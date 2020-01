Las multas de Madrid Central pasaron de 4.161 en marzo a 120.305 en octubre

Las multas por acceder sin autorización a Madrid Central pasaron de 4.161 en marzo de 2019 a 120.305 en octubre, aunque los desplazamientos de vehículos en el interior de la zona se redujeron entre estos dos meses de 111.260 a 110.641, según el área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de la capital.

El área de bajas emisiones de Madrid Central, que comprende casi todo el distrito Centro de la capital, se estrenó el 30 de noviembre de 2018 pero las sanciones no arrancaron hasta el 16 de marzo de 2019.

Según las cifras del portal de datos abiertos del Ayuntamiento, las multas han ido en aumento desde la implantación de Madrid Central, excepto en el mes de agosto, coincidiendo con el periodo vacacional. Así, en la segunda quincena de marzo se efectuaron 4.161 sanciones, en abril 7.358, en mayo 13.369, en junio 79.974, en julio 82.800, en agosto 80.758, en septiembre 106.816, en octubre 120.305 y en noviembre (hasta mediados de mes) 55.364.

El mes con más desplazamientos de vehículos en el interior de Madrid Central fue marzo de 2019, con un total de 111.260, según los datos recogidos por las 115 cámaras que controlan el área de bajas emisiones.

Sin embargo, fue el mes en que menos multas se produjeron, ya que el anterior equipo de gobierno municipal, encabezado por Manuela Carmena e impulsor de Madrid Central, no comenzó a sancionar hasta el 16 de marzo y después no multó a todos los vehículos (sin distintivo, B y C), como preveía la normativa.

La exconcejala de Medio Ambiente, Inés Sabanés, defendió que el sistema de multas era "gradual" y concretó que la intención era empezar por "los más contaminantes". "Deben saber que un proceso de regulación tan grande como es Madrid Central se aplica de forma progresiva, como siempre dijo el gobierno de Manuela Carmena", ha explicado este jueves la portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, que acusa al Gobierno de "manipular" los datos de multas para "justificar el posterior recorte de Madrid Central".

Maestre asegura que se hizo así "para evitar los problemas producidos cuando se puso en marcha la APR de Ópera, recién llegados al gobierno, en julio de 2015, donde se pusieron de manera reiterada muchas multas que después fueron recurridas en tribunales por los ciudadanos y perdidas por el Ayuntamiento".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, considera que los datos demuestran que la exalcaldesa, Manuela Carmena, aplicó una "moratoria encubierta al margen de los cauces procedimentales establecidos"."¿Alguien puede entender que en el mayor mes de accesos haya 4.000 multas?", ha expresado. Tras reiterar que no le gusta Madrid Central, ha insistido en que no dejará de aplicar la normativa en vigor "a diferencia de lo que hacía el anterior equipo de Gobierno".

Los más sancionados, los coches C

Desde marzo, el número de accesos de vehículos a Madrid Central ha ido fluctuando a lo largo de los meses: 110.909 en abril, 109.113 en mayo, 108.701 en junio, 108.088 en julio, 85.200 en agosto, 109.656 en septiembre, 110.641 en octubre y 93.699 en noviembre. Todos estos datos son fruto de un promedio de días laborables en determinadas calles del interior de Madrid Central (Gran Vía, Atocha, Gran Vía de San Francisco, Hortaleza, San Bernardo y Mayor).

Por otro lado, los coches más sancionados desde marzo hasta mediados de noviembre fueron los portadores de distintivo C, con 241.916 denuncias (43,32 %). Los de etiquetas B recibieron 206.033 multas (36,89 %) y los menos multados fueron los vehículos sin distintivo, con 110.305 denuncias (19,75 %).