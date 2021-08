Maren, una juglar del siglo XXI que recorre España con su primer disco de larga duración

Los primeros años 20 del siglo XXI no están siendo, precisamente, muy favorables. Es una queja constante de los muchos males que sufrimos y nos acechan. Aquí vendría bien aquel estribillo del grupo Golpes Bajos que hicieron muy popular aquello de "El azul del mar inunda mis ojos, el aroma de las flores me envuelve. Contra las rocas se estrellan mis enojos y así toda esperanza me devuelven. Malos tiempos para la lírica…"

Pues un tanto así es lo que Maren describe en las letras a las que pone música, con una mezcla de estilos de aquellas otras trovadoras del pasado siglo XX de las que la artista vasca ha tomado algunas referencias e influencias. A pesar de su juventud, la cantautora ha dado un paso importante en su trayectoria con este primer disco de larga duración. Y todo, a pesar de confesarse una mujer muy tímida; no para subirse a un escenario pero sí para, por ejemplo, acercarse a la barra de una cafetería a pedir un simple vaso de agua. Pequeños detalles que juntos conforman la singular personalidad de Maren.

Estos días recorre buena parte de nuestra Piel de Toro ofreciendo conciertos con grupo eléctrico o en acústico, según sea el escenario, para plasmar en directo su visión del mundo en el que compartimos alegrías y penas; aciertos y desaciertos; éxitos y fracasos. Maren retrata cosas que ocurren en su propia existencia y en todo aquello que le rodea o atañe. Nos cantará historias como la de Margarett que aunque aparente estar feliz y pasar de casi todo, alguien sabe que no es así. O como la denuncia que aparece en “Debería ser normal”, que narra las constantes presiones para sumarte a la manada que camina muy deprisa, sin pensar ni vacilar y con un comportamiento común y plano. Un relato en el que se dibuja la personalidad de cada cual y la velocidad por la que cada uno andamos nuestras etapas que, como destaca la letra de esta canción, es rápida y casi descontrolada en la que Manen no es así; sus pies no pueden caminar tan deprisa.

Su nuevo disco (no es el primero que publica, pero sí lo es en larga duración), Margaritas y lavanda, es la base de sus conciertos a la que ha unido todo su bagaje anterior ya que la cantautora nacida en Bilbao en 2002 compone desde los once años. En 2018 hace público su primer disco; un EP, Alguien sin vergüenza, que contenía cinco canciones cantadas en inglés, castellano o euskera con tan sólo 16 años. Después, con la pandemia de la COVID-19 y el confinamiento llegarían nuevas creaciones como Te invito a mi piscina (para matarte): una llamada por FaceTime remueve la inspiración para escribir esta historia que se inicia "comprando una piscina para invitar a amigos que no existen, porque te has quedado con todos. Tal vez te invite a mi piscina, para matarte. Me he vuelto una asesina…"

Las historias son reales o casi, en las que juega con las metáforas, las medias verdades o las provocaciones. El primer éxito que ha surgido de este disco de larga duración de Maren es La estación espacial de Teruel, logrando una buen número de reproducciones en los canales de música a los pocos días de su publicación. Me cuentan que El día que bajé las escaleras es una canción cuya letra describe una parte personal de la propia autora. Es la lucha entre esas dos personalidades que sobre todo, se presentan cuando transcurres por el ciclo entre la pubertad y la madurez; esa herencia que no deseas, pero que no puedes evitarla. Historias con música que cautivan y enganchan. Mucho más cuando, como sucederá este viernes 20 en la Terraza de El Batel de Cartagena, a las 21:30, Maren las cante en formato acústico que es más personal y cercano. Un concierto recomendable, si quieren disfrutar de un rato de buenas letras, mejor música y todo ello con la brisa que traen las aguas del Mediterráneo hasta Cartagena.