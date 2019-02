IU y Más Madrid abren la puerta a que haya dos candidaturas pero piden el cese de la "confrontación"

La reunión entre Izquierda Unida Madrid, Anticapitalistas, Equo y Más Madrid ha terminado con el compromiso de seguir con las conversaciones pero con el reconocimiento de que el acuerdo puede no llegar debido a "diferencias políticas de fondo". De no producirse la "unidad", las fuerzas políticas presentes se han comprometido a evitar la confrontación.

Así lo ha manifestado este lunes el líder del Partido Comunista en Madrid, Álvaro Aguilera, que ha reconocido que el documento presentado por Izquierda Unida ha planteado "diferencias políticas". En concreto, la intención de IU de que la Operación Chamartín se "paralice". Sobre esas diferencias de fondo Aguilera ha detallado que "hay algunas cuestiones concretas pero uno de los elementos es el tema de los proyectos urbanísticos que no compartimos desde Izquierda Unida como puede ser el de la Operación Chamartín".

IU Madrid ha propuesto la "paralización" de la Operación Chamartín, ahora denominada Madrid Nuevo Norte, como requisito para articular una candidatura de confluencia en la región. "Nos van a hacer una contrapropuesta [Más Madrid] y la estudiaremos pero nuestra postura es firme, no vamos a participar en ninguna candidatura que no exija la paralización ni la retirada de la Operación Chamartín", ha asegurado Aguilera.

Desde Más Madrid, la plataforma que lideran Manuela Carmena para el Ayuntamiento e íñigo Errejón para la Comunidad de Madrid se emplazan "a seguir con las conversaciones" y mantienen la "voluntad de acuerdo". "Seguimos con la mano tendida para el acuerdo, no damos por cerrado nada, seguimos invitando a todos y todas al proyecto".

En el documento que ha presentado IU a todas las fuerzas de izquierdas, también a Podemos pese a no haber querido asistir a la reunión, se emplaza al "respeto" entre las organizaciones "en caso de no alcanzarse unidad total". "Si este proceso de debate colectivo no fuese capaz de generar un único espacio transformador para la región de Madrid, es necesario comprometerse firmemente a que no se irá a una confrontación constante entre los distintos espacios", detalla el escrito al que ha tenido acceso eldiario.es.

Izquierda Unida emplaza en ese sentido coordinarse para acuerdos posteriores. "Apostamos por cesar el fuego cruzado y nos comprometemos a que, en caso de competición electoral, pondremos por delante las necesidades del pueblo madrileño, apostando por una coordinación posterior a las elecciones para echar a las derechas de los gobiernos autonómicos y municipales".