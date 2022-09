Marta Higueras: de brazo derecho de Carmena a concejal por su cuenta en el grupo mixto

Los antiguos concejales carmenistas de Más Madrid que formaron Recupera Madrid, y que hasta ahora capitaneaba Marta Higueras dentro del grupo mixto, vuelven a discrepar entre ellos. Empezaron siendo cuatro: Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas. Luego tres, tras la decisión de Llamas de renunciar a su acta de concejal. Y ahora se han quedado solo en dos después de que la propia Higueras decidiera desmarcarse del nuevo proyecto que Calvo y Cueto anunciaron recientemente para concurrir a las elecciones municipales previstas para mayo de 2023. Se trata de una agrupación de electores en la que quieren dar cabida a aquellos vecinos de Madrid que estén dispuestos a participar en esa nueva aventura con la que Higueras no está de acuerdo.

Desde entonces, las relaciones entre los tres han ido a peor, al punto de que la hasta ahora portavoz decidió desmarcarse “de la unidad de acción y de voto” de sus otros dos compañeros de Recupera Madrid y ahora actúa de manera independiente dentro del propio grupo mixto, como ratificó a esta redacción hace unos días, al ser consultada sobre su posición sobre el nombramiento de Tim Burton como Embajador de Madrid, una iniciativa de Andrea Ley y de Almeida que los Cronistas de la Villa y todos los grupos de la oposición rechazan.

Según explicó, desde que sus dos compañeros lanzaron ese “proyecto personal que yo no comparto”, ya no tiene ninguna relación con la marca que crearon juntos y trabaja dentro del grupo político “de forma instrumental”: ella actúa como concejala independiente del Mixto y Calvo y Cueto como Recupera Madrid. “No tenemos unidad de acción ni de voto”, añadió Higueras, quien confesó que están “en un proceso interno complicado”. No obstante, los tres concejales escindidos de Más Madrid siguen beneficiándose de los privilegios que supone tener grupo propio, como la subvención del Ayuntamiento para su funcionamiento, o cupo para impulsar y defender iniciativas en los Plenos.

La primera baja, la de Felipe Llamas

La situación entre ellos no es nueva. La marcha del grupo de Felipe Llamas en diciembre del año pasado al no estar de acuerdo con el apoyo que sus compañeros dieron a los presupuestos municipales del alcalde supuso todo un golpe para los disidentes de Más Madrid, a los que Almeida facilitó la posibilidad de conformar el grupo mixto contra el criterio del resto de la oposición, tanto de Más Madrid, como del PSOE e incluso de Vox. Tanto Más Madrid como Vox recurrieron -aunque por motivos diferentes- la decisión ante los tribunales, con distinta suerte: un juzgado de Madrid dio la razón al grupo de Rita Maestre y ordenó la disolución del grupo mixto del Ayuntamiento al considerar que “no es conforme a Derecho”, mientras el mismo juzgado tumbaba el recurso de Vox. Los ediles del Mixto decidieron interponer un nuevo recurso contra la sentencia, algo podría garantizarles el mantenimiento de todos sus privilegios hasta las lecciones de 2023 dado que su ejecución podría retrasarse meses.

La reacción de los carmenistas fue anunciar que iban a emprender “acciones legales” contra Más Madrid “por financiación ilegal y falsificación de firmas en documento público”. El intercambio de reproches y acusaciones con sus antiguos compañeros de Más Madrid se agudizó, mientras Almeida se ponía de parte de los díscolos y lanzaba a su vez palabras gruesas contra Rita Maestre acusando a su formación, que lidera Íñigo Errejón, de ser un “partido fake” y a la propia Carmena de haber liderado “el Gobierno más corrupto de la historia de Madrid”.

