Rita Maestre: “Somos la única fuerza política que puede decir con orgullo que está centrada en los problemas de Madrid”

Desde este jueves y hasta el próximo lunes, Más Madrid celebra un proceso interno de primarias en el que Rita Maestre (Madrid, 1988) encabeza la única lista para la Alcaldía de Madrid. Hace tiempo que dio un paso al frente para liderar el proyecto que a día de hoy es la principal fuerza de la oposición al PP de José Luis Martínez-Almeida. Todas las encuestas sitúan a la formación como la segunda más votada de la capital pese a la retirada de Manuela Carmena en 2019, cuando no logró gobernar pese a ganar las elecciones. Su dimisión no ha impedido que Más Madrid se haya consolidado en los sondeos, pero también en las elecciones de mayo de 2021 a la Comunidad de Madrid. Maestre ahora está decidida a liderar una candidatura que haga frente a Almeida y para ello no descarta seguir incorporando perfiles independientes a su lista después de las primarias.

'Rumbo a Cibeles': Más Madrid activa la maquinaria electoral para recuperar la Alcaldía y devolver "prestigio" a la ciudad

Saber más

Para la portavoz municipal, el punto fuerte de Más Madrid es ser “la única fuerza política que puede decir con orgullo que está centrada en los problemas de Madrid”. “Mi aprendizaje [respecto al Gobierno de Ahora Madrid del que fue portavoz] sería que hay que tener no solo la valentía para diseñar, sino también para mantener las políticas y el rumbo” frente a las “resistencias”, apunta. Ella no contempla una lista unitaria con Podemos e IU, que ya han anunciado que concurrirán en confluencia en los comicios de 2023, aunque apela a la “responsabilidad de todos”. “Más Madrid se ha ganado el derecho a ser reconocida como la única alternativa al PP”, defiende.

¿Por qué quiere ser alcaldesa de Madrid?

Porque esta ciudad se merece un cambio. Los barrios de Madrid se merecen un cambio y no podemos perder más tiempo. Los últimos han sido cuatro años perdidos para la ciudad y tenemos prisa por vivir con mucha más calidad de vida.

Las encuestas sitúan a Más Madrid como segunda fuerza si hoy se celebrasen las elecciones. Es un partido relativamente joven. ¿Cuál ha sido su éxito para consolidarse en Madrid?

Por una parte, la experiencia de la gestión de los cuatro años de gobierno de alcaldía progresista con Manuela Carmena a la cabeza, que han dejado un muy buen recuerdo a los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid. Y, por otra, una política muy centrada en los problemas concretos de la ciudad y en la identidad madrileña. Creo que somos la única fuerza política en Madrid que puede decir con orgullo que está centrada en los problemas de Madrid, en las cuestiones madrileñas, que no utiliza Madrid dentro de un escenario electoral nacional más amplio. Y creo que eso es una cosa que se valora por parte de la gente. Somos los que siempre estamos en Madrid y siempre estamos a los problemas de Madrid y los que además intentamos hacer una política de problemas concretos y soluciones concretas.

¿Qué es lo más urgente que necesita la ciudad y lo primero que cambiará Más Madrid si logra la Alcaldía?

Pues lo primero, aunque ese es un cambio de largo recorrido, es empezar a demoler el scalextric de Vallecas. Es un símbolo de la desigualdad de la ciudad de Madrid. Porque diría que la prioridad fundamental de la ciudad de Madrid es el reequilibrio de la ciudad. Es injusto que se siga gastando más dinero en limpiar unos barrios que en otros. Que la peatonalización y embellecimiento de la ciudad siempre vaya más a unos barrios que a otros. Y esa necesidad de justicia, de equilibrio justo, es una prioridad para nosotros.

¿Ha mejorado en algo la ciudad estos últimos años?

Yo casi que le haría esa pregunta al lector. ¿En qué ha mejorado tu vida durante los últimos tres años de gobierno de Martínez-Almeida en la ciudad de Madrid? ¿Qué mejora de calidad del aire, de vida, de más servicios públicos, de mejor transporte público tienes a tu alrededor? Creo que muy poca gente puede contestar de forma afirmativa esa pregunta y es porque Almeida se ha dedicado durante cuatro años a casi cualquier otra cosa antes que a gobernar la ciudad de Madrid.

¿No le concede algún mérito a Almeida?

