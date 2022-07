Altos cargos de un centro de empresas del Gobierno de Murcia desoyeron una denuncia sobre supuestos pagos en negro

El director del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC), Ángel Martínez-Conde; el presidente del centro y director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Joaquín Gómez; y la alcaldesa de Cartagena y vicepresidenta del centro, Noelia Arroyo; recibieron una denuncia de un caso de corrupción en la institución a finales del año pasado, pero hasta el momento no se ha iniciado ninguna investigación formal, más allá de algunas preguntas a los supuestos implicados.

Un empleado del CEEIC, un vivero de empresas dependiente del Instituto de Fomento del Gobierno de la Región de Murcia (Info), denunció ante la alcaldesa de Cartagena en noviembre de 2021 que José Carlos García, jefe de Desarrollo Empresarial y Financiación Europea del centro, había recibido, tal y como desveló este jueves elDiario.es, pagos en negro de un emprendedor por diferentes servicios que la institución debe ofrecer de forma gratuita a las sociedades que se alojan allí.

La reunión se produjo en un despacho del Consistorio de Cartagena. El trabajador le relató con detenimiento la situación y le explicó su preferencia por que el asunto se resolviese de manera interna, antes de acudir a una instancia judicial. Arroyo le trasladó su comprensión y le preguntó si la dirección del centro conocía los movimientos de García o los toleraba, aunque su interlocutor dijo no conocer ese extremo. Es entonces cuando la alcaldesa se compromete a ponerlo en conocimiento del director del Info.

En esa conversación, la regidora se muestra preocupada de que la información trascienda y ella quede relacionada con el problema, y se vuelve a comprometer a ponerlo en conocimiento de las personas adecuadas para que la institución no quede dañada si la historia se da a conocer y alguien la utiliza políticamente. Fuentes del entorno de la alcaldesa han confirmado a este diario que la reunión se produjo y que Arroyo incluso se interesó semanas después por la situación, pero añaden que la responsabilidad directa de lo que ocurre en el centro es, en todo caso, del Info.

Unos días después de la reunión, Joaquín Gómez, el director del Info y por tanto presidente del CEEIC, según el organigrama del Gobierno de la Región de Murcia, se pone en contacto con el empleado para pedirle una reunión, que se celebra días más tarde. El empleado le detalla la situación y ambos acuerdan volver a verse en los días siguientes, pero ese segundo encuentro nunca se produce y el director del Instituto de Fomento ni siquiera responde sus mensajes hasta febrero, cuando le traslada al trabajador que hable con el director del centro y que aporte todas las pruebas que pueda tener de esa situación.

Fuentes del Info han confirmado a este diario que ese encuentro se produjo y que el empleado “puso en conocimiento del director que había evidencias de que se estaban cometiendo” esos hechos. Gómez pidió tanto al empleado como al director del CEEIC que en caso de que hubiese “cualquier cosa” se lo comunicasen para “poner una denuncia en el juzgado”.

Ángel Martínez-Conde, primo del exministro de Aznar Federico Trillo, recibe una denuncia verbal sobre este asunto a finales de diciembre. El director del centro recibe a un empleado en su despacho y reconoce que algo le ha comentado “Joaquín [Gómez, director del Info]”. El empleado le aporta más detalles y Martínez-Conde le pregunta si la “corrupción” de la que habla consiste en que el técnico en cuestión cobra para él o para el centro. “Si [José] Carlos en sus horas libres se dedica a la trata de blancas o a la droga, pues es una cosa. Otra cosa es si se ha usado el nombre del CEEIC, que es lo que tendríamos que ver”, le llega a decir. Luego reconoce que ha estado hablando con los técnicos “y ha habido una negativa absoluta”. Por último, Martínez-Conde pide al trabajador que aporte alguna prueba de lo que le está contando para poder proseguir con la investigación.

