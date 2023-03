Almeida renuncia a inaugurar su obra estrella antes de las elecciones: la nueva Puerta del Sol se retrasa

No habrá inauguración de la nueva Puerta del Sol antes de las elecciones. El alcalde de Madrid ha admitido este jueves que las obras no habrán terminado el próximo 3 de abril, fecha fijada por el consistorio hace un mes para su apertura al público. “Inauguración como tal no va a haber”, ha explicado Almeida a preguntas de los periodistas.

El área de Obras ya había avanzado que a principios de abril no estaría cambiada la marquesina de entrada al Cercanías, debido a la dilación de los permisos de Adif para acometer los trabajos. Pero el alcalde ha revelado que tampoco estará lista la estatua de Carlos III, que pasa de una posición central en la plaza a una lateral, en la la embocadura de las calles Mayor y Arenal. “Estamos ya en periodo electoral y queremos ser extraordinariamente respetuosos, y no puede haber inauguraciones ni actos oficiales por parte del Ayuntamiento”, ha dicho Almeida para justificar el retraso en los trabajos.

Las obras en la Puerta del Sol arrancaron el 22 de marzo de 2022 con una duración prevista de 12 meses, lo que en principio iba a permitir a Almeida cortar la cinta de la que considera su obra emblemática de la legislatura. Pero el hallazgo de restos arqueológicos durante los trabajos y el parón navideño han acabado retrasando una inauguración que no llegará, aunque la intención del Ayuntamiento es la de despejar las vías peatonales antes de la Semana Santa.

La delegada del área de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, había fechado el día 3 de abril la apertura de la nueva Sol a los madrileños. Un día después, se convocan en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las elecciones municipales y regionales en todo el país, lo que impide, como ha explicado el regidor, inauguraciones.

Fuentes municipales han trasladado a Europa Press que “al haberse encontrado restos arqueológicos, la fuente que albergará la estatua de Carlos III no estará en funcionamiento esa semana, ya que requiere de un tiempo de fraguado y de la construcción de un complejo sistema hidráulico”. Esta fuente, asimismo, “requiere de una nivelación muy precisa y, asimismo, hay que garantizar la seguridad y estanqueidad de las infraestructuras subterráneas de Adif y Metro”.

De este modo, Sol mostrará su nueva imagen “la semana del 3 de abril” con la “salvedad” de la 'ballena' y la estatua. Sobre la nueva ubicación de Carlos III, que estará frente a La Mallorquina sobre una lámina de agua, Almeida ha señalado que “se puede producir aproximadamente en 10 o 15 días después de que se abra completamente”.

En esta reforma, desaparecen las dos fuentes actuales y se incluye una fuente con forma oval que acogerá en su interior la estatua ecuestre del “alcalde de Madrid”.

Respecto al cambio de entrada al Cercanías, la remodelación de la Puerta del Sol, que supone su peatonalización definitiva, contempla sustituir la actual entrada por un pabellón transparente con el objetivo de “liberar a la plaza de uno obstáculos que impedían una visión total del espacio”.

Este pabellón que sustituye a la 'ballena' tendrá forma oval de manera que no se formarán ángulos que impidan la vista, integrándose también con las formas curvas de las fachadas de la plaza.

Estará construido íntegramente en vidrio estructural, soportes, cerramiento y cubierta, salvo por una viga central de acero apoyada en tres soportes del mismo material. Además, la estructura vertical es de costillas de vidrio estructural, mientras que la estructura horizontal consta de una viga central aligerada de acero apoyada en tres soportes de acero, y vigas secundarias en forma de costillas, de vidrio estructural.