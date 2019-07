Vox dice que impedirá la investidura de Díaz Ayuso si no hay acuerdo a tres con Ciudadanos

Vox multiplica la presión sobre Ciudadanos a unas horas de que se cierre la ronda de consultas para proponer a un candidato a la investidura en Madrid. La líder autonómica, Rocío Monasterio, ha sido clara tras su reunión con el presidente de la Asamblea: Vox se opondrá a investir a Isabel Díaz Ayuso (PP) si no hay un acuerdo de las tres derechas con un "programa único" sellado por todas las partes.

"No vamos a ir a una situación trileros con un programa por un lado y otro por otro. Queremos un programa único y sencillo firmado por las tres partes", ha asegurado Monasterio en una rueda de prensa. La candidata de Vox señala que su formación está "con la mano tendida" a Ciudadanos en las próximas horas y que la condición indispensable para apoyar a Díaz Ayuso es "la firma previa" con el partido de Albert Rivera.

PP, Ciudadanos y Vox tienen de plazo hasta el martes por la tarde para garantizarse una mayoría absoluta que permita a Juan Trinidad, presidente de la Asamblea, presentar a Díaz Ayuso con certezas de que su investidura saldrá adelante. Los votos de PP y Ciudadanos no son suficientes ni para un primer ni para un segundo intento, que requiere más síes que nóes en la votación y el socialista Ángel Gabilondo, el candidato más votado en las elecciones cuenta con más respaldos que Díaz Ayuso después de que Unidas Podemos haya confirmado que prestará su votos para su investidura.

Monasterio ha cargado duramente contra Ciudadanos, partido con el que dice que no se ha vuelto a reunir desde "el famoso café secreto". "No entendemos un partido que se comporta con nosotros como los separatistas supremacistas. No entendemos por qué se tiene que tratar a nuestros votos como si fueran inferiores", ha señalado.

El candidato naranja, Ignacio Aguado, cerró la puerta a un pacto con Vox el pasado miércoles después de que el partido de extrema derecha presentara sus condiciones para negociar. "Bajo esas condiciones no habrá gobierno", dijo Aguado. "Cuando Ciudadanos apoyó al PP firmó un programa de 76 puntos. Nosotros pedimos tres y creemos que tienen que ser respetados", ha abundado Monasterio en este sentido.

La líder de Vox dice que aún espera que "el PP lidere esta firma del acuerdo a tres y arrastre a Ciudadanos". "No podemos entregar nuestros votos a cambio de nada, que es lo que se nos está exigiendo. Ellos no toleran a Pedro Sánchez, no quieren dar su abstención a cambio de nada, pero resulta que se lo exigen a Vox", ha criticado.