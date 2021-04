'Pintar el viaje': "Hay que dejar claro que no se trata de imitar a Pedro Cano"

La obra de teatro, 'Pedro Cano: Pintar el viaje', dirigida por Jorge Fullana y protagonizada por Sergio Alarcón, se estrenará a las 19 horas del viernes 30 de abril en el Teatro Romea de Murcia.

'Pintar el viaje' nos propone un camino de descubrimiento hacia la figura de Pedro Cano, el artista plástico vivo más relevante de la Región de Murcia. La palabra, la música, la iluminación, la interpretación y una fuerte presencia de la videoescena, con la que se muestran las acuarelas ocultas en los cuadernos, componen este montaje teatral. Un monólogo trufado de acuarelas, anécdotas e historias de un lejano oriente que llenará el teatro tanto de la vida artística y filosófica del artista como de su entorno emocional. Un Pedro Cano personaje se sube a las tablas para explicarnos su arte y al mismo tiempo descubrir junto a él por qué de sus trazos, el porqué de sus colores, el porqué de su viaje.

Descubrimos más sobre esta obra de la mano de Nacho Vilar (productor), Jorge Fullana(director) y Sergio Alarcon (actor protagonista).

Jorge Fullana : “A Pedro Cano hay que sacarlo al escenario, hay que reivindicarlo, hay que luchar para que la gente lo vea en el resto de España y lo admire. Es un artista universal”. ¿Cómo se viven las últimas horas previas al estreno de Pedro Cano: Pintar el viaje?

Jorge Fullana: Conforme entrabas por la puerta terminábamos un ensayo general. Y no puedo decir otra cosa que no sea que estamos bastante contentos. Ahora hay un trabajo muy de detalle, un trabajo minucioso, de ésta que es una obra muy compleja a nivel interpretativo.

Cuando uno conoce este proyecto desde fuera, con sus tres propuestas: la documental, la teatral y la visita a la Fundación Pedro Cano, lo primero que se le pasa por la cabeza es un ¡guau, qué maravilla! ¿Qué supuso para vosotros?

Nacho Vilar : Poniéndonos en antecedentes, el proyecto tiene su origen en los Reactivos Culturales que pone en marcha la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia. Desde Nacho Vilar producciones nos interesamos y contactamos con Jorge, el cual tenía varias ideas en mente, una de ellas era Pedro Cano. Desde el primer momento me enamoro del proyecto sin ser consciente todavía de la envergadura que tomaría.

Este proyecto, eminentemente murciano, con un protagonista totalmente murciano,¿creen que puede ser arriesgado?¿creen que este factor puede cortar las alas a un proyecto teatral de esta magnitud?

Nacho Vilar: Sinceramente creo que no. Hay ocasiones en las que nos tenemos que quitar ciertos complejos. Pedro Cano, efectivamente es un pintor murciano, pero sobre todo es un pintor universal; un pintor conocido fuera de nuestra región e internacionalmente. No hace mucho, en Cáceres, mantenía una conversación con otros compañeros y tratábamos este tema, estuvimos viendo como en otros países, en otras autonomías, sin ir más lejos en el país vasco, se han tratado a poetas y escultores sin ningún complejo, consiguiendo salir fuera de sus fronteras. Con Pedro Cano hay que hacer lo mismo, además, lo merece.

Jorge Fullana: Coincido con Nacho, no hay más que ir a ver su obra. Nosotros hemos tenido la fortuna de ver sus cuadernos de viaje, una cosa muy especial, unas acuarelas que forzosamente alguien tiene que sacar de una vitrina y sentarse a pasar páginas, una tras otra. Era una maravilla escondida que teníamos que sacar a la luz para que todo el mundo la pudiera disfrutar. Tenemos grandes tesoros escondidos dentro de la Región de Murcia, este es uno de ellos.

Jorge, ¿Cómo se parte de “la nada” en un trabajo así?

Con el trabajo de un gran equipo. Sinceramente, la parte más complicada de este proceso fue antes de febrero que iniciamos los ensayos. Ha sido difícil cuadrar la palabra con lo audiovisual, que es algo que tiene un peso muy importante en esta obra. Las visitas que hicimos a Pedro en Blanca, el proceso de creación del documental, de todas esas conversaciones es de donde nace el espectáculo, de la situación vital de Pedro en ese momento tras el fallecimiento de su hermano, la propia situación de pandemia y esa imposibilidad de poder viajar, las cosas que nos ha contado…Todo ello conforma la historia que queríamos contar y de la que nos sentimos orgullosos de haber conformado.

Sergio, ¿cómo recibes la noticia de dar vida al pintor Pedro Cano sobre las tablas?

