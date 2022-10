Premio Joven del Festival de Teatro Molina de Segura: adolescentes contra el 'Teatro Mortal'

En el mundo del teatro hay un tabú que aún perdura: hablar del teatro aburrido y sus consecuencias. Peter Brook lo llama 'Teatro Mortal'. Para el director de escena, recientemente fallecido, representa el mal teatro, la obra de la que el espectador no se lleva nada. Una acepción que comparten muchos adolescentes sin haber leído a Brook o pisado un teatro. “Muchas personas de mi edad piensan que ir al teatro es aburrido. Pero realmente hasta que no estás allí no valoras lo entretenido y didáctico que puede ser”, asegura Alicia Bernal, estudiante de 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales del IES molinense Cañadas de las Eras. ¿Cómo ha conseguido Molina de Segura acercar a tantos jóvenes al teatro y vencer el prejuicio del 'Teatro Mortal'?

El Premio de Teatro Joven, surgido en el marco del Festival de Teatro de Molina de Segura, es un programa de fomento y promoción de la cultura teatral dirigido a los jóvenes y adolescentes del municipio con edades comprendidas entre los 14 y 30 años con especial incidencia en el alumnado de los centros de secundaria y bachillerato de la localidad murciana.

En esta edición, 145 jóvenes de seis centros educativos de secundaria y bachillerato se han acreditado para las votaciones de las cinco obras programadas dentro del Premio. Previo al festival se realizaron unas jornadas formativas donde aprendieron algunas claves para mirar una obra de teatro como jurado y espectadores. Después de cada función realizan un votación en la que califican aspectos como la dramaturgia, escenografía, iluminación, entre otros, y cuyo fallo se da a conocer el sábado.

“Además del jurado, es destacable el numeroso grupo de jóvenes que han acudido a las representaciones. El jurado sirve de polo de atracción a otros compañeros y compañeras que van con ellos”, afirma Juan Francisco Saorín, director del Teatro Villa de Molina. La iniciativa, única en la Región de Murcia, cuenta con el trabajo y complicidad del profesorado de los centros educativos participantes y ha conseguido acercar al teatro a cientos de jóvenes.

Alicia Bernal ya sabía lo que era ir al teatro. En 4º de la ESO descubrió la asignatura 'Artes escénicas y danza' y a su profesora, Margarita Muñoz, jefa de departamento y catedrática de Música. “Tiene mucho entusiasmo con su asignatura y eso ha despertado el interés por el teatro de muchos de nosotros”, asegura Bernal.

La nueva ley de educación -LOMLOE- permite ofertar asignaturas del bachillerato de artes escénicas y música en Institutos de Educación Secundaria donde no se imparten. Así, el IES Cañadas de las Eras cuenta con dos asignaturas específicas de artes escénicas, en 4º de ESO y 1º de Bachillerato.

“Las artes escénicas son una herramienta fundamental en la educación. Además, deberíamos entenderla como una nueva metodología. No solo como contenido específico, sino como herramienta para facilitar otros contenidos”, comenta Margarita Muñoz que forma parte del grupo de coordinación del proyecto.

El ciberacoso, el bullying o la discriminación, a escena

Los jóvenes que hoy van al teatro son nativos digitales, han pasado una pandemia mundial, y acomenten el legado de un mundo adulto difícil de explicar. El teatro, además de entretener -o aburrir- interpela a cada uno de los espectadores y al mundo que habitamos. “Han comprobado cómo el teatro es otra forma de abordar problemáticas que tenemos en las aulas: el acoso, el ciberacoso, el bullying, el maltrato o la discriminación. Esto les ha ayudado a abrir debates”, señala Muñoz.

Para Álvaro de Ayala, estudiante de 1º bachillerato del IES Cañadas de las Eras y miembro del jurado, “de las temáticas que más me han impactado ha sido la del suicidio en jóvenes de la obra 'La metamorfosis de Gregor'. Algo de lo que no se habla tanto y está en el día a día”. A Bernal, por su parte, le ha sorprendido 'La perspectiva del suricato' porque “te enseña que no hay nadie normal y todos somos raros. La historia era muy bonita. Las obras que hemos visto no solo han sido entretenidas, sino muy didácticas”.

Margarita Muñoz, durante las dos semanas de Festival, aprovecha horas lectivas para comentar aspectos vinculados a las temáticas que abordan las obras en clase : “Las chicas se identificaron mucho con el personaje principal de 'Golfa'. La puesta en escena es muy realista y esa forma de comunicar les sorprendió bastante”.

Álvaro no se acordaba de lo que era ir al teatro. El año pasado, continúa, “escuchaba a compañeros que me contaban lo que hacían en la asignatura de Artes Escénicas y Danza y me llamaba bastante la atención y este año he decidido matricularme”. Si el teatro fuese una enfermedad, sería contagiosa y se propagaría por el boca a boca. Una enfermedad que no acaba con la salud, sino con el aburrimiento, con lo mortal. De ahí la importancia de establecer puentes entre disciplinas, intergeneracionales, entre las instituciones y la ciudadanía.

¿Quién escucha a los jóvenes?

De los objetivos con los que nació el proyecto, además de ofrecer alternativas de ocio a los jóvenes o favorecer la reflexión y el sentido crítico a través del teatro, destaca el hecho de sentar las bases para crear espacios de protagonismo juvenil hasta tal punto de que puedan participar en el diseño y desarrollo de la programación teatral. ¿Quién escucha a los jóvenes? Una cuestión que parece subyacer a toda la organización y participación del Premio de Teatro Joven del Festival de Teatro de Molina. “Los jóvenes ven cosas que los adultos no vemos”, concluye Muñoz.

De Ayala da con una clave que resalta la importancia de las artes en vivo frente a los medios digitales: “Hay temas que al conocerlos a través del móvil no prestamos la misma atención que cuando los vemos en un teatro”, e incide en que sí “se da a entender entre los jóvenes que el teatro es algo aburrido”. Bernal apunta un aspecto fundamental para luchar contra el aburrimiento: “Hay que conocerlo bien. Para mí ha sido una experiencia muy valiosa y animo a la gente a ir al teatro”.