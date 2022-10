Dos propuestas para peatonalizar la Puerta de Alcalá

Noise, bad air, danger, heat and little shade. The visit to #Madrid has inspired me to create a utopia for Puerta Alcala. Its history shows that this transformation is possible.@el_pais reports 🇪🇸:https://t.co/tAPZncBHmB



Muchas gracias: @locodelpelorojo @giraldeo @dloisga pic.twitter.com/KCCrTykaJJ