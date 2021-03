Trama Teatro celebra el día Mundial del Teatro con ‘Locos de Amor’ en el Auditorio de Algezares

El Auditorio Municipal de Algezares Miguel Angel Clares acoge el 27 de Marzo a la compañía murciana Trama Teatro y sus 'Locos de Amor', del dramaturgo Sam Shepard, una propuesta teatral versionada por Natalia Y. Rodríguez, dirigida por Pepa Castillo y Natalia Y. Rodríguez e interpretada por Diana Torres, Pablo Guzmán y Fernando Caride.

La obra se desarrolla en un Ring, con tres actores y música en directo, "en el que asistimos a la lucha por escapar del peso del pasado, ¿lo conseguirán?". 'Locos de amor' mezcla el deseo, la música, el infortunio, el azar, el miedo y el pasado. Eddie y May son algo así como una proyección de la vida de sus padres. Y aunque quieren escapar, olvidar, huir, no pueden porque solo se tienen el uno al otro. El pasado los ha dejado unidos e inseparables. Solo la presencia de Martín hará que algo cambie, o ¿quizás no?

La dramaturga Natalia Y. Rodríguez resalta la unión y el peso del pasado que a veces nos limita cuando queremos vivir nuestro presente. Así encontramos a May en la lucha continua entre el deseo y el deber, entre el bien y el mal, porque Eddie ha vuelto como tantas veces que se ha ido.

La directora Pepa Castillo muestra personajes impredecibles que viven para amar y ser amados, en un juego constante entre la fuerza y el destino. El contraste emocional inunda la pieza de principio a fin, la crueldad, la ironía y la intriga.

La música en directo es uno de los hilos conductores de la obra en la que se plasma el juego que une a los protagonistas. Esta unión sirve como vehículo para presentar las emociones más profundas de los personajes; la voz y la guitarra marcan el universo de libertad en esta locura de amor.

La trasformación de Eddie, May y Martin en músicos, supone un original cambio dramatúrgico que se aleja de la concepción netamente norteamericana de Sam Shepard.

Tras 12 años de incansable trabajo en el ámbito regional de las artes escénicas, Trama Teatro inició en 2019 este proceso de creación con mucha ilusión y pasión para ofrecer al público una pieza de alta calidad. "Encendimos motores, conseguimos un equipo artístico único con talentos emergentes y grandes profesionales como Luisma Soriano que convierte la luz en un personaje más o los coachs musicales Leandro Mtz-Romero Férez y Laura Russín que han acompañado a nuestros actores en el proceso de convertirse en músicos", señalan desde la compañía, que califica la obra de "pieza intensa, sencilla y bella, que se estrenó en el Teatro Circo de Murcia, coproductor, y quedó guardada".

La realidad sanitaria supuso un parón inesperado, continúan, y 14 meses después "volvemos a los escenarios llenos de energía, con la misma intensidad que el primer día y con toda la intención de que, en esta vuelta a los teatros, esta función sea la primera de muchas en esta nueva era". Además, agradecen a todos los agentes del panorama cultural su esfuerzo, constancia, persistencia, valor y trabajo que se está haciendo para mantener viva la cultura, "especialmente a los compañeros que han seguido creando y programando a pesar de las dificultades y demostrar que la cultura es segura".