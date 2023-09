Las misteriosas lonas rojas colgadas por todo Madrid que resultaron anticipar el nuevo tema de Quevedo

El cantante canario ha revolucionado esta semana las redes sociales. Quevedo, que cuenta con el título del artista masculino más escuchado de España en 2022, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo tema Buenas junto al granadino Saiko.

La campaña promocional de la canción se ha desplegado en su totalidad en Madrid, adornando fachadas con grandes lonas rojas y postes con carteles por toda la ciudad con el letrero “Buenas, no quisiera molestar, pero... ¿Cuándo sale Buenas?”. Esta es la pregunta que llevan haciéndose sus seguidores desde hace unas semanas, cuando ambos artistas comenzaron a lanzar pistas del nuevo tema a través de sus perfiles de Instagram y X (antes Twitter).

Los seguidores de ambos cantantes llevaban varios meses esperando esta colaboración y en los últimos días las teorías sobre una fecha de lanzamiento próxima se acentuaron. En diferentes zonas de la capital como la calle Atocha y la plaza de la Luna aparecieron grandes lonas rojas y carteles con el título de la canción, Buenas, que ya había sido desvelado.

Además, Quevedo replicó la estrategia que utilizó cuando sacó Columbia, el pasado 4 de septiembre puso su foto de perfil en negro, cambió su biografía por una letra B en colo rojo y eliminó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, dejando tan solo una con la palabra “buenas” como descripción.

El mismo día, Saiko publicó una foto en su perfil acompañada del texto “no quisiera molestar”. En ambas publicaciones había una pista más, los artistas se intercambiaron sus colgantes con los símbolos de un dragón y un triángulo que siempre les acompañan.

Después de varios días de espera y pistas por todas partes, el pasado martes, los cantantes hicieron oficial el inminente lanzamiento de Buenas con una publicación en sus perfiles en la que salían posando junto a la gran lona desplegada en la calle Atocha. Estas fotos tardaron muy pocas horas en revolucionar las redes sociales, se resolvió el misterio de las lonas pero todavía faltaba la confirmación de una fecha concreta.

Más de 24 horas después, los artistas volvieron a sorprender a sus seguidores con un directo conjunto en Instagram en el que anunciaron que el lanzamiento de Buenas tendría lugar el jueves 14 de septiembre a las 21.00 horas en la sala La Riviera con un concierto gratuito para 2.000 personas.

Jueves 14

21:00 en sala Riviera (Madrid)

Quevedo y Saiko en el Show mas loco que vais a ver pic.twitter.com/553xSFuDs0 — SAIKO (@saikobeibe) 13 de septiembre de 2023

Las entradas se agotaron a los pocos minutos, dejando a muchos de sus seguidores fuera. Los fans que no pudieron conseguir el boleto han iniciado una búsqueda de reventa a través de la red social X. Esto ha llevado a que muchos de los que sí pudieron acceder vendan a más de 20 euros la entrada, aprovechándose de los miles de fanáticos que no llegaron a tiempo.

Tengo 2 entradas para Quevedo y Saiko esta noche en Madrid, La Riviera. Las vendo x 50 total. No negociable. Solo Bizum.#Saiko #Quevedo #Entradas — Andrea (@nandreaax) 14 de septiembre de 2023

Ambos artistas han pedido a sus seguidores que no compren boletos con la intención de que no se aprovechen de ellos para ganar dinero y no se produzcan estafas. El propio Saiko publicaba esta mañana en X: “No compréis entrada de reventa, literalmente es un show gratis y es para disfrutarlo todos juntos en familia, ya nos veremos pronto, merece la pena esperar”.

No compreis entrada de reventa, literalmente es un show gratis y es para disfrutarlo todos juntos en familia, ya nos veremos pronto, merecera la pena esperar🫶🏽 — SAIKO (@saikobeibe) 13 de septiembre de 2023

Esta noche, 2.000 personas podrán disfrutar de este exclusivo concierto que pone fin a varias semanas de una gran campaña promocional con las que han sabido mantener a sus fans en vilo hasta el último momento. Quevedo y Saiko prometieron durante su directo en Instagram que esta noche harán del lanzamiento de Buenas en la sala La Riviera un “show único, irrepetible e inigualable”.