Tensión entre Ciudadanos y PP: los de Rivera no se comprometen a dar su apoyo para que Almeida sea alcalde de Madrid

Se complican las negociaciones en el Ayuntamiento de Madrid a una semana de la investidura de los alcaldes. Ciudadanos no se compromete a dar su apoyo al PP para que José Luis Martínez-Almeida, el segundo candidato más votado por detrás de Manuela Carmena, sea regidor de la ciudad. Así lo ha explicado la número dos de Almeida, Andrea Levy, tras la primera reunión entre los equipos negociadores municipales. "Nos preocupa la indefinición de Ciudadanos. No muestra su disposición a que haya un gobierno alternativo a Carmena liderado por el PP", ha expresado Levy, que asegura que la formación naranja "no se ha pronunciado sobre cuál va a ser su apoyo". En cualquier caso, los votos de los dos partidos no son suficientes para ninguna investidura. Requieren el respaldo de los cuatro concejales de Vox para alcanzar la mayoría de 29.

Ciudadanos no ha querido confirmar si su propuesta pasa por proponer a Begoña Villacís como alcaldesa, con menos votos que Almeida, como condición para negociar con el PP. " Nosotros no entramos en sillas o sillones. Hubiera esperado un documento programático", ha respondido Miguel Ángel Gutiérrez, uno de los miembros de la formación naranja presentes en la reunión.

Gutiérrez ha señalado que Ciudadanos ha acudido al encuentro con una "acuerdo programático de 55 puntos" y acusa al PP de ser "poco serio" por ir a la reunión sin propuestas de programa. Pero no ha especificado si el desencuentro ha surgido por proponer la candidatura de Villacís. "Es razonable que nos gustaría que nuestros cargos electos tengan responsabilidades de Gobierno, como también en la Comunidad con Ignacio Aguado. Pero hoy no es lo que nos preocupa", ha subrayado. "Ciudadanos ha llegado a gestionar el cambio desde dentro".

Este encuentro ha roto con la buena sintonía que marcó la primera reunión entre los candidatos el pasado miércoles. Los dos partidos sí han coincidido en una cosa: y es que trabajarán para que acabe "la etapa de Carmena". "Vamos a seguir trabajando para que haya un gobierno del cambio frente a Manuela Carmena", ha dicho la dirigente popular, Andrea Levy. "La época de Carmena ha finalizado", ha afirmado por su parte Gutiérrez. El candidato del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado a través de Twitter que seguirán "trabajando incansables" para que Ciudadanos "se sume al cambio".

Unas horas antes del encuentro, el líder autonómico de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha negado un "intercambio de cromos" entre el Ayuntamiento y la Comunidad. Es decir, que Ciudadanos vaya a imponer a Villacís como alcaldesa para dar apoyo a Isabel Díaz Ayuso (PP). Los secretarios generales de ambos partidos, Teodoro García-Egea y José Manuel Villegas, se reúnen esta tarde en la Asamblea de Madrid para sentar las bases de un acuerdo para la región.

Si PP, Ciudadanos y Vox no llegan a un acuerdo antes del sábado 15 de junio, Manuela Carmena podría terminar investida como alcaldesa. La ley electoral establece que si ningún concejal obtiene la mayoría absoluta (29 votos) durante la sesión de investidura fijada para todos los ayuntamientos veinte días después de las elecciones, el cabeza de lista del partido más votado se proclamará automáticamente alcalde de la ciudad (o alcaldesa).