Una división que viene de lejos

En realidad, la división de los ediles que acompañaron a Manuela Carmena en su lista en las elecciones de 2015 y posteriormente en 2019 viene de lejos. En la primera legislatura concurrieron todos juntos dentro de la plataforma Ahora Madrid y lograron gobernar. Higueras se convirtió entonces en primera teniente de alcalde para cuatro años después volver a presentarse como número dos de Más Madrid, detrás de la jueza. Pero, al no lograr gobernar, el grupo pasó a la oposición y Carmena dimitió. Los roces entre sus herederos comenzaron cuando se nombró a Rita Maestre nueva portavoz. Higueras, Calvo, Cueto y Llamas empezaron a actuar por libre dentro del grupo mayoritario de la oposición por no estar de acuerdo con la estrategia que seguía Maestre contra el Gobierno de Almeida. Finalmente lanzaron Recupera Madrid, logrando al poco tiempo la formación del grupo mixto como pago -según sus excompañeros- al apoyo que dieron a Almeida para que pudiera sacar adelante la reforma de Madrid Central, dado que Vox se negó. Para los demás ediles de la oposición son desde entonces “unos tránsfugas”.

A partir de ese momento, se ofrecieron al alcalde para ser el “comodín antiVox” ante la nueva decisión del grupo de extrema derecha de no negociar siquiera los presupuestos municipales. De facto, los cuatro díscolos de Más Madrid - tres tras la marcha de Llamas- se convirtieron en los nuevos aliados del alcalde pactando también con su Gobierno la polémica Ordenanza de Terrazas.

Antes de sus recientes desavenencias con Calvo y Cueto, Higueras concedió una entrevista a elDiario.es en la que aseguró que iba a pedir a Manuel Carmena, con la que sigue manteniendo una gran amistad, que encabezara el proyecto que querían lanzar da cara a esos próximos comicios municipales. “Si Manuela quisiera presentarse de nuevo a unas elecciones, creo que sería el único modo de recuperar Madrid ante ese peligro real de que gobierne la derecha o la extrema derecha”, señaló asegurando que iba a hablar con la exalcaldesa para intentar convencerla de que aceptara. Pero Carmena rechazó con firmeza la oferta de su exteniente de alcalde y en declaraciones a la Cadena Ser dijo con contundencia: “Por supuesto que no, ni muchísimo menos pienso presentarme de nuevo a las elecciones”.

Higueras ya actuó por su cuenta en el Orgullo

Ya en las pasadas fiestas del Orgullo, Higueras empezó a actuar por libre y presentó una denuncia “a título personal” ante la Fiscalía contra “toda la Junta de Gobierno municipal” por “incumplimiento del acuerdo del Pleno” en el que se aprobó colocar la bandera arcoíris en la sede del Consistorio. Según explicó, daba ese paso “como activista y miembro del colectivo LGTBI” para “separarlo absolutamente de todo rifirrafe partidista”, sin contar con el apoyo de ninguno de sus otros compañeros.

Este miércoles la que fue mano derecha de Carmena concedía una entrevista a El País ratificando lo adelantado ya a esta redacción: que a partir de ahora será simplemente concejal del grupo mixto ante la decisión de dos de sus compañeros, Calvo y Cueto, de dar comienzo a un proyecto con el que no está de acuerdo. En la entrevista, Higueras ha explicado que el grupo Recupera Madrid “nunca se formó con intención electoral”, razón por la que ella decidió desbancarse. La edil ha insistido en que “no le gusta” que se presenten usando ese nombre porque eso “provoca una confusión entre el grupo mixto y su propia estrategia electoral”. Además, cree que “no puede haber más candidaturas en la izquierda en Madrid”.

Entre tanto, dice que ella tratará de “trabajar por una confluencia de izquierdas para las elecciones de 2023. Y, si no confluyen, por el entendimiento de las fuerzas progresistas para tratar de ganar la alcaldía”. Pero no ha querido desvelar si intentará ir o no en las listas de Yolanda Díaz, aunque no ha ocultado que le gustaría “seguir en política y que hubiera una candidatura de unidad en Madrid para que no gobierne la ultraderecha”.