Sergio Alarcón: Fue como un regalo, sobre todo viniendo de Jorge. Ya venía de una experiencia positiva con él. Me lancé a la piscina del proyecto sin saber siquiera de lo que trataba, ni lo que supondría. Pensé que si Jorge me proponía una cosa así, era porque él consideraba que yo lo podría hacer, así que no había nada que cuestionarme. Me puse en sus manos de forma incondicional.

El proceso, no obstante, ha sido difícil, un proceso complejo al que hubo que añadir algunos problemas de salud que se convirtieron en un hándicap importante durante la primera parte de preparación de esta propuesta. Por todo ello estoy muy, muy agradecido tanto a Jorge como a David Terol , ayudante de dirección, que han hecho conmigo una labor de trabajo y paciencia encomiables. Los resultados están ahí, ya son palpables y en este momento ya lo estoy disfrutando y gozando sobremanera.

¿Cómo definirías a ese Pedro Cano dramatizado?

Sergio Alarcón : Desde el primer momento hay que dejar claro que no se trata de imitar a Pedro Cano. No queremos caer en la parodia ni en nada parecido. Hemos intentado encontrar un poco de su aire, de su esencia, y creo que lo hemos conseguido.

Jorge Fullana: Cualquier cosa que se sube a un escenario, por mucho que digamos que se parece o que es tal personaje o tal otro, nunca lo es, siempre es una interpretación. Es lo mismo que dice el propio Pedro Cano de sus viajes con respecto a lo que pinta; cuando uno pinta el Taj Mahal, lo relevante es lo que pinta, la acuarela que queda más allá del propio monumento.

¿Cómo hacemos para que la sola presencia de un actor sobre el escenario durante 70 minutos, no resulte monótona al espectador?

Sergio Alarcón: El teatro es aceptar que tú te crees lo que te estoy contando. No estoy nervioso, me siento muy seguro. Este papel supone un reto increíble para mí ya que nunca he hecho un monólogo. Llevo muchos años en la profesión pero, siempre he sido un actor más bien secundario, este es un punto de inflexión en mi carrera, que lo vivo tremendamente acompañado por unas proyecciones, unas acuarelas maravillosas que me arropan tanto como el equipo que conforma esta obra.

¿Sabemos si el propio Pedro Cano estará presente en el estreno?

Sergio Alarcón: Pedro Cano va a estar presente, y estoy seguro de que inconscientemente en el minuto dos o el minuto tres, la mirada me va a llevar directo al artista (risas). Pero, estoy preparado para ello.

Jorge Fullana: Me aventuro a meterme en su cabeza, en la de Pedro Cano, y diría que lo último que a él le preocupa es si el personaje se le parece o no se le parece. Hay un discurso durante algo más de una hora de un personaje que dice ser Pedro Cano, esto ha sido algo de lo que nos hemos preocupado mucho y que, por ende, hemos trabajado con responsabilidad y con el cariño que merece.

¿Cómo tomó el pintor la noticia de que se quería abordar este proyecto?

Jorge Fullana: Todo parte de una actuación con la Escuela de Arte Dramático de Murcia de la que soy profesor. Pusimos música a algunas de las obras que se encuentran en la Fundación Pedro Cano, él pudo verlo y le encantó. Hizo una explicación de cada una de esas imágenes y su capacidad oratoria, su capacidad para mantener la atención de todos cuanto estábamos a su alrededor, me generó una fascinante visión del pintor como personaje.

Llegaron los reactivos culturales, la llamada de Nacho y, automáticamente, la llamada al propio Pedro, quien desde el primer momento quedó encantado con la propuesta. Él mismo, en ese momento, dio nombre al proyecto “Pintar el viaje”.

¿Qué se podría destacar del texto de Juan Montoro Lara?

Sergio Alarcón: Es el tercer o cuarto texto que represento de Juan. Juan escribe de forma maravillosa, con una parte poética preciosa. Tener a Juan con el texto es garantía de que tendremos una historia muy bien contada.

Nacho Vilar: Juan es una persona tremendamente generosa. Los proyectos se los encargo a bocajarro, ¡vamos a hacer esto!, y él se lanza de cabeza. Hay que añadir la forma de trabajar conjuntamente de Juan y Jorge, es brutal la generosidad y el respeto que hay entre ambos desempeñando su parte del trabajo. Empezaron en 2015 con Curriculum Inmaculata, Los Pícaros, Otro Quijote +?, ahora Pedro Cano y más cosas que seguro vendrán. Desde fuera, como productor, estoy encantado.

Hay una afirmación que dice: “Tu cultura, es tu marca” (Tony Hsieh), ¿Cuál sería la marca de las artes escénicas en la Región de Murcia a día de hoy?

Nacho Vilar: Creo que la marca de las artes escénicas en la Región de Murcia es el buen hacer que tienen sus profesionales, lo orgullosos que debemos de sentirnos cada vez que salimos fuera, porque en definitiva somos marca Murcia.