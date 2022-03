Derechos para todas, todos los días

El pasado fin de semana, tuve la oportunidad de acudir a un acto en el que la ministra de Igualdad, Irene Montero, y las caras más conocidas del Ministerio, cargaron las pilas a todas las asistentes. En este encuentro, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, manifestó que el feminismo “ya está en marcha”, al tiempo que advertía que para que crezca, “tiene que ser para todas y todos”. Un feminismo que además, tiene que saber mirar atrás y rescatar el papel de las mujeres, fundamental para el desarrollo de nuestra historia, pero oculto bajo el manto del machismo que durante siglos ha impregnado el relato oficial. Siempre ha habido mujeres dando la cara, descubriendo grandes avances científicos, poniendo el cuerpo para parar injusticias y realizando una labor silenciosa sin la que el mundo no hubiese podido funcionar.

En Podemos Cartagena compartimos completamente la idea de la Secretaria de Estado sobre un feminismo que sea de todos y todas, y llamamos a llenar las calles de nuestra ciudad milenaria, luchadora y rebelde, hoy, 8 de Marzo. La reivindicación tiene en este día su máxima expresión, pero es una reivindicación que tenemos muy presente las mujeres todos los días del año. Debemos estar unidas en nuestra diversidad, y tenemos claros nuestros objetivos: la conservación de derechos, e ir a por más.

Nuestro compromiso nos ha llevado a realizar este año una actividad diferente. Un grupo de mujeres nos hemos subido a un escenario. ¡Qué mejor forma de reivindicar que a través de la cultura! Mujeres explicando y escenificando la lucha de otras mujeres a través de la Historia; empezando por cómo nos quemaban en las hogueras, ¡por brujas! Mujeres que han luchado desde la Revolución Francesa o el movimiento sufragista, pasando por su papel en la Segunda República Española, con movimientos como el de las libertarias “Mujeres Libres”, y hasta un repaso de la situación de la mujer en la oscura época franquista. La obra lleva por título “Nuestra Historia, Nuestra Lucha” y no se puede tener mejor compañía que la de las mujeres comprometidas de los colectivos de Cartagena. Mujeres de la Asociación Memoria Histórica de Cartagena, Colectivo Carmen Conde, Paro Internacional de Mujeres, YayoFlautas CT y la Asociación de Vecinos de Barrio de la concepción.

Nuestro objetivo es dar a conocer la historia, crear conciencia feminista utilizando el teatro como medio. Historia de mujeres, luchadoras por nuestros derechos y que han dado el relevo a otras mujeres. Historia de Derechos Humanos, Civiles y Sociales. Historia que muchas desconocen, porque la propia Historia, escrita por hombres, la ha obviado. Los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana llevaron a su creadora, Olympe de Gouge, a ser guillotinada en 1.793. Una mujer que exigía el fin de la esclavitud y que defendió la igualdad entre hombres y mujeres.

Volviendo a nuestra época, desde Podemos Cartagena, seguimos defendiendo la conciliación y la corresponsabilidad dentro de las propias empresas y también acciones de concienciación social. España es el único país del mundo que cuenta con un Día Nacional para promover la Conciliación y la Corresponsabilidad, pero aun así tenemos mucho por hacer. Seguimos exigiendo romper los techos de cristal, favorecer el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones, y acabar con la desigualdad salarial, que es una de las mayores brechas de género de nuestro tiempo.

Hoy no nos queman en las hogueras y no nos guillotinan, pero hay quienes quieren impedirnos avanzar. Y por supuesto no lo van a conseguir, porque tenemos la fuerza, la unión entre las mujeres y hombres feministas. No hay hogueras que puedan con nosotras: somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar.

¡Derechos para todas! Ayer, hoy, mañana, todos los días, ¡aquí estamos las feministas!