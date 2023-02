Almeida entra en modo precampaña y ataca a toda la oposición

El ambiente preelectoral invadía este martes el pleno del Ayuntamiento de Madrid de febrero. La primera pregunta dirigida al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lanzada por el concejal del grupo Mixto, Luis Cueto, para pedirle que diera “cuenta de su agenda institucional desde la celebración del último pleno ordinario” ha desencadenado una guerra de todos los portavoces contra Almeida y del alcalde contra todos. Cueto ha relatado uno a uno los actos que ha llevado a cabo este último mes el alcalde, a su juicio sin ninguna transcendencia, e ironizando con que podrían encuadrarse en el apartado de “bodas, bautizos y comuniones (BBB)”, mientras le acusaba “de ser víctima de atropello de su propia agenda protocolaria”. Al hilo de esa pregunta los demás portavoces han aprovechado también para poner en cuestión la gestión de regidor a lo largo de todo este tiempo. Y ahí se ha desatado la tormenta.

La portavoz del PSOE, Mar Espinar, en su turno, ha afeado a Almeida “el mal uso en el manejo de los fondos públicos” y también que entre sus actos figure su presencia en el cumpleaños del expresidente Aznar y la vieja guardia del PP. “¿Es necesario seguir adorando a alguien como Aznar, que representa el peor pasado?”, le ha preguntado. Y ahí Almeida ha entrado al trapo acusando al PSOE de ser “el partido más corrupto de la historia” y asegurando que todos los casos conocidos tienen “un hilo conductor” en el que se incluyen siempre “fiestas con prostitutas y drogas”, desde Roldán, pasando por los ERE y el “Tito Berni”, en referencia al exdiputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes, supuesto cabecilla de la trama de sobornos conocido como el caso Mediador. “Este es un hecho objetivo, no digo nada que no esté en los sumarios judiciales”, ha replicado el alcalde a Espinar, a la que ha recomendado que cuando ella o su partido hablen de “corrupción” o de “manejo poco ortodoxo del dinero público”, se “tape un poco” o, mejor, “se esconda”.

Almeida, además, se ha metido con la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, pese a su ausencia del Pleno al estar de baja por maternidad, acusándola de “mentir” sobre sus quejas por la tardanza en darle cita con la matrona en su centro de salud. Según lamentó Maestre en Twitter, le daban hora para tres semanas después de pedirla, queja que documentó con un pantallazo que acreditaba lo dicho. Pero el alcalde ha acusado a Maestre de mentir. “Si Rita Maestre enseña la documentación completa que se le entregó al salir del hospital saldremos de dudas y sabremos si es ella o yo quien ha mentido”, ha contestado a los periodistas. “El protocolo de alta cuando ha habido un nacimiento es que se dan citas con la matrona y se establece un calendario de citas. Así funciona la sanidad pública en España. Pero entre el protocolo de actuación de la sanidad pública y lo que dice Rita Maestre deposito mi confianza en el 12 de Octubre”, ha afirmado Almeida.

Maestre no ha tardado en contestarle, muy molesta, en su perfil de la red social: “Que Almeida se haga eco de una mentira en el Pleno estando de baja es terriblemente patético”, ha dejado dicho.

Que una cuenta de twitter mienta es desgraciadamente una práctica habitual. Que Almeida se haga eco de una mentira en el pleno estando yo de baja es terriblemente patetico. pic.twitter.com/8leaGDlBk3 — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) 28 de febrero de 2023

Después, la concejala de Más Madrid Carolina Pulido ha exigido desde su escaño a Almeida “que pida perdón” a su portavoz y ha insistido en que “no hay citas para la matrona porque no hay citas”.

Almeida a Cueto: “No será un peligroso bolivariano pero sí un excentrico”

Ya desde primera hora de la mañana la tensión se había adueñado del Pleno. Almeida empezó cargando contra Cueto al que ha acusado de decir “chorradas” y de hacer “una performance política” solo para llamar la atención. El regidor le ha acusado de hacer perder el tiempo a todo el Pleno con sus “comentarios infantiles”, que ni siquiera “eran dignos” de que él los contestara, aunque lo iba a hacer “por respeto a los madrileños”.

Almeida ha considerado “muy ofensivo” que Cueto incluyera su asistencia al homenaje al fallecido periodista de la COPE, Juan Pablo Colmenarejo, o en el que el Ayuntamiento le rindió recientemente al restaurador Lucio, en el apartado de BBB, “bodas, bautizos y comuniones”. “¿Cómo se puede descalificar mi agenda de manera tan pueril?”, le ha preguntado.

Según Almeida los 43 actos que ha realizado este mes han estado dedicados “a estar en contacto con los ciudadanos y eso no es estar en bodas, ni en bautizos ni en comuniones, es una obligación escuchar a la gente y tener cercanía con los ciudadanos- Por eso he visitado 13 distritos”, le ha dicho a Cueto. “¿Cómo quiere que le tomen en serio los madrileños?”. “¿De verdad cree que la labor institucional del alcalde de Madrid se puede calificar de BBB?”, ha requerido.“Yo a usted no le considero un peligrosos bolivariano pero sí un excéntrico”, ha concluido el alcalde.

Pero después le llegó el turno a Javier Ortega Smith que ha cargado contra la “agenda del trilerismo y del transfuguismo” de Almeida al que ha acusado de ser “un alcalde que engañó a los madrileños en campaña prometiendo acabar con la política de restricciones y multas de Madrid Central”, cuando las ha aumentado; que “prometió terminar con las políticas sectarias de la izquierda”, pero luego pactó con los disidentes de Más Madrid, “los tránsfugas” a los que encima les “regaló” el Grupo Mixto que ahora la justicia ha ordenando disolver; y que “prometió en campaña bajar los impuestos a los madrileños” y no lo ha cumplido.

En su turno de réplica, Almeida se ha revuelto contra el portavoz de Vox al que le ha reprochado haber sido “el mejor aliado” de PSOE y Más Madrid. y haber hecho “pinza con la izquierda” con el objetivo de “bloquear al Gobierno”. Dicho esto le ha recordado a Ortega Smith que “si no se ha bajado el IBI al mínimo legal es porque Vox votó con la izquierda en contra de los presupuestos”.

El regidor también se ha enfadado por las acusaciones que le ha lanzado la edil de Más Madrid, Cuca Sánchez, por su afán por talar árboles, por estar “ausente de Madrid” y por “no haber estado a la altura de la ciudad” más preocupado por hablar de Pedro Sánchez y del Gobierno nacional que de Madrid. “Ustedes quieren convertir estas elecciones en una mala tertulia política en la que no se hable ni de de los programas ni de Madrid”. Pero -ha proseguido la concejala de Más Madrid- , los madrileños van a tener que elegir entre las parálisis y el cambio y el cambio lo va a hacer Rita Maestre“, ha rematado después.