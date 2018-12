El dentista será gratis en la Comunidad de Madrid para los niños entre 7 y 16 años antes de 2020

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la Ley de Atención a la salud bucodental y de creación del Programa de Atención Dental Infantil-Comunidad de Madrid, propuesta por el PSOE, que permitirá que los niños de entre 7 y 16 años acudan al dentista gratis. La región se suma así a otras siete comunidades autónomas que ya dan cobertura pública a esta especialidad, no incluida en la Seguridad Social.

La normativa, que ha recibido el voto favorable de PSOE, PP y Cs y la abstención de Podemos, no incluye cualquier tratamiento bucodental. Quedan fuera, por ejemplo, las ortodoncias o los implantes. Pero sí, además de las extracciones que ya se contemplan en la sanidad pública, una revisión anual, empastes o las urgencias dentales.

El servicio será prestado por el dispositivo propio del Servicio Madrileño de Salud en sus Unidades de Salud Bucodental y también por médicos privados habilitados por concierto sanitario para "implementar con la mayor celeridad posible el programa". Este punto ha sido criticado por Podemos, el único grupo que no ha votado a favor de la medida. En su intervención, la diputada Carmen San José ha manifestado que para la elaboración de la norma, a su parecer, "no se ha tenido en cuenta la situación real".

Los servicios de atención primaria y de atención especializada habilitarán en sus respectivas historias clínicas un apartado donde conste si el niño está recibiendo los servicios bucodentales a los que tiene derecho. También se adoptarán medidas para que todos los centros escolares colaboren con la implantación y seguimiento del programa.

La ley aprobada este jueves no será de aplicación inmediata. Antes, el Gobierno regional tiene elaborar un decreto que adapte el marco normativo a las previsiones de la ley. La disposición final primera marca que el decreto tendrá que estar listo en un plazo de nueve meses para que la norma entre en vigor "no más tarde del 1 de enero de 2020".

El PP ha asegurado que la normativa contará "con todos los recursos" del Gobierno para "convertirse en una realidad". El diputado Eduardo Raboso ha hecho hincapié en que esta normativa "constituye una inversión en salud que tendrá un rédito en el futuro enorme". "Conseguiremos que lo que hoy son los niños de esta comunidad sean adultos con la boca sana", ha dicho.

El diputado del PSOE José Manuel Freire, impulsor de la iniciativa, ha remarcado que se trata de un "gran día" para la región, para los ciudadanos y para "creer en el poder transformador de la política". "Es una ley que va a poner a la Comunidad a la misma altura que otras ocho autonomías", ha apuntado.

Freire ha reconocido que no se trata de una normativa "que solucione todos los problemas" pero que abre camino y que es necesaria porque Madrid no puede ser "la región más rica y no atender a los vulnerables, ni ofrecer a los niños con un servicio de calidad y universal".

El parlamentario de Ciudadanos Enrique Veloso ha sostenido que la salud bucodental es "es un aspecto que todavía no está resuelto de manera satisfactoria" en el Sistema Nacional de Salud. A su parecer, en España éste desgraciadamente es "un claro indicador de las diferencias socio-económicas, de que existe desigualdad". "Los poderes públicos tenemos la obligación de corregir estas diferencias. Es un avance fundamental para que todos los niños sin distinción tengan acceso a los servicios dentales ", ha dicho.

La ley establece la creación de una Oficina Dental Comunitaria del Servicio Madrileño de Salud que permitirá conocer y monitorizar el estado de salud bucodental de la población; planificar, ordenar, supervisar, evaluar y gestionar los servicios de salud bucodental; velar por los derechos de pacientes y monitorizar la seguridad, la calidad y las buenas prácticas en la atención bucodental o garantizar servicios de atención dental a un nivel adecuado a los grupos de población con necesidades sanitarias o sociales especiales.