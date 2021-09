Guía definitiva del 52 Festival de Teatro de Molina de Segura, cuna teatral de la Región

Del 21 de septiembre al 3 de octubre se celebra la 52 edición del Festival de Teatro de Molina de Segura, el más longevo de la Región de Murcia, gracias a la firme decisión de seguir adelante con la anterior edición tras la primera y devastadora ola provocada por la COVID-19. Un auténtico festival de teatro es mucho más que un time line salpicado de reconocibles nombres del teatro. Molina de Segura continua la tradición de los grandes festivales que tanta vida dan a espectadores y creadores.

En esta edición, el 25% de la programación del Festival corresponde a compañías murcianas. Como novedad, este año se ha vinculado el festival al premio de dramaturgia JJ Ferrando, en cuya primera edición se han presentado más de 300 originales. La obra del dramaturgo zamorano, Antonio Oliveira, ganador del certamen y la joven directora de escena y dramaturga, Victoria Jiménez, finalista, se han publicado en la editorial Tirano Banderas.

Además, en colaboración con la Asociación de Amigos y Amigas del Teatro Villa de Molina, se reconocerá la trayectoria de la compañía Atalaya TNT de Sevilla que, a lo largo de décadas, ha mostrado su calidad y vinculación con el festival. El viernes 24 de septiembre, tras la entrega del galardón a Ricardo Iniesta -director de la compañía- impartirá la conferencia, 'El método Atalaya'.

El programa de actividades complementarias culmina con la puesta en marcha del Premio Joven de Teatro. Cerca de cien jóvenes molinenses elegirán la obra ganadora entre los cinco espectáculos de temática juvenil que se representan en el Festival. Previamente, el jurado recibirá formación en dos talleres donde aprenderán formas de mirar un espectáculo teatral y diversas técnicas. Los encuentros creativos en colaboración las asociaciones ASSITEJ y TE VEO-Artes escénicas para la infancia y la juventud, así como diferentes talleres formativos circenses abiertos a todas las edades y capacidades.

Nada como sumergirse en la programación de los 25 espectáculos del 52 Festival de Teatro de Molina de Segura y descubrir el teatro de cada uno. En caso de que no te aclares entre tanta sinopsis y premios, aquí tienes la guía definitiva. Vamos allá.

Teatro político de ninguna parte

Si no conoces a La Zaranda, Teatro Inestable de Ninguna Parte, no te la pierdas. Y si ya has visto alguno de sus espectáculos estarás contando los días que faltan hasta el sábado 25 que presentan la elogiada, 'La Batalla de los ausentes', un espectáculo que carga contra el poder con su habitual artefacto poético. En palabras del dramaturgo Eusebio Calonge: "En un momento en que el pesimismo, la tristeza o la desesperanza nos han derrotado, en 'La batalla de los ausentes' resucitan una espada de luz contra esos jinetes oscuros, en un canto a la dignidad humana contra todo los que ocultan al amanecer su horizonte".

Un día antes, otro plato fuerte del festival. Atalaya TNT presenta 'Electra.25', una pieza con 10 candidaturas de los Premios Max 2021. La compañía lleva 25 años adaptando grandes textos del teatro clásico universal, una cifra con la que conmemoran los años que han pasado de la muerte de uno de sus grandes referentes, Heiner Müller y los 25 siglos del nacimiento de Eurípides -autor de la tragedia griega 'Electra'-.

Teatro OMG y WTF para jóvenes y viejóvenes

The Cross Border Project inaugura el festival con 'La chica que soñaba', el próximo martes 21 de septiembre a las 20:00h, un espectáculo que opta al Premio Joven de Teatro y que visibiliza la problemática de las mujeres en las carreras históricamente masculinizadas, como las científicas. Una obra que cuestiona e inspira. Con 10 años a sus espaldas, la joven compañía liderada por Lucía Miranda, combina con maestría conmovedora teatro, educación y transformación social.

