La II edición de 'DanzaEñe' se presenta en el Centro Párraga

La Fundación SGAE ha organizado la segunda edición de DanzaEñe, Muestra de Danza Contemporánea Española para Programadores Internacionales. Esta iniciativa tiene como objetivo la internacionalización de la danza española y propone una serie de espectáculos que tendrán lugar del 22 al 24 de noviembre en el Centro Párraga de Murcia (C/Elisea Oliver Molina, s/n. Precio: 5€ por sesión, 8€ sesión doble, 20€ abono para todo el festival. Entradas a la venta en taquilla y reserva aquí), espacio colaborador del proyecto.

A lo largo de tres días, nueve compañías de danza españolas presentarán, en formato showcase de 50 minutos, sus espectáculos. En concreto: Thomas Noone Dance, Compañía Jesús Rubio, Compañía Sharon Fridman, Poliana Lima, La Phármaco, Babirusa Danza, El Manisero, Leonor Leal con Alfredo Lagos y Antonio Moreno y la Compañía Nómada.

Junto al público asistente, DanzaEñe contará con la presencia de representantes de diversos festivales y promotores de danza contemporánea de todo el mundo, invitados por la Fundación SGAE para mostrarles la creación de los coreógrafos españoles que desarrollan su labor en nuestro país. Entre ellos: Tipperary Dance Platform (Irlanda), Hong Kong Arts Festival (Hong Kong), International Festival Zero Point (República Checa), FUNDarte Inc (Estados Unidos), Festival Internacional de Danza Contemporánea del Uruguay (FIDCU) (Uruguay), FIND-Festival Internazionale Nuova Danza (Italia) y L1DanceFest (Hungría).

De este modo, además de coreografías en directo, se han organizado encuentros profesionales entre los grupos participantes con los directores de festivales y programadores internacionales para que den a conocer sus propuestas y abrir así nuevas vías de colaboración entre ellos.

Un comité artístico seleccionado por la Fundación SGAE se ha encargado de diseñar el programa de compañías participantes entre más de 40 proyectos recibidos. Este jurado ha estado integrado por Sergio Porlán, director del Centro Párraga, en calidad de presidente; Laura Lizcano, bailarina y coreógrafa, Mercedes López Caballero, crítica de Unblogdedanza, propuesta por la FECED, Omar Khan, director de la revista de danza susyQ, y Eduardo Bonito, director artístico de festivales.

Tres días de espectáculos, a las 19.00 horas y 21.30 horas

DanzaEñe ofrecerá un total de nueve espectáculos de danza en dos sesiones: sesión de tarde, a las 19.00 horas, y sesión de noche, a las 21.30 horas.

Inaugurarán la muestra el 22 de noviembre, a las 19.00 horas, Thomas Noone Dance con Closer, una peculiar incursión de las acrobacias y el universo del clown en la danza, y la Compañía Jesús Rubio que reflexiona sobre el paso del tiempo con Ahora que no somos demasiado viejos todavía. En la segunda sesión (21.30 horas), la Compañía Sharon Fridman, llevará al Centro Párraga su espectáculo All Ways, un peregrinaje por cinco caminos de las inquietudes humanas.

Al día siguiente, viernes 23 de noviembre, Poliana Lima que propone un viaje desde lo viejo hasta lo nuevo en el que reside la danza de Hueco. Tras ella, será el turno de La Phármaco que hará una vista atrás hacia nuestras tradiciones con música en directo en La errancia. (Un espejo contra el que mirarnos). A las 21.30 horas, despedirá DanzaEñe Babirusa Danza que interpretará No title yet… y si fuéramos tragados por un animal?, un trabajo sobre la naturaleza y el control humano.

El Manisero abrirá la última jornada de actuaciones el 24 de noviembre, a las 19.00 horas, con Black Noise, que afronta con dolor la batalla perdida del hombre contra la eternidad. A continuación, será el turno de Leonor Leal con Alfredo Lagos y Antonio Moreno,que interpretará Nocturno, un juego que fusiona los cuerpos, el ritmo y la guitarra. Cerrará esta muestra la Compañía Nómada con su última producción, Dulces Bestias en la que el ser humano vuelve a encarnarse en su condición más animal.