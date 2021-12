Dos musicales murcianos coronan la navidad teatral en el Romea y Teatro Circo Murcia

Los espectáculos teatrales de Navidad regresan, un año más, al Teatro Romea y al Teatro Circo Murcia. Los escenarios municipales acogerán dos montajes musicales pensados para disfrutar en familia que estarán en cartel durante varios días: 'Bambi. Príncipe del bosque' Del Molino Producciones - Hipocampus Eventos Artísticos podrá verse en el Romea los días 29 y 30 de diciembre y 2 de enero mientras que 'Los músicos de Bremen' de Nacho Vilar Producciones está programado en el Teatro Circo Murcia el 3, 4 y 7 de enero.

Un nuevo y originario 'Bambi. Príncipe del bosque' ambientado en Japón

Para la mayoría de mortales, Bambi, son unos dibujos animados antiguos de Disney en los que, en un momento determinado, lloras. La interpretación cinematográfica de la novela 'Bambi, una vida en el bosque' de Félix Salten (1923) ha traspasado generaciones. Sin embargo, la propuesta teatral del nuevo musical Del Molino Producciones se aleja de la ficción Disney para agarrar con fuerza el texto de Salten, un hito en la literatura de animales.

Pepe Ferrer - junto a Geli Peñalver- es el encargado de la puesta en escena de 'Bambi. Príncipe del bosque' y reconoce que todo parte del texto. "Félix Salten al hablar de los animales conecta plenamente con la naturaleza. Hay fragmentos de la novela que están inspirados en el sintoísmo, culto popular mayoritario en Japón, con mensajes muy potentes de respeto a la naturaleza". Esto, junto al hecho de ser amantes de la cultura y el teatro japonés ha determinado el tratamiento estético del musical.

En primer lugar, el cartel está inspirado en la bandera de Japón, comenta Ferrer. "La escenografía se basa en el kirigami -técnica japonesa que consiste en cortar el papel dibujado sin trazo previo- todo el bosque es blanco de papel recortado". Además, el vestuario de los actores combina ropa tradicional japonesa, kimonos, con otra más actual de estética manga. Durante la función suenan instrumentos originarios de Japón y "aparecen marionetas de gran tamaño, manipuladas por actores que a su vez cantan e interpretan personajes, inspirado en la técnica teatral del Bunraku".

La cultura nipona no solo es un pretexto formal y técnico. En la interpretación de la novela liderada por Ferrer y Peñalver hay, cómo no, licencias poéticas. Al nacer Bambi, su padre es el príncipe del bosque y ni a la madre ni a él le puso nombre Salten. "Nosotros le hemos puesto nombre a los dos. El padre se llama Nara, nombre de una ciudad japonesa donde los ciervos son venerados, considerados deidades", afirma Ferrer.

'Bambi. Príncipe del bosque' habla del destino, "del camino de iniciación y aprendizaje en el tránsito del Bambi pequeño, curioso y juguetón, al ciervo adulto con un destino marcado: ser príncipe del bosque. No en el sentido de la realeza, sino protector del grupo y del bosque", sostiene Ferrer. A lo largo del espectáculo también se habla de una de las grandes amenazas para sistemas vivos como los bosques, el cambio climático.

Del Molino Producciones y Pepe Ferrer, que ha dirigido la inmensa mayoría de sus producciones, llevan mucho tiempo trabajando en teatro para el público familiar. ‘El Libro de la Selva’ y 'La Dama y el Vagabundo' son algunos de sus musicales previos. Así, asegura, que la nueva producción "es un obra de gran belleza. Los niños van a disfrutar enormemente con el musical. El adulto tendrá, además, que pensar junto con sus hijos en qué están viendo. Es un espectáculo que continúa más allá del teatro".

Teatro Romea

Miércoles, 29 de diciembre de 2021 – 17:00 y 19:30 h.

Jueves, 30 de diciembre de 2021 – 17:00 y 19:30 h.

Domingo, 2 de enero de 2022 – 17:00 h.

Precio: 15 / 12 / 10 €

Explosión de emociones con 'Los músicos de Bremen'

La potencia de los cuentos populares radica en el hecho de plantear, de forma sencilla y contundente acontecimientos, en ocasiones, despiadados. Los Hermanos Grimm escribieron un relato en el que un burro, un perro, un gato y un gallo se ven obligados a salir de las granjas donde han vivido siempre hacia un futuro incierto. Sus dueños han decidido sacrificarlos porque consideran que, por su vejez, estos sólo consumen comida y ya no les son útiles para el servicio doméstico.

A partir de aquí comienza la aventura y, también, el riesgo estético de la propuesta teatral: qué y cómo se cuenta y, ante todo, qué inspira el cuento. Para Jorge Fullana, director escénico de 'Los músicos de Bremen' y profesor de Espacio Escénico en la ESAD, "la historia de los Grimm, al fin y al cabo, narra las andanzas de cuatro animales que se encuentran en el camino y sueñan con formar una banda musical una vez lleguen a Bremen. Hemos incluido personajes que no están en el cuento original y algunos secundarios tienen más protagonismo". Es el caso de unos ladrones que merodean por la comarca y se han especializado en robar sueños.

Los musicales son muy exigentes para los intérpretes, afirma Fullana, "no solo tienes que saber interpretar, sino cantar y bailar bien. El reparto actoral es muy trabajador y está comprometido con la propuesta que se acerca más al pop rock que al musical clásico". De la creación y dirección de la parte musical de la obra se encarga Belter Souls con Pablo de Torres a la cabeza, Jon Mitó es el responsable de la coreografía y la dramaturgia corre a cargo de Juan Montoro. Es la primera vez que el director escénico murciano está al frente de un musical y, curiosamente, continúa Fullana "es la primera vez que me siento más director porque tengo que coordinar y gestionar a más creativos. En otros montajes, con menor presupuesto, me hago cargo de otros aspectos como el espacio o las luces".

Gran parte de la dramaturgia se ha incorporado a la letra de las canciones durante el espectáculo. Dentro de la complejidad de coser todos los elementos escénicos de forma coherente, destaca Fullana, "ha resultado un proceso creativo amable. Levantar un musical es un trabajo muy colectivo. Este espectáculo es muy musical, muy cantado, incluso en algún momento con un toque de concierto".

No es el primer musical destinado a público familiar basado en cuentos populares que pone en el mercado Nacho Vilar Producciones. Previamente, 'El flautista de Hamelin' y 'El mago de Oz' pasaron por las mismas tablas de los teatros de Murcia. En 'Los músicos de Bremen', la diversión, asegura Fullana, está presente "desde el minuto uno. Es una propuesta muy entretenida. Las canciones te llevan con el texto a una explosión de emociones continua. Hemos hecho un montaje muy espectacular para ser disfrutado en familia".

Teatro Circo Murcia

Lunes, 3 de enero de 2022 - 17:00 y 19:30 h.

Martes, 4 de enero de 2022 - 17:00 y 19:30 h.

Viernes, 7 de enero de 2022 - 17:00 h.

Precio: 15 / 12 / 10 €