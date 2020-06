Sindicatos denuncian que Madrid no ha contratado a los rastreadores anunciados: "Si hay rebrote, supone el colapso del sistema"

Sindicatos sanitarios de la Comunidad de Madrid aseguran que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha contratado a los rastreadores comprometidos. Según explica CCOO en un comunicado, la secretaria general técnica de la Consejería de Sanidad les ha confirmado que por ahora el Ejecutivo autonómico solo ha firmado 16 contratos de MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública. Una cifra muy alejada de los 400 técnicos en Salud Pública con los que el vicepresidente Ignacio Aguado aseguró que iban a reforzar la plantilla del sistema sanitario.

Los portavoces sindicales explican que el recién fichado viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, redujo posteriormente ese compromiso a 175 efectivos. "No se está contratando en la medida en que dijo el consejero que se iba a contratar", lamenta Julián Ordóñez, de UGT. Desde este colectivo inciden en la importancia que tienen los rastreadores en la contención de la expansión del virus. "Si hay rebrote, supone el colapso del sistema sanitario. Para evitarlo hay que tener el sistema con músculo suficiente, tener cualquier posible foco perfectamente localizado y ver todos los contactos que se hayan tenido para proceder a un aislamiento muy temprano", añade Ordóñez.

Comisiones Obreras explica en un comunicado que para recabar la información enviaron dos escritos de a Dirección General de Salud Pública, uno con fecha 13 de mayo y otro del 26 de mayo, y que tras esas comunicaciones constataron que solo se "han propuesto y firmado [a 2 de junio] 16 contratos de MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública". "Si no se realiza el seguimiento de los pacientes COVID-19 no se realiza va a ser difícil la vigilancia de la pandemia", incide Mariano Martín-Maestro, coordinador de Acción Sindical de CCOO Sanidad Madrid.

"Lo que nos consta es la oferta de contratación de los 16 nuevos médicos de medicina preventiva, que ya han terminado sus especialidades. No tenemos más idea de rastreadores. No sabemos quiénes son, ni lo que están haciendo, porque no nos consta", explica Julián Ezquerra, portavoz de AMYTS. Ordóñez explica que UGT tiene constancia de una cifra muy parecida, entre 16 y 18 nuevas contrataciones.

Los sindicatos también aseguran que tampoco se han realizado las contrataciones de Atención Primaria comprometidas para cambiar de fase. "De los 836 refuerzos solo se han materializado 252 contratos", apunta CCOO. "La contratación a día 2 de junio en Atención Primaria era de 126 enfermeros y enfermeras, 47 enfermeros y enfermeras internos residentes (EIR), 58 MIR de Medicina de Familia y 21 profesionales del Servicio de Prevención. En esta área, la Consejería de Sanidad comprometió contratos para 836 profesionales de refuerzo: 335 médicos de Familia de los que 223 serían MIR, 47 EIR, 249 enfermeros y enfermeras, el resto contratos de otras categorías", explica el sindicato.

Ezquerra, secretario general de AMYTS, considera que estas cifran sitúan al sistema sanitario madrileño en el mismo lugar en el que estaba "antes del cambio de fase 0 a fase 1, en la que no se había reforzado la Atención Primaria" y se mantenían "cerrados" centros de salud y servicios de urgencias.

Teniendo en cuenta los datos plantados por los sindicatos, ese médico de familia considera que los argumentos que priman para pasar de fase "no son estrictamente sanitarios". "Entiendo que ahora se va a pasar a fase 2 por las mismas circunstancias. Seguimos con unos hospitales más descongestionados, con las UCIs en vías de quedarse vacías, pero, desde luego, estamos en la misma situación que en fase 0 en lo relativo al refuerzo de AP y contar con capacidad para hacer frente a posibles rebrotes", sentencia Ezquerra.

eldiario.es ha tratado de recabar la versión de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, sin haber recibido respuesta por el momento.