Desde luego no en la mejora del transporte público, de la contaminación o de los servicios públicos. No se me ocurre ningún ámbito en el que Almeida haya aportado, al contrario. Hay cosas en las que ha dejado la ciudad tal y como se la encontró. Por ejemplo, en las escuelas infantiles no hay plazas nuevas. En otras cosas directamente ha dado marcha atrás. Ha ido arrastrando los pies e incluso ha dado pasos atrás en cuestiones que tienen que ver con la movilidad, la lucha contra la contaminación o todas esas cuestiones de reforma urbana. Todas las promesas electorales con las que llegó a la Alcaldía están incumplidas: el soterramiento de la A5, 15.000 viviendas públicas, todos los avances que supuestamente iba a hacer... No ha sido capaz de poner encima de la mesa uno solo.

Eso le iba a preguntar. ¿Diría que ha cumplido alguna promesa con la que llegó al poder?

Solo se me ocurre que ha vuelto a poner en el callejero de Madrid los nombres de los franquistas. Y no es un mérito particularmente valioso para una ciudad moderna del año 2022.

Madrid Central vive un nuevo retroceso con la prórroga que permitirá que sigan entrando los camiones. ¿Hay que resignarse a dar pasos atrás en la movilidad sostenible?

Europa está ahora empezando a plantear que se bajen más los límites de contaminación, es decir, hacer más ambiciosas las políticas de contaminación de las ciudades europeas. Y en Madrid ni siquiera llegamos a los límites anteriores. Es decir, que estamos muy lejos de volver a cumplir una vez que se pongan en marcha las nuevas regulaciones. Pero no hay que resignarse. En Madrid se ha avanzado mucho en términos de discusión pública y social sobre esta cuestión. Hace seis años hablar de la contaminación era una cosa quizás para informados o para académicos, y ahora es una preocupación. Esa incorporación dentro de las demandas ciudadanas de la lucha contra la contaminación es la garantía de que, aunque estemos perdiendo algunos años con el Gobierno de Almeida, Madrid no va a dar pasos muy grandes hacia atrás.

¿Cuáles son los retos a medio y largo plazo que debe fijarse Madrid?

Hemos colocado como objetivo de transformación y mejora de la ciudad la idea de la ciudad de los 15 minutos, que es un modelo que se está aplicando ya en París. Es una transformación de la ciudad en el corto, medio y largo plazo, que no tiene tanto que ver con llegar muy rápido en transporte público de un punto a otro de la ciudad, porque es evidente que hay distancias que no vas a poder recorrer nunca en 15 minutos en Madrid, sino en descentralizar una ciudad en la que ahora mismo los teatros están todos en unos barrios, las oficinas están todas en los mismos barrios, las fábricas están todas en los mismos barrios. La idea del Madrid de los 15 minutos es la de generar una ciudad donde haya muchos centros y donde cosas tan sencillas como ir a la escuela infantil, al teatro, a comprar en un comercio local o tener un polideportivo no tengan que implicar pasarte 45 minutos en un coche o 40 minutos en el metro. Es decir, hacer una ciudad repartida en la que el acceso al ocio, a los servicios públicos y también al empleo sea algo relativamente sencillo y cercano. Es un proyecto de medio plazo, pero para que se convierta en realidad tiene que empezar a ponerse en marcha desde ya. Y por eso tiene acciones de corto, de medio y de largo recorrido. Es el modelo y el horizonte que yo me pongo para la transformación de la ciudad de Madrid.

Con la distancia, ¿cambiaría algo del Gobierno de Ahora Madrid del que formó parte como portavoz?

Lo que diría es que el aprendizaje claro que yo tengo, que siento y que creo que también tenemos dentro de Más Madrid como organización política es que compensa más llegar y asumir que vas a enfrentarte, como nos sucedió, a una resistencia muy grande por parte de los poderes tradicionales de la ciudad, que se resisten a un cambio de gobierno. Dado que eso se va a producir en cualquier caso, es mejor y compensa más llegar hasta el final en los cambios y mantenerse firme. Mi aprendizaje sería que hay que tener no solo la valentía para diseñar, sino también para mantener las políticas y el rumbo. Desde luego, escuchar y consensuar. Tampoco se trata de ser soberbio en la gestión en el Gobierno. El ejemplo de Madrid Central y el Plan A de calidad del aire son buenas demostraciones. Nos generaron una enorme resistencia del Partido Popular y de algunos sectores económicos, pero se mantuvo ese rumbo y la firmeza, entre otras razones por la mano de Inés Sabanés, que fue quien lideró aquellos cambios en el Ayuntamiento, y hoy sigue siendo, a pesar de los intentos de Almeida y de la extrema derecha, una realidad de Madrid.