Pagos en B y un contrato a su mujer para blanquearlos

En conversaciones a las que ha tenido acceso elDiario.es, un empresario reconocía que había realizado pagos en negro al técnico del CEEIC José Carlos García a cambio de trabajos puntuales, como proyecciones de la compañía o la gestión de ayudas del propio Info, del que depende la institución. En esas grabaciones, el empresario reconoce que pasado un tiempo contrataron a la mujer del técnico para blanquear las transacciones. El trabajador que se reunió con Martínez-Conde y que no quiere revelar su identidad admite en declaraciones a este diario que reprodujo en su encuentro con el director del CEEIC fragmentos de esas grabaciones.

Preguntado por este diario antes de la publicación de la primera información sobre este caso de corrupción, Martínez-Conde confirmó que recibió información verbal sobre este asunto, que en un principio asoció a “rumores” y “comentarios”. Para hacer una investigación formal, precisó, necesitaban una “denuncia” o “al menos alguna prueba”. Según ha podido saber este diario, Martínez-Conde ha comenzado los trámites para prejubilarse y dejar la entidad en breve. Este movimiento ha sorprendido a numerosos trabajadores del centro, que suponían que el director se mantendría en el cargo hasta cumplir la edad legal de jubilación.

“Al principio hubo movimientos (...). Yo sé que eso se ha estado viendo y estamos viendo ahora a ver si hay alguna denuncia”, explicó el titular del centro. “Todavía la denuncia como tal no está establecida. Primero tiene que haber una denuncia y después actuar la empresa”. Conde no se refiere a una denuncia judicial, según aclaró, sino a que le hagan llegar un escrito con pruebas de que algo así está ocurriendo.

“Tenemos que ver en qué se basa eso”

“Nosotros no podemos actuar por que venga alguien y nos diga 'me suena esto y me han dicho'. Nos han llegado rumores de que podía pasar todo eso pero nada más. Estamos con los abogados viendo el sistema de compliance para ver qué hacer”, añade el director del CEEIC, en referencia a los mecanismos que tienen algunas empresas y en este caso el centro para velar por que no haya ninguna irregularidad dentro de la organización. “Había un rumor y hemos puesto en marcha el compliance. No estamos mano sobre mano, estamos en estudio por si hubiera, que tampoco lo tenemos claro. Tú puedes decirlo pero tienes que demostrarlo. Yo no soy un investigador. Primero tenemos que ver en qué se basa eso”, zanjó.

Según las fuentes del Info consultadas por elDiario.es, “desde la dirección se comunicó, tras el procedimiento [de compliance], que no se había detectado ni demostrado nada relacionado” con lo que denunciaba el empleado. Esas fuentes indican que hasta ahora esa persona “no ha facilitado en ningún momento la información de la que dice disponer”.

El CEEIC es una asociación sin ánimo de lucro creada en 1992 con el objetivo de acelerar y ayudar a innovar a las más de veinte empresas que ahora mismo se ubican en su sede. En concreto, los técnicos del CEEIC ayudan a autónomos y sociedades de reciente creación; incuban y aceleran startups y empresas de base tecnológica (EIBT); asesoran a pymes en sus procesos de innovación y de transformación digital; y fomentan la cultura emprendedora y el desarrollo del talento. El CEEIC tiene además un programa de ayudas del Info “dirigidas a fomentar la innovación y el emprendimiento”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El CEEIC depende del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, que financia este tipo de entidades para promover la cultura emprendedora en la región. Aunque se trata de una asociación sin ánimo de lucro y está dirigida por Martínez-Conde, la principal vía de financiación es a través de esta institución regional y los fondos Feder. De hecho, el presidente del CEEIC es el director del Info, Joaquín Gómez; mientras que la vicepresidenta es Noelia Arroyo, actual alcaldesa de Cartagena.

La entidad cuenta además con participación del Ayuntamiento, la Cámara de Comercio de Cartagena o la Universidad Politécnica, y de algunas de las principales empresas presentes en la región, como Repsol, Navantia, Iberdrola o Bankia, que aportan capital y financian después proyectos puntuales que se desarrollan en la entidad.