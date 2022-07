Dora Helena y la Soul Jazz Band ponen el broche al ciclo 'Jazz In The Gardens' de San Javier

El novedoso ciclo “Jazz In The Gardens” (“Jazz en los Jardines”, de San Blas) del XXIV Jazz San Javier ha concluido con la actuación de la cantante local Dora Helena Soul Jazz Band, que ha congregado a un numero público seguidor de esta cantante natural del Valle de Laciana de León, de ascendencia de Cabo Verde y asentada desde los 15 años en Santiago de la Ribera. Su trayectoria musical pasa por diversos proyectos, como el que lideró en un Tributo a Tina Turner o una banda con la que ha llevado a cabo versiones soul o pop titulado “Grandes Divas”. Dora Helena fue la voz que, acompañada entonces por el pianista murciana Ángel Valdegrama -que ayer formaba parte de la Soul Jazz Band- ilustró en directo, la presentación de la programación de la presente edición meses atrás en el teatro Circo de la capital murciana. El concierto despertó, lógicamente, mucha expectación por parte del público local buena parte del cual llenó el espacio que rodea el templete de estos jardines de San Blas. Les contamos.

El grupo de músicos que acompañaban a Dora Helena estaba conformado por Jesús Gea, contrabajo; José Luis Santacruz, saxo; Antonio López, trompeta; Raudel Betancourt, flauta travesera, percusión y dirección musical; Ángel Valdegrama, piano y teclados; Antonio F. Baeza, guitarras y Samuel Baeza, batería. Con esta formación, la mayoría de ellos murcianos, Dora Helena dio las buenas noches añadiendo que se había hecho realidad un sueño de años atrás: Estar en este festival. Tras ello, se iniciaba el concierto con “Feeling Good”, para continuar con “All I Could Do Was Cry” y uno de los más grandes éxitos de Etta James que también tuvimos ocasión de escucha dos días antes, con la norteamericana Sharon Clark, titulada “At Last”, que dedicó a todas las parejas que se aman.

Ni que decir tiene que el público animaba, en todo momento, a Dora Helena y su Soul Jazz Band que prosiguieron llenando de música esos jardines que, desde este 2022, se han convertido en otro de los escenarios para conciertos gratuitos de Jazz San Javier. Piezas como “Jus Want To Make Love To You”, “Creep”, “I Will Always love You” -la estupenda canción de Dolly Parton que obtuvo un éxito arrollador en el campo del country pero que, curiosamente, el público la recuerda mucho más en la versión que realizó la recordada Whitney Houston para la película “El Guardaespaldas”-, o “Walking The Dog”, éxito de los años 60 del siglo XX, que sirvió a la cantante para presentar a su Soul Jazz Band con su peculiar estilo.

En ese instante, la banda abandonó el escenario para que Dora Helena ofreciera su momento relax del concierto acompañada por el piano-teclados de Ángel Valdegrama. La primera pieza fue “Amazing Grace” y continuar con un pequeño medley o mezcla dedicado a la cantante Adele, con “Someone Like You” y “Rolling In The Deep”. Tras este breve homenaje a Adele, Dora Helena nos cantó el bolero “Tú Me Acostumbraste”; una propuesta, según detalló, del director musical para este concierto, al que los músicos impregnaron con el final funky. Continuó con “No Habrá Nadie En El Mundo”, una canción que Javier Limón compuso para Buika y que Antonio F. Baeza ejecutó magistralmente a la guitarra española.

Dora preguntó al personal si tenían ganas de bailar un poquito y atacaron dos temas de la Reina del Soul, Aretha Franklin, con “Respect” y “Chain Of Fool”; sin duda, dos trallazos que en los 60 hicieron saltar las listas de éxitos del soul. El broche lo puso con otra versión de Tina Turner titulado “The Best”, que desató el entusiasmo colectivo de los asistentes. Como es de esperar siempre, el público pidió una más y Dora Helena y Soul Jazz Band atacaron las primeras notas del blues “Sitting On Top Of The World”, con el que lograron un final muy festivo.

Noche, pues, para finalizar esta novedad de Jazz San Javier “Jazz In The Gardens, a cargo de la artista de Santiago de la Ribera Dora Helena y Soul Jazz Band. La próxima cita nos hace regresar al marco oficial del festival, el auditorio Parque Almansa, con un concierto muy esperado y que ha levantado muchas expectativas. Se trata del trompetista Terell Stafford al que acompañan en el cartel el Bruce Barth Trío, con la invitación de la cantante Sara Dowling. Será, sin duda, otra noche para atesorar muy celosamente en nuestra memoria colectiva. Se lo contaremos en estas páginas. No pierdan el hilo.