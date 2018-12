Recombinando música y nombres: Jamones con Tacones continúa su gira 'Delicatessen' por España

Jamones con Tacones es una banda murciana que surgió en 2011, compuesta por seis músicos jóvenes que luchan cada día por un sueño que aseguran estar cumpliendo. Eldiario.es se ha reunido con los hermanos Jorge (1985) y Manuel (1983) Rodríguez, y con Carlos, el mánager del grupo, para que cuenten su experiencia.

"Antes teníamos otro grupo, pero Jorge (compositor y cantante) comenzó a crear canciones que estaban fuera de la onda de lo que estábamos haciendo hasta ahora", comentó Manuel, corista y saxofonista del grupo. De hecho, la mejor forma que vieron de materializar su nuevo sonido fue presentándose a los CreaJoven de 'Canción de Autor'. Participaron en el concurso tres años seguidos, quedando en tercera, segunda y primera posición.

Entre bromas y risas, los hermanos pelearon por contar la historia de cómo surgió el nombre de la banda. Finalmente fue Jorge quien relató la historia: "Mi hermano es biólogo y fue a hacer una estancia a EEUU. Fue durante una fiesta de unos informáticos del departamento de al lado que celebraban haber terminado su tesis de recombinación de nombres. Manuel se puso a jugar con el programa y uno de los nombres que salió fue Jamones con Tacones".

Para Jorge componer es "fruto de la inspiración divina", le puede pillar "en cualquier sitio". "Me sale una frase con una melodía y a partir de ahí empiezo a trabajar, hago la letra y la estructura base y entre todos vamos trabajando y dándole forma a ese tema", señaló el cantante mientras intentaba entonar sarcásticamente una melodía improvisada que hizo reír a Manuel y a Carlos.

Manuel recuerda con especial cariño su 'bolo' en 'La Mar de Músicas': "Este año ha sido el mejor, fue un conciertazo súper emotivo, una recompensa a todos los años de trabajo". Por su parte, Jorge, con una sonrisa constante en el rostro, contó irónicamente que su mala memoria no le permite acordarse de los recitales, así que siempre considera el último como el mejor.

El hermano corista destacó como uno de los destinos preferidos del grupo Madrid, donde realizaron un concierto en febrero al que solo asistieron "unas diez o doce personas". Además, Manuel contó, ilusionado, que el pasado 30 de noviembre tocaron de nuevo en la ciudad, y fue un acto en el que "el público fue específicamente a vernos e incluso tuvieron que dejar a gente fuera del local".

'Lukin for de Fango', su primer disco

El cantante del grupo, Jorge, habló del proceso de creación del disco 'Lukin for de Fango': "Elegimos diez canciones de todas las que teníamos y las miramos con lupa para dejar perfecto cada elemento que se iba a grabar. En la grabación contamos con Tino di Geraldo, percusionista bastante reputado y productor de Luz Casal y El Bicho, entre otros".

Manuel aseguró, refiriéndose al éxito del proyecto, que no esperaban "tener 300.000 escuchas en Spotify ni a gente que está en todas las ciudades escuchando las canciones". Asimismo, Jorge sacó su lado más poético para asegurar que procura "no esperar nada. Hace unos años leí 'El caballero de la armadura oxidada', que decía que la primera norma para ser feliz es no esperar nada". "Entre eso y mi mala memoria, igual se me había olvidado hasta que habíamos grabado el disco".

La gira Delicatessen

En la página web del grupo solo hay ocho fechas para conciertos, pero ellos aseguraron que la gira no se acaba hasta septiembre de 2019, por lo que aún quedan muchos recitales y ciudades por anunciar, casi ochenta. "Se llama gira Delicatessen, pero en verdad es gira 'picar piedra', porque estamos trabajando mucho y creemos que es la recompensa después de tanto tiempo", aseguró Jorge. Carlos, el mánager, comentó con humor que les "apetece mucho ir a Andalucía, ahora que está el ambiente raro, a aportar nuestro granito de sentido común". Entonces intervino Jorge para hablar sobre la situación política actual: "Queremos ir a aportar nuestra Vox…digo, nuestra voz".

Manuel aseguró que compaginar la vida privada con la profesional y esta faceta de artista exige "mucho esfuerzo, disciplina, orden y trabajo, pero aporta tanta felicidad y nos lo pasamos tan bien que vale mucho la pena".

Los dos hermanos coincidieron en que el mensaje que tratan de lanzar con su música es de buen rollo y que intentan reivindicar el pensamiento crítico de cada individuo. Manuel aseguró que "siempre intentamos transmitir que la vida sin humor es una bazofia. La gente es muy seria y hay que reírse de las cosas". Por otra parte, Jorge comentó que "intentamos que la gente haga lo que le gusta, porque vamos a estar mucho tiempo haciendo algo para ganarnos la vida y si haces una mierda, tu vida será una mierda".