Colectivos ecologistas acusan de 'greenwashing' al Gobierno de Murcia por el uso de biorrectores en el Mar Menor

Casi una treintena de colectivos, la mayor parte de ellos ecologistas, han convocado una concentración el sábado 29 a las 18:00 en la Plaza de Juan XXIII de la capital murciana, delante de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente para denunciar que el Gobierno regional y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) están ejecutando propuestas que "no satisfacen a nadie, ni a los agricultores trabajadores del sector, ni a ambientalistas y ecologistas".

Los ecologistas se manifiestan, especialmente, en contra de los biorreactores, "el plan estrella de la Comunidad Autónoma" para descontaminar la laguna, porque "ya se han probado en otros lugares como Tampa Bay o Chesapeake Bay, y de los 15 biorreactores realizados sólo filtraba agua de una piscina olímpica"; esto lo convierte en un "plan inviable para el Mar Menor que recibe una media 180 L/ segundos", según el comunicado enviado por 28 asociaciones murcianas.

Las asociaciones también denuncian que "expropiar tierras a bajo coste para invertir en un proyecto de dudoso alcance es una temeridad", señalan los ecologistas. "Necesitamos que las ayudas provenientes del Estado y la Unión Europea se empleen en proyectos viables, capaces y eficientes, no en decisiones rápidas para una campaña de marketing ecológico' -'greenwashing'- de cara a las próximas elecciones", añaden.

Las asociaciones exigen la dimisión del presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, y del consejero murciano de Agua, Agricultura, Pesca, Ganadería y Medio Ambiente, Antonio Luengo, porque "todas las soluciones propuestas hasta el momento tapan agujeros sin llegar al fondo del problema, sin vertidos no hay contaminación". "Nos llama la atención que el máximo dirigente en Medio Ambiente en la Región sea también Consejero de Agricultura, Agua y Pesca, que ha sido investigado por delitos medioambientales y que además ha sido condenado por desviación de poder cuando era concejal de medioambiente en San Javier", añaden en el comunicado.

"Estos proyectos son fruto de intereses políticos para intentar paliar una situación de forma inmediata cuando el problema del Mar Menor necesita un estudio en conjunto y avalado por científicos", advierten en el comunicado.

Araña finlandesa, plan de inundaciones y salinizadoras

Otras iniciativas con las que están en desacuerdo son la araña finlandesa promovida por el Gobierno murciano, que "destroza las encañizadas y permite más intercambio de aguas con el Mediterráneo. El resultado de este intercambio de aguas aumenta la contaminación del mar mayor y, baja la salinidad del Mar Menor permitiendo la entrada de especies invasoras".

El plan de inundaciones propuesto por la CHS, basado en montículos de tierra y canales para el municipio murciano de Los Alcázares es una "obra ineficiente para salvaguardar a las poblaciones de imprevistas cantidades ingentes de agua, donde además ya se está ampliando el cauce de la rambla del Albujon con el D7 con el mismo fin", aseguran los ecologistas.

De igual forma el Plan de inundaciones del Mojón, impulsado por la CHS y Fomento, "se ha pensado sin tener en cuenta la orografía del terreno y que daría lugar a inundar aún más el pueblo", señalan en el comunicado.

Por otro lado, la Comunidad Autónoma sigue proponiendo dos desalinizadoras: una situada en San Javier que vertería en el Mojón y otra en Escombreras. Las organizaciones recuerdan que "ya existe una desalinizadora en San Pedro funcionando al 40%", al tiempo que recuerdan "el problema añadido de la salmuera nitratada como desecho contaminante y nuevo vertido".

Las organizaciones también se muestran contrarias a las Estación depuradora de aguas residuales (EDAR), impulsadas por el Ejecutivo murciano. "Empresas externas sujetas a una contrata que en muchos casos están anticuadas, faltan motores y motores que apagan para no subir la factura de la luz. Durante el verano las EDAR no soportan la presión demográfica y literalmente vierten agua sin depurar. Esta actuación es conocida por parte de la CHS y no se producen actuaciones ni vigilancia para que no ocurra", apuntan en el comunicado. "Se deben separar las redes de pluviales y alcantarillado para no colapsar y que no vaya todo al Mar Menor", añaden.

El desastre ambiental en la albufera lleva gestándose años, pero los últimos cinco han sido especialmente dramáticos para sus aguas: desde 'la sopa verde' de 2016 hasta el segundo episodio de mortandad masiva de peces y crustáceos el pasado agosto.