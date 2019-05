Más Madrid se juega revalidar la Alcaldía y ser decisivo en la Comunidad: "Pongo el tiempo de mi vida a vuestra disposición"

Más Madrid cierra la campaña con la incertudumbre de si Manuela Carmena podrá revalidar este domingo la Alcaldía de Madrid. Las encuestas pronostican que la alcaldesa de la capital ganará las elecciones pero otra cosa será poder sumar con las demás fuerzas progresistas, ya que esos mismos sondeos muestran un escenario muy ajustado en la capital.

La otra pata de la candidatura, la candidatura para la Comunidad de Madrid que lidera Íñigo Errejón aspira a ser decisivo para que la izquierda recupere el gobierno de la región 24 años después.

En ese escenario, la alcaldesa y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, y el candidato a la Comunidad, Íñigo Errejón, han salido este viernes ha pedir el voto y han abogado por no "tirar una moneda al aire". "Si uno quiere que gobierne Carmena hay que votar a Carmena, lo demás es tirar una moneda al aire", advertía Errejón durante el mitin de cierre de Campaña, haciendo lo mismo con el voto en la Comunidad que, ha defendido, será "necesario" para impedir que el PP revalide cuatro años más el gobierno autonómico.

En la Plaza Roja de Vallecas, Más Madrid ha cerrado su campaña electoral haciendo un llamamiento a la democracia, a la dignidad de las instituciones y a los políticos honrados. "Nunca olvidaremos el daño a la democracia porque la gente ha dejado de creer en ella", decía la regidora convencida de que ese deterioro lo ha provocado la corrupción.

"Casi se me cae de la boca y en alguna ocasión tras un rifirrafe dialéctico con adversarios políticos he querido decir 'Piensa el ladrón que todos son de su misma condición'", ha lanzado. "Yo no voy a mentir nunca y no acepto que digan que somos todos iguales", ha defendido la candidata de Más Madrid.

El candidato a la Comunidad se ha acordado del electorado de Ciudadanos, apelando a sus votantes: "A los que les votasteis, pensando que era un partido liberal, movilizador y europeo, os han abandonado" y ha defendido que en estos comicios votarles "es meter la papeleta de Vox en la urna porque van juntos".

"Soy de izquierdas porque me han parido así y estoy orgulloso, pero no hace falta ser de izquierdas ni tener carnet para darse cuenta de que si hay huelga de Metro, sanidad y educación hoy, el problema no son los trabajadores sino el Gobierno regional, que no deja defender lo de todos", aseguraba Errejón ante un público de un millar de personas que le ha vitoreado "presidente, presidente".

Una Manuela Carmena muy animada ante un público que la aplaudía una y otra vez ha reconocido que no quería repetir como candidata pero que lo hizo por su equipo. "Aunque no había pensado que iba a continuar, lo he hecho porque el equipo me lo pidió y me merecen un cariño enorme. Les quiero", ha lanzado, a la vez que ha asegurado que ponía "el tiempo de mi vida a vuestra disposición y es la mejor inversión".

"No os voy a fallar", ha dicho Carmena ante las más de mil personas que la han arropado en Vallecas. "Frente a los que quieren fronteras porque no quieren ni viejos ni homosexuales, nosotros no queremos fronteras en esta ciudad a la que queremos amar, disfrutar, y que no podemos consentir que nos la arrebaten y destrocen", ha defendido, tras criticar el "pavoneo y las inauguraciones falsas" de otros.

La candidata de Más Madrid se ha acordado de quienes la critican por sus 75 años: "Qué tontos sois, qué bobos sois", les ha dicho, asegurando que se encomendará a la ciudad durante estos cuatro años si logra revalidar: "Es mi regalo de vida para vosotros".