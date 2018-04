El PP de Madrid abre la puerta a la salida de Cifuentes: "Esa opción hay que contemplarla"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, no descarta que la presidenta de la Comunidad salga de la Puerta del Sol por su máster universitario fraudulento. Ossorio, uno de los hombres con más poder dentro del PP de Madrid y afín a la líder regional, ha asegurado este viernes: "Tenemos la amenaza de Ciudadanos de que en caso de que no se produzca esa dimisión apoyaría una moción de censura. Esa opción hay que contemplarla y pensar en ella por el bien de todos".

Tras las declaraciones, Ossorio ha querido matizar sus palabras ante los periodistas en la Asamblea de Madrid. Asegura que la "opción" a la que se ha referido es la moción de censura y la "amenaza" de Ciudadanos de apoyarla pero, en ningún caso, la dimisión. " Esa opción [la de la dimisión] no la hemos planteado. Está en los medios y en el debate político, pero el grupo parlamentario popular no la contempla. No queremos bajo ningún concepto que suceda. Queremos que Cifuentes acabe la legislatura. Tiene todo nuestro apoyo", ha explicado.

El portavoz se ha reafirmado, no obstante, en que si Rajoy se lo pide, Cifuentes dejará el cargo. "El Partido Popular está por encima, las siglas están por encima de nuestros intereses personales", ha señalado. Ossorio ya dijo el jueves antes de entrar en el pleno que harían lo "que nos diga para bien o para mal" porque son "personas leales al PP".

Las declaraciones de Ossorio llegan después de que eldiario.es desvelara que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha mantenido ya una conversación con Cifuentes sobre el escándalo que acorrala a la presidenta madrileña.

Rajoy ha conminado a Cifuentes a que dé un paso atrás. Le ha sugerido la dimisión, aunque todavía no se la ha pedido. La respuesta de la presidenta madrileña, según fuentes próximas a Rajoy, pasó por recordar al líder del PP que él no dejó el cargo tras el caso Bárcenas y sus mensajes al exgerente del PP.

Las declaraciones del portavoz del PP van acompañadas también de las quejas por las presiones que la dirección nacional del partido están ejerciendo para precipitar la caída de Cifuentes.

En una entrevista en Onda Cero Ossorio ha asegurado, eso sí, que la dimisión de Cifuentes supondría "ceder a un chantaje de Ciudadanos". Tras recordar que es la dirección nacional la encargada de tomar las decisiones, ha apuntado que "en este caso no hay imputación ni investigación, que es donde tenemos el acuerdo de investidura" con Ciudadanos.

Ossorio ha considerado que existen "continuas contradicciones en la documentación y en las declaraciones que se formulan desde la Universidad". Desde el PP lo que quieren es que "todo se aclare con el informe que está elaborando y con las actuaciones que está llevando a cabo la Justicia".

Ossorio ha defendido que Cifuentes realizó el máster porque la conoce desde hace mucho tiempo y es una "persona muy responsable y súper trabajadora" por lo que podría haber compaginado su cargo como delegada del Gobierno con la realización del título.

La URJC desmonta la coartada de Cifuentes

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha reunido este viernes a su Junta de Gobierno. Entre las decisiones adoptadas, se ha abierto un expediente disciplinario a la funcionaria que modificó las notas de Cifuentes de forma supuestamente ilegal.

Este expediente echaría por tierra la coartada del error administrativo a la que se acogieron en un principio tanto la institución como la presidenta madrileña.

El rector, el director del máster (que luego se demostró que no lo era) y el profesor de una de las asignaturas modificadas explicaron el mismo 21 de marzo, cuando saltó el escándalo, que todo se debió a un error al transcribir las notas. Y que el profesor, cuando dos años después la alumna supuestamente apercibió el error, ordenó modificar las notas.

La apertura del expediente demostraría, al menos, las dudas sobre el procedimiento seguido por el profesor y la funcionaria para cambiar las notas, toda vez que la investigación de la universidad, avalada por los observadores de la CRUE, se muestra incapaz de encontrar la documentación que certificaría que Cifuentes efectivamente cursó el máster.