Fue una oportunidad perdida para la izquierda. Desde entonces la derecha ha logrado rearmarse en uno de sus bastiones y el PP ha absorbido prácticamente a Ciudadanos y busca reunificar al centro derecha de nuevo en torno a sus siglas.

Esa dinámica de reagrupación del centro derecha o de la derecha es madrileña, pero es también española. Diría que sucede en la mayor parte no solo de las capitales de provincia, sino también a nivel nacional. Y tiene más que ver con los grandísimos errores de Ciudadanos como aspirante al sorpasso del Partido Popular que a cuestiones específicamente madrileñas. Almeida es probablemente uno de los 'partidos populares' más débiles en el gobierno que existe en todo el territorio nacional. Y hay posibilidades claras de recuperar esa Alcaldía. Es una opción que depende de unos pocos miles de votos y por lo tanto hay una batalla que dar.

¿Cómo va a afrontar Más Madrid la abstención en los barrios más populares?

Llevando a esos barrios la centralidad de la campaña. Vamos a hacer una campaña que hable de los barrios del sur y del este de la ciudad de Madrid. Que hable de los barrios que están fuera de la M-30. La tendencia es poner el foco en el centro de la ciudad. Es un error político de grandes dimensiones y mi objetivo es hacer exactamente lo contrario. Me importan más, y mucho, los problemas de Aluche, los de aparcamiento en General Ricardos o los de acceso a los servicios públicos en Villa de Vallecas o El Cañaveral, donde no hay ni una escuela infantil ni un centro de salud. Y esa va a ser la prioridad.

Uno de las críticas a Ahora Madrid es que no tuvo tan en cuenta a los barrios. ¿Comparte esa tesis? Ahora incluso sus rivales dicen que Más Madrid sí tiene tejido social y asociativo.

En las elecciones municipales de 2019 Más Madrid tuvo porcentajes de voto del 40% en Villa de Vallecas, en Puente de Vallecas, en Villaverde y Usera, en Carabanchel, en Latina, precisamente en la periferia del sureste de la ciudad de Madrid, donde probablemente se podrían haber hecho más cosas. Hay que ser autocrítico y pensar qué más se puede hacer. En ese sentido, creo que las obras prioritarias de la siguiente legislatura son las que suceden fuera de la M-30. Son el bulevar de Vía de Vallecas, es la reforma completa de la A5 o la reforma de la A42 desde Orcasitas hasta el centro de Madrid. Es transformar esos barrios que han sido durante mucho tiempo autopistas urbanas, vertederos, lugares donde se echa todo lo que la ciudad no quiere. Esos barrios tienen que convertirse en el centro.

Ha hecho su lista para presentarse a las primarias. Si es alcaldesa, ¿tiene ya pensado cómo será su Gobierno con esos concejales que ha elegido teniendo en cuenta que los miembros del Gobierno tienen que ser electos?

He pensado la lista y quedan algunas incorporaciones por hacer, aunque las haremos un poco más adelante pensando en posibles cargos de Gobierno y carteras municipales. En ese sentido, habrá personas con cualidades, experiencia y capacidad de gestión en el ámbito del urbanismo, el transporte público, la movilidad, el feminismo y los servicios sociales de la ciudad.

¿Cómo se incorporan nuevos perfiles si ya se han hecho las primarias?

Hay dos partes del proceso de formación de las listas. La primera son estas primarias internas, que se celebran entre el 15 y el 19 de diciembre, que haremos a nivel municipal en toda la comunidad y también en la lista de la Asamblea de la Comunidad de Madrid con Mónica García. Y además existe la posibilidad, como está recogido dentro de los estatutos y de los reglamentos, de incorporar a fichajes un poco más externos, más independientes, personas del mundo de la sociedad civil o del mundo del activismo que se pueden incorporar tras la votación un poco más adelante. Y eso es lo que haremos probablemente a lo largo del mes de marzo, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad.

Se ha conocido el acuerdo entre Podemos e IU para concurrir en confluencia en las elecciones de mayo. ¿Qué opina?

Respetamos lo que hagan otros partidos. Nosotros estamos centrados en Madrid, en ganar a Almeida. Ese es nuestro objetivo y a eso nos hemos dedicado estos años, a ser la oposición y, sobre todo, la alternativa a Almeida. No hemos querido estar en los conflictos ni en debates identitarios. Queremos gobernar Madrid presentando un proyecto atractivo, abierto, moderno y que llegue a mucha gente. Tenemos posibilidades reales de gobernar. La alcaldía de Cibeles está a muy pocos votos y en eso estamos trabajando. Tenemos proyecto para todos los barrios, para todos los madrileños.

