positiva" la decisión de la alcaldesa. La reacción contrasta con el absoluto silencio de Podemos, pese a que la formación llevaba año y medio buscando que la alcaldesa repitiera.

La única reacción por parte del Gobierno de Ahora Madrid ha sido la de Carlos Sánchez Mato, dirigente de IU, en su cuenta de Twitter. Sin nombrar expresamente a la alcaldesa, Sánchez Mato ha querido lanzar un mensaje: "la estabilidad de una pirámide se garantiza asentándola sobre la base y no sobre el vértice #SiempreUnidadPopular".

El "optimismo" del Gobierno de Ahora Madrid por que la decisión de Carmena pudiera ser afirmativa, como aseguraba este martes la concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés, se ha transformado en silencio en el Ejecutivo municipal.