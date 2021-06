Recordando a Gil Parrondo en su casa de Chamberí

El Ayuntamiento de Madrid colocó este jueves una placa en honor al director artístico Gil Parrondo en el edificio en el que residió de la plaza Conde del Valle de Súchil, 10, como reconocimiento a su labor profesional. En el día en que hubiera cumplido 100 años, el prolífico director de arte cinematográfico ha recibido el homenaje de los madrileños en un acto en el que ha participado su familia.

El pleno de la Junta Municipal de Chamberí aprobó en 2017 por unanimidad de todos los grupos municipales la propuesta de colocar un reconocimiento en los jardines de la plaza donde se ubicaba la residencia de Gil Parrondo, quien “siempre manifestó un gran cariño por el distrito e incluso se involucró en el diseño del entorno donde vivió durante muchos años”.

Gil Parrondo y Rico-Villademoros nació hace 100 años en Luarca, villa asturiana en la que reposan sus cenizas desde su fallecimiento hace cinco años. Estudió pintura y arquitectura en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la vez que crecía su afición por el cine y su interés por los decorados. Hacia 1939 comenzó a trabajar como ayudante de decoración en películas dirigidas por importantes directores de la época.

Conocido como el gran director de arte de la historia del cine español, también es uno de los más importantes del cine de Hollywood, cuya Academia le otorgó sendos Premios Óscar en años consecutivos por Patton (1970) y por Nicolás y Alejandra (1971). Logró una tercera nominación por Viajes con mi tía al año siguiente. También colaboró en grandes superproducciones como Espartaco, Lawrence de Arabia y Doctor Zhivago.

En España, el director José Luis Garci le encargó la dirección artística de casi todas sus películas desde Volver a empezar, consiguiendo cuatro Premios Goya por Canción de Cuna, You’re the One, Tiovivo c. 1950 y Ninette de un total de ocho candidaturas. Su amplia trayectoria incluyó series de televisión, además de su participación en el teatro como responsable de escenografía en diferentes montajes del Teatro Español, entre otros.