¿Ve posibilidades de que Más Madrid forme parte de una lista unitaria?

Somos proyectos distintos. Más Madrid es una fuerza muy madrileña, verde, progresista y feminista, que tiene una misión muy clara: ganar Madrid. Respetamos todos los proyectos, especialmente los de la izquierda, pero creemos que Madrid necesita uno completamente dedicado a la ciudad, que la tenga como prioridad y razón de ser. Eso es Más Madrid y el respaldo de los ciudadanos está avalando esa apuesta. Estamos muy orgullosas de la alternativa que estamos construyendo y nos vamos a dedicar en cuerpo y alma a devolver un gobierno progresista a Cibeles en mayo.

Se podría volver al escenario de que una de las tres listas se quede por debajo del 5%.

Yo apelo a la responsabilidad de cada uno y puedo hablar por Más Madrid, una fuerza política que se ha ganado el derecho en las elecciones y en el trabajo político cotidiano y de calle a ser reconocida como la única alternativa al Partido Popular. Lo más importante es que el Gobierno de la ciudad de Madrid está a unos pocos miles de votos. A uno, dos o tres concejales. Y ahí debe empujar todo el mundo en la misma dirección. A mí jamás nadie me escuchará hablar mal de otra formación política, de lo que tendría o no que hacer. Yo puedo hablar por Más Madrid y nos hemos ganado el derecho a poner encima de la mesa una propuesta de gobierno.

¿Es la ministra Reyes Maroto una buena candidata para el PSOE?

Se lo he dicho, le deseo la mejor de las suertes porque es necesaria para formar un Gobierno. Para sumar un 50% de Madrid es necesario que seamos al menos dos en este baile. Y le deseo la mejor de las suertes. No puedo valorar mucho su carrera en Madrid porque la conozco poco.

¿Gobernaría en coalición con el PSOE?

Sería una buena idea, desde luego, para esta ciudad. Es, de hecho, una alternativa posible. Es la suma que dan las encuestas y para eso hace falta que cada uno haga su parte. Pero creo que sería un escenario posible y deseable.

Si Ciudadanos logra representación en 2023 como dicen las encuestas y sus votos son necesarios para que usted sea alcaldesa, ¿se los pedirá?

Ciudadanos ha tenido una trayectoria difícil a lo largo de estos años en Madrid, tanto en 2015, cuando estuvieron a punto de hacer alcaldesa a Esperanza Aguirre, como en 2019, cuando eligieron a la extrema derecha y a un Almeida que había perdido las elecciones sobre Manuela Carmena. En ese sentido, tengo poca esperanza en que cambie su rumbo. Ahora, no se pierde nunca la esperanza y creo que ese papel de bisagra al que debería haber aspirado un partido como Ciudadanos pues quizás en este momento de crisis grande en el que están se lo deberían volver a plantear. Ciudadanos va a tener que elegir si hace vicealcalde a Ortega Smith. Esa es la realidad que dibujan las encuestas. La extrema derecha más racista y más homófoba de toda Europa. Desde luego, es un gran papelón para un partido que se dice de centro y liberal.

Marta Higueras fue la número dos del Gobierno de Ahora Madrid y ahora se ha desligado de Luis Cueto y José Manuel Calvo. ¿Existe alguna posibilidad de integrarla en su lista?

Yo ahí siempre he dicho lo mismo. Estamos hablando de tres personas que en un momento dado salieron de un grupo político en una carrera cuasi personal. Creo que no ha aportado demasiado a la política madrileña y que por lo tanto es mejor cerrar ese capítulo cuanto antes.

¿Cree que Almeida será el candidato del PP?

Es bastante triste ser alcalde de una ciudad y tener que estar confirmándose él mismo porque en su partido parece que no terminan de hacerlo. Feijóo, en la cena de Navidad del Partido Popular, hacía una diferencia muy clara entre el resultado que creía que iba a tener Ayuso y el que iba a tener Almeida. Es difícil pensar que vas a poder liderar la ciudad de Madrid si no tienes la autoridad ni siquiera en tu partido. Es una persona en un momento muy bajo, un personaje político con una profunda debilidad y muy poco crédito interno y externo. En todo caso, si es el candidato, haremos una campaña en la que podremos hablar de lo poco o nada que ha hecho para la ciudad de Madrid.