La alcaldesa de Alcorcón descarta dimitir tras ser condenada por la quiebra de la empresa pública de vivienda

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), ha anunciado este miércoles que recurrirá la sentencia que la condena por la quiebra de la Empresa Municipal Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa) al "no ajustarse a la realidad de los hechos" y ha descartado dimitir dado que la inhabilitación impuesta se aplica solo al ámbito mercantil y no afecta a su cargo político.

En una sentencia que se hizo ayer pública, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid condena a De Andrés, por la quiebra de la citada empresa pública en la época en la que Enrique Cascallana estaba al frente de la Alcaldía y ella era una de las administradoras de la mercantil.

Tras señalar que aplicarán la resolución, la alcaldesa ha criticado que el juez sustente su decisión en "irregularidades contables relevantes" cuando es "obvio" que "el Consejo de Administración no realizaba esta tarea porque los políticos no deben intervenir" en esta materia.

"Todos los acuerdos iban con informes técnicos y económicos favorables. La sentencia no se ajusta a la realidad de los hechos", ha aseverado.

En esta línea, ha subrayado que el Ayuntamiento de Alcorcón ha devuelto "hasta el último céntimo" del reparto de dividendos y no se ha quedado ni un duro. Por tanto, recurrirán la sentencia al considerar que hay motivos para su impugnación.

De Andrés ha insistido en que la inhabilitación no afecta a su función en el Consistorio ni a su cargo, dado que se aplica estrictamente en el ámbito mercantil. Para asegurarse de tal extremo, ha solicitado un informe a la asesoría jurídica y al secretario municipal para respaldar esta tesis.

"Vamos a recurrir y estoy convencida de que los tribunales nos darán la razón. Siempre hemos defendido que la gestión en la empresa mereció la pena para que miles de jóvenes tuvieran acceso a una vivienda a un precio asequible", ha recalcado.

Seguidamente, ha atribuido la causa a un "instrumento político del Gobierno anterior para arremeter contra sus adversario políticos". "La sentencia no determina la comisión de ningún delito ni desvío patrimonial ni de un solo euro no como en Pozuelo o Ovadilla del Monte", ha zanjado.

Arropada por su partido

Sobre si descarta dimitir, ha contestado que se reitera en que la sentencia no implica su dimisión como alcaldesa, dado que se aplica solo en el ámbito mercantil.

"No tiene ningún sentido plantear esa dimisión porque no se me condena a la inhabilitación como cargo público en ningún caso. Si hubiera indicado que tenía que dimitir, ni siquiera sería una opción", ha recalcado, por lo que ha pedido que no se tergiverse lo que no es una inhabilitación para ejercer como cargo público.

Por otro lado, ha destacado que "por supuesto" se siente arropada por su partido, ya que numerosas personas le han muestra su apoyo y ha hablado con el secretario general el PSOE en Madrid, Juan Lobato, a quien ha dado "todas las explicaciones" y está "muy convencida de está muy tranquilo con esta situación".