Un auténtico festivalero está dispuesto a realizar maratones teatrales. 24 horas después de la inauguración del festival visita el Teatro Villa de Molina, Induoteatro, cuyo director Chico García firma una sinopsis que comienza así: "Hace dos años leí en prensa una noticia relacionada con el suicidio de una adolescente murciana llamada Lucía. Tenía 14 años". En 'Broken Play. Stop Bulling', el terrible acoso escolar y cyberbulling se entremezcla con temas universales del universo adolescente.

Para senderistas que se entretienen con las flores silvestres

Un buen plan en cualquier festival que se precie es echar el día, deambulando por diferentes rincones del pueblo y conocer a sus gentes y tapas, entre obra y obra de teatro. El 52 Festival de Teatro de Molina, como ya es habitual, ha programado buena parte de las obras en la calle o espacios no convencionales, todos ellos gratuitos o precio simbólico. Entradas a euro, oiga.

Belleza en las calles, plazas y colegios encontramos con Ertza danza en 'Meeting point', un espectáculo de danza contemporánea Premio Max 2018 al mejor espectáculo de calle. La Fam Teatre con 'Mr. Blue Sky' y la compañía portuguesa, Pia, que cierra el festival con la performance 'O2 Oxygen'.

Si te gusta Radiohead y alguna vez en tu vida has pasado un momento bonito a orillas del Mar Menor, o cualquier otro, hay una "escena" de 'Ronem Ram' que no olvidarás nunca. La compañía murciana Onírica Mecánica ha preparado una instalación que invita al espectador a hacer un recorrido individual -metafórico y literal, senderista- por un mundo dañado que sufre una crisis climática a partir del colapso medioambiental del Mar Menor. Las entradas vuelan (4 espectadores cada 20 minutos).

Si no duermes tranquilo sin ver algo diferente

Al menos una vez en tu vida tienes que ver un espectáculo de danza contemporánea en un espacio público o no convencional. Una de las oportunidades que ofrece el festival corre a cargo de la compañía valenciana Fil d'Arena en 'Senia' -domingo 3 de octubre, frente al Centro Comercial Vega Tader-. Una obra gestada durante el confinamiento que reflexiona sobre el ritmo frenético que llevamos día a día sin detenernos a respirar y disfrutar del camino. Una pieza que conlleva el deseo de muchos artistas escénicos profesionales de "respirar sin miedo a la inactividad y la precariedad".

La Cía. Andrea Díaz Reboredo presenta 'Silencio' en el Teatro Villa de Molina. Cuenta con la participación de Miriam Garlo, artista molinense, que introduce en la creación las inmensas posibilidades expresivas y artísticas de la lengua de signos. Teatro de objetos y universo poético.

Familias, ¿cómo están ustedes?

No sé si los últimos serán los primeros ni si las "edades recomendadas" por artistas y organizadores en los programas de mano os llevan de cabeza como a mí. La aventura y el descubrimiento forma parte de la experiencia de un festival y esto, queridos padres y madres, os interpela directamente. Así que, ya saben: ¡Luz verde y adelante!

Para todos los públicos -o casi- tenemos 'Glubs', producto local. Con el mar como tema de fondo, cuatro marineros aparecen en tierra tras un naufragio. Tiburones, batallas, tormentas y mucho más en una epopeya épica que encadena situaciones absurdas y disparatadas, destaca la presencia del genial actor murciano, Sergio Ruiz. Teatro de calle de la mano de Yllana y Nacho Vilar Producciones -Finalista de la XXIV edición de los premios MAX a mejor espectáculo de calle-.

El circo, en su riqueza y diversidad, es una de las grandes apuestas del festival. 'Los viajes de Bowa', de La Gata Japonesa, es uno de ellos. Malabares, magia, equilibrios y acrobacias aéreas en una pieza llena de humor y poesía.

Ante cualquier duda o reclamación de la guía definitiva, no olviden consultar la programación. El teatro se mueve. Nos vemos por ahí.