Un modelo compacto será el primer eléctrico que fabrique Kia en Europa a partir de 2025

La coreana Kia es sin lugar a dudas una de las marcas que con más determinación está apostando por la movilidad eléctrica, junto con su firma hermana Hyundai. En las últimas fechas se ha sabido que tiene previsto contar antes de 2027 con un total de 14 vehículos 100% eléctricos a nivel global y que uno de ellos será un modelo de tamaño compacto, semejante al actual Ceed, que por primera vez se fabricará en suelo europeo, concretamente en la planta que la marca tiene en Zilina (Eslovaquia).

El prestigioso medio británico Automotive News Europe ha desvelado todos estos planes en una información donde se detallan varios de los lanzamientos previstos. Las instalaciones convenientemente actualizadas de Zilina, en la que se producen ya los modelos Ceed y XCeed y las versiones electrificadas (híbrida enchufable) del Sportage, se harían cargo, según el artículo, de este nuevo vehículo que por tamaño se situaría por debajo del actual EV6 y que bien podría denominarse EV5, respetando la nomenclatura escogida por el fabricante para designar a sus modelos enteramente electrificados.

La familia EV inició su andadura con el citado EV6 y va a ampliarse a partir de 2023 con el nuevo EV9, que está completando ahora mismo sus últimas pruebas técnicas previas a su debut mundial, fijado para más señas para el primer trimestre del año. Se trata de un SUV grande, similar a un Kia Sorento, que está construido sobre la plataforma modular E-GMP del EV6 y equipado con una batería de 100 kWh con la que supera los 540 kilómetros de autonomía.

En 2024 se espera la llegada de otro crossover eléctrico, este más corto que el Sportage, y al año siguiente podríamos ver un SUV incluso más pequeño, de un segmento B cada vez más animado en el que tendría como rivales modelos como el Peugeot e-2008 o el Opel Mokka-e.

En cuanto al compacto fabricado en Zilina, sería -como apuntábamos- el primer eléctrico puro de Kia fabricado en el Viejo Continente, algo que Hyundai hace ya con el Kona eléctrico en la planta de Nošovice, en la República Checa. Este hatchback tendrá abundante competencia, por ejemplo, en el Renault Megane eléctrico y en el Volkswagen ID.3, que fue el pionero en este campo.

Los planes de Kia no se detienen ahí. Para 2027 está preparando un sedán de carrocería fastback que se batiría, en el segmento D eléctrico, con el futuro Volkswagen ID.4 sedán, previsto para 2026, el Tesla Model 3 y el Ioniq 6, cuya First Edition está ya disponible en cinco mercados europeos (España no está entre ellos) y tiene las primeras entregas señaladas para los meses de marzo o abril de 2023.

Producción lejos de Corea

Por último, la información de Automotive News señala que la marca asiática está desarrollando también dos pick-ups eléctricas, destinadas con toda seguridad al mercado norteamericano y que bien podrían fabricarse igualmente en territorio estadounidense.

Esta última afirmación sería congruente con el hecho de que Kia tiene la firme intención de impulsar la fabricación de sus vehículos fuera de las fronteras de su país. De hecho, empezará a hacerlo en China ya durante el año entrante, en Estados Unidos a partir de 2024 y en India, al igual que en Europa -como hemos visto-, a partir de 2025.

Con todo este despliegue estratégico, la compañía coreana estima que, para 2026, los coches eléctricos supondrán el 51% de sus ventas en Europa (309.000 unidades) y que antes de 2030 el porcentaje crecerá hasta el 63%, lo que representaría alrededor de 400.000 unidades.