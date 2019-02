Sofía Bertomeu: "Cada acción y cada pensamiento nuestro es un autorretrato que expresamos de múltiples maneras"

Nuestra entrevistada parece hecha de otra pasta. Distinta, compleja, profunda y con una mirada que te llega al alma. Qué busca conocer de ti, de tus sueños y tus complejos, de tus esperanzas y de tus secretos. Mirada penetrante sin juzgar. Simplemente espera saber de ti para, gracias a eso, saber de ella misma. Sofía Bertomeu (Alicante, 1991) sólo quiere conocer a los demás a través de su arte, o conocerse a si misma a través de los demás. Porque ella "práctica el zen como filosofía" buscando con ella un equilibrio entre la artista sensible y la deportista competitiva, entre el juego en equipo y la individualidad de la persona. Sofía Bertomeu es un ente único, tan único que no puede catalogarse en una categoría artística. O, por lo menos, en una categoría artística que no haya creado ella misma.

El 'Retrato Sonoro' es un concepto nacido de su mente. De una mente inquieta y que está constantemente pensando acerca de temas como el poder y cuestiones antropocéntricas, afines a todas las personas y en los que podemos sentirnos identificados todos nosotros. "Surgió de una idea de combinar imagen y sonido durante una residencia llamada Body Scapes. Durante este tiempo, recogía conversaciones con diversas personas acerca de sus cuerpos. Yo recogía esa información y creaba atmósferas con estas ideas y con efectos y melodías que consideraba que estaban relacionados con lo que me contaban", dice Sofía, "con lo que el Retrato Sonoro podría considerarlo como un paisaje conceptual corpóreo sonoro, un paísaje sonoro centrado en las personas".

"Creo retratos sonoros de la gente a nivel temático y conceptual", expresa Sofía. Gracias a ello, a esta idea de centrarlos a temas, ella tiene un campo de estudio completamente infinito. Simplemente, al abrir un diccionario puede obtener material en el que centrar su obra. Y este es maleable, pueden adaptarse a distintas situaciones y personas, haciendo de la idea de Sofía Bertomeu una idea plástica y en la que tiene cabida todo tipo de experiencias y personas.

Porque entiende que el retrato es algo puntual, fruto de unas experiencias y de unos instantes concretos, en los que la persona se desnuda y ofrece una imagen de si misma que, en la gran mayoría de los casos, no es constante. "Aunque yo intento ser objetiva; evidentemente hay una osmosis. Entonces yo intento ser objetiva y meterme dentro de la psicología de la persona, pero no lo consigo al 100% jamás puedo ser objetiva al máximo" expresa Sofía cuando le preguntamos qué hay del artista en cada uno de los espacios de su obra.