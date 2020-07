La agroindustria la vuelve a hacer

A estas alturas, resulta espeluznante la indiferencia con que la mayor parte de los representantes de los agroindustriales que se hacen pasar por modestos agricultores encaran el Ecocidio del Mar Menor y sus consecuencias. Indiferencia, sí, pues no pierden comba para “denunciar” como “atentado contra la agricultura” cada vez de forma más beligerante cualquier propuesta que pretenda empezar a solucionar el desastre del que ellos han sido los principales contribuyentes. Junto con la ganadería intensiva, como ya ha quedado suficientemente contado.

Sus últimas reacciones ––nunca mejor dicho, “reaccionario”: 2. adj. Que tiende a oponerse a cualquier innovación. Apl. a pers., u. t. c. s. (DRAE)–– son dignas de ser tenidas en cuenta. Pero justo por lo contrario de lo que ellos pretenden. Muestran a unos portavoces del empresariado agroindustrial ajenos a cualquier realidad socioambiental, a cualquier sentido del mantenimiento del patrimonio ecológico y paisajístico natural, y a cualquier perjuicio que su actividad pueda causar, o haya causado ya, a terceros.

No debería ser necesario dar nombres, pero una foto de ayer es para ser difundida. En ella aparecen Santiago Martínez, presidente de FECOAM; Natalia Corbalán, de la Fundación Ingenio; Javier Soto, de ProExport; y Manuel Martínez, de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. De izquierda a derecha, según aparecen, aunque los cuatro se coloquen cada vez más ellos solitos y sin que nadie les empuje en la derecha más extrema, a la mesa de VOX padre.

Porque en la línea de Podemos ––que también tiene una visión crítica del acuerdo de PP, PSOE y Cs para eliminar los cultivos no ecológicos a menos de 1.500 metros de la ribera marmenorense–– no están. Por cierto, el partido de la izquierda no socialista debería hacer un esfuerzo explicativo de por qué razones critican ese consenso y no estampan su firma.

Volviendo a nuestros queridos representantes de los agroindustriales, decía que es para ser difundida la instantánea como símbolo de aquello de “sostenella y no enmendalla”, que aparecía en 'Las Mocedades del Cid' de Guillén de Castro, allá por el XVII. Memos mal que no aparece el dicho en 'El Cantar de Mío Cid', de Gonzalo de Berceo, que es dizque del XII. Aunque los cuatro personajes son más acordes ideológicamente con ese primer tiempo.

Son como los cuatro jinetes del ecocidio que ha causado casi un apocalipsis ambiental en el Mar Menor. Negacionistas extremos, también; pues no solo rechazan cualquier indicio que relacione sus prácticas agrícolas con los cambios en el ecosistema marmeronense, el ecocidio definido por el abogado Eduardo Salazar, sino también cualquier supuesto intento de racionalizar su actividad para que sea productiva pero no dañe los intereses de otros… y de la naturaleza.

Lo de la afección de esos “otros” por la agroindustria del Campo de Cartagena merece mención especial. Los primeros afectados por ella son esos currantes temporeros o no que pasan las penalidades consabidas de la producción de frutas y hortalizas a cambio de salarios de mi…seria y otras muchas otras cosas. Si eso no fuera así, por mucho que los cuatro jinetes se empeñen, habría hostias por trabajar en la planicie que fue de secano hasta 1980 del siglo pasado: trabajo seguro prácticamente todo el año y supuestamente bien remunerado. Miren quiénes se desloman en esos bancales y me dicen por qué.

Los otros “otros” son los miles de propietarios de casas y negocios en las orillas y área de influencia de la laguna a los que el Ecocidio responsabilidad de terceros ha causado ya un perjuicio patrimonial importante, devaluando hasta casi el cero patatero sus propiedades. Esa es otra historia: estos “otros” no son demasiado indiferentes a los malhechos, aunque habría que preguntarse por qué las protestas no son mucho más masivas. Porque lo autores de esos malhechos, es decir, los malhechores sí son indiferentes a las consecuencias de sus actos. Lo han vuelto a demostrar con su reacción al pacto por los 1.500 metros libres de agricultura no ecológica. Y lo volverán a hacer. Si no, al tiempo. Vale.

P.S.: Tampoco ayudan mucho a hacer avanzar las cosas las torpezas, ya tradicionales, de la CHS como la decisión razonable, aunque mal tramitada, de ampliar la masa de agua subterránea afectada químicamente en el Campo de Cartagena. Así vamos.