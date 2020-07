Vertivega denuncia la peligrosa situación del vertedero de Abanilla: “Se está perjudicando la salud de la gente y sus cultivos”

Continúa patente la problemática que supone el estado del vertedero de Abanilla, ubicado en la Región de Murcia. Debido a la acumulación de lixiviados, componentes hipercontaminantes originados por la cantidad de basura acumulada y resultantes de los procesos de percolación de los fluidos de la balsa, se ha dado lugar a la aparición de pestilencias en la zona que afecta a vecinos de las poblaciones cercanas. Además, la aparición de roturas en el interior del vertedero ha conllevado la filtración del agua, contaminando los cultivos más próximos y perjudicando la salud y el bienestar de los habitantes de alrededor, según aseguran fuentes locales del municipio de Abanilla.

Ante ello, la Plataforma Interregional a favor de la salud medioambiental de la Vega del Segura (Vertivega) remitió un escrito de denuncia a la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia en el que se acusa a la Comunidad del emprendimiento tardío de los correspondientes trabajos de sellado, gestión, tratamiento y eliminación de los lixiviados existentes en las operaciones de revegetación, conservación y mantenimiento del centro de residuos.

“La dejación y falta de cumplimiento en la ejecución desde hace muchos meses por parte de la Administración ha generado numerosos problemas e importantes riesgos en el vertedero, generando cada día más hedor, olores más nauseabundos e insoportables para los vecinos”, expone el documento remitido el pasado 18 de junio por la Plataforma.

Las obras a realizar en el vertedero, para las que se aprobó este año una cuantía de 1,4 millones de euros en los Presupuestos de la Comunidad, consisten en el recubrimiento con tierra vegetal y revegetación de los vasos y zonas con residuos, previo vaciado de los contaminantes que se encuentran en el agua.

Ante la urgencia del vaciado y sellado del vaso 1-2, Vertivega denuncia la inacción e incumplimiento prolongado de la administración regional en las labores de restauración y sellado de los vasos de residuos del vertedero, calificando de “límite y peligrosa” la situación actual de la balsa.

Desde la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia explican que la administración regional está actuando de manera progresiva para la restauración y el sellado definitivo del vertedero.” No hay demora, ni inacción, señalan, "y por tanto no hay molestias ocasionadas por ello. No existe ningún lixiviado, ni filtraciones en la balsa que se está vaciando actualmente dentro del programa de la Comunidad".

Ante ello, José Manuel Lorente, presidente de la Plataforma Vertivega, discrepa señalando que "esto se está eternizando y no puede ser, tenemos que ponernos en la piel de la gente que vive allí y a la que se está perjudicando en su salud y cultivos”, explica. “Tanto en 2018 como en 2019 se aprobaron unos presupuestos y no se hizo prácticamente nada, ahora en 2020 se han aprobado otra vez, pero a este ritmo el problema podría alargarse mucho más”.

Por su parte, fuentes locales del municipio de Abanilla sostienen la obviedad del problema, anotando que esta hipercontaminación se encuentra invadiendo la pedanía de Los Carrillos, secando a su paso “higueras, oliveras, y otros centros por donde pasan los lixiviados procedentes de la balsa”.

Pedro Luengo, activista de Ecologistas en Acción, añade que “esto es un ejemplo de libro de cómo una mala gestión ejercida durante años por la Administración ha generado, además de un agujero en las arcas públicas, un grave impacto ambiental en un espacio natural protegido a nivel internacional como es el LIC de la sierra de Abanilla”.