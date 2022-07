Día Mundial Libre de Bolsas de Plástico: “Reutilizarlas es lo mejor para fomentar un consumo responsable”

A las puertas de las vacaciones estivales, y coincidiendo con el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, el Ayuntamiento de Murcia y PreZero han puesto el acento en la importancia de aprovechar el verano para “seguir practicando unos hábitos correctos y respetuosos con nuestro entorno”, destaca Mamen Allepuz, responsable de Proyectos Educativos de la compañía. Si bien es una época propicia para tomar un descanso de las rutinas y conectar con la naturaleza, continúan desde PreZero, “hay que recordar que el medioambiente no cierra por vacaciones”. Por ello, insiste Mamen, “disfrutando en la ciudad, como saliendo de ella, en la playa, montaña o viajando a otros lugares lo primero que debemos llevar puesto son los gestos de respeto por el medioambiente allá donde nos encontremos, reciclando nuestros hábitos en esta estación”.

Con el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico se pretende llamar la atención sobre la necesidad de reducir las bolsas de un solo uso y fomentar un consumo responsable. El Ayuntamiento de Murcia junto a PreZero animan a la ciudadanía a evitar que se utilicen bolsas de 'usar y tirar', sustituyéndolas por reutilizables. El lema de este año es 'Reutilizarlas es lo mejor' para impulsar un medioambiente más cuidado y sostenible; “recordando que cada acción que tomamos, y cada bolsa de la que nos deshacemos, puede tener una repercusión negativa en nuestro entorno”, asegura la responsable de Proyectos Educativos.

A través de esta efeméride, se busca animar a la sociedad murciana a terminar con las bolsas de un solo uso, buscando alternativas más sostenibles, limpias y respetuosas con el planeta, en línea con la economía circular que promueve una utilización más eficiente de los recursos minimizando el impacto en el medio ambiente, señalan desde PreZero. Las bolsas, mejor de tela, de tejidos naturales y sostenibles, lavables y adecuadas para muchos usos, “porque no pesan y siempre podemos llevar una en cualquier mochila, bolso o incluso en el bolsillo”, añade Mamen Allepuz.

Las bolsas de papel, biodegradables o compostables no son la mejor solución para acabar con este problema porque siguen siendo objetos de usar y tirar. Por el contrario, las bolsas de tela son la mejor opción si las cuidamos y alargamos su vida útil. “¿Comprarías un abrigo si te lo has dejado en casa? Pues eso... no lo olvides. Saca de paseo a tu bolsa de tela reutilizable”, continúan desde PreZero.

En esa línea, señalan desde la compañía, “recuerda no salir de casa sin una bolsa de rafia o tela plegable; si no llevas bolsa y te ofrecen una en la tienda, piensa realmente si la vas a necesitar porque quizás lo que has comprado pueda caber en el bolso o en la mochila; reutiliza las bolsas que tienes en casa y recicla en caso de tener que tirar bolsas porque están en mal estado, depositándolas en el contenedor amarillo”.

También para separar y depositar los envases en los contenedores de recogida selectiva, “podemos reducir su uso”, explica la responsable de Comunicación de PreZero, Carmen Pastor, al tiempo que añade que “en nuestros hogares, oficinas y lugar de trabajo podemos buscar opciones más sostenibles a la hora de separar y llevar los residuos al contenedor correcto para su posterior reciclaje”.

Ecoparque y Ecopuntos, también en verano

Si bien son muchos los murcianos que durante esta época se trasladan a otros lugares de veraneo, el servicio de Ecopuntos móviles, lugar habilitado para el correcto depósito de los residuos especiales del hogar, “se mantiene con el mismo horario que el resto del año, ya que son muchos los vecinos que aprovechan esta época estival para renovar, cambiar, hacer reformas, ordenar sus viviendas y prepararlas para el próximo curso escolar”, afirma Pedro Rodríguez, encargado de gestionar estas instalaciones.

Los seis ecopuntos móviles, vehículos de grandes dimensiones con diferentes compartimentos para cada tipo de residuo, recorren todo el municipio con sus barrios y pedanías “para atender y facilitar a los ciudadanos que necesiten desprenderse de residuos especiales de menor volumen sin la necesidad de desplazarse al ecoparque”, apunta Carmen Fructuoso, concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Murcia.

Así, tienen muy cerca de casa un lugar donde depositar los residuos domésticos que no tienen cabida en los contenedores tradicionales, ni en los de recogida selectiva (contenedor amarillo para envases ligeros de plástico, metal o brick; contenedor verde para el vidrio y el contenedor azul para papel y cartón ). “Si ya sabemos 'reciclar en colores', también es importante conocer y utilizar el ecoparque y los ecopuntos móviles, espacios 'verdes' para dejar todo aquello que nos sobra y no sabíamos dónde llevar como radiografías, pilas, baterías, aceites, pequeños electrodomésticos, botes de pintura o disolvente”, concreta la edila de Movilidad Sostenible de Murcia. Los horarios y puntos de recogida se pueden consultar online.

El ecoparque de Murcia está situado en el polígono industrial oeste de San Ginés en la calle escultor Roque López. Es una instalación abierta a los ciudadanos, que desde 2005 ha dado servicio para el tratamiento especial de los residuos allí depositados. Durante los dos meses de verano permanecerá abierto. En julio, de lunes a sábado de 09.00 a 14 horas, y en agosto de lunes a viernes en el mismo horario. En 2021 ha tenido 8.865 visitas, frente a las 6.995 de 2020 y las 4.382 de 2019. Mientras que los ecopuntos móviles han atendido a 82.039 usuarios en 2021, frente a los 70.415 de 2020 y los 69.275 de 2019.

Por otra parte, si queremos deshacernos de muebles voluminosos, debemos llamar al teléfono de recogida gratuita de enseres, 900 511 133, en horario de 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes o bien solicitarlo a través del formulario inserto en murciaciudadsostenible.