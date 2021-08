¿Quién fomenta nuestras tradiciones?

En todas las encuestas demoscópicas el murciano destaca por su fuerte identidad nacional y su poca identidad autonómica, por ello no es casualidad que cada navidad los datos del share del discurso del rey sobresalgan en esta provincia. Son factores inconexos, en ocasiones, pero que ayudan a explicar nuestra especial percepción del mundo donde lo que nos une no es fomentado por las autoridades públicas y para muestra el abandono de nuestras tradiciones.

En estos días ha fallecido mi padre, una dolorosa pérdida. Mientras lo despedía uno de los muchos recuerdos que han inundado mi mente era su gran afición afición por los bolos huertanos que desde que él era pequeño mamó. Con él aprendí como se juega, las reglas e incluso esas palabras huertanas que tanto se pronuncian, pero que mucha gente no sabe lo que significan, "hasta que la bola rula no hay chamba". Aprendí a jugar, pero con tristeza he de decir que a mi alrededor no hay gente de mi edad que supiese jugar, quisiera aprender o con quien echar un "coto". Es una tradición que se pierde, un hilo que me une a mi padre y que permanece en mi memoria. Mi miedo es que pasada mi generación el juego muera y con ella una tradición que me mantiene unido a mi padre, a mis mayores, al sitio de donde vengo y en cierta manera lo que me hace ser quien soy, de esta Región.

Esto no solo pasa con los bolos huertanos, pasa en Cartagena con sus bolos, también con el caliche, y en Lorca donde ya solo quedan unos pocos que sigan jugando a las Senas. Me da mucha rabia ver cómo algunos de estos juegos tradicionales que vienen jugándose desde el siglo XV se pierden. Pero es que no se fomentan, porque aquí el único nacionalismo que funciona es el hídrico, del resto pues ya se sabe yace en el olvido, no vayamos a exigir algo.

Sinceramente envidio a otras autonomías porque protegen sus diversas tradiciones. Me gusta ver las competiciones de la pelota vasca o la pilota valenciana todas ellas retransmitidas por sus televisiones autonómicas. Creo que podríamos recorrer la geografía

española viendo competiciones de juegos tradicionales, excepto aquí. No es extraño, aquí ni el Gobierno regional, que tanto se las da, ni los ayuntamientos han puesto mucho interés. En la ciudad de Murcia, el alcalde Serrano tiene la oportunidad de fomentar las tradiciones autóctonas, esas que tanto abandonaron los anteriores gobiernos.

Lo digo como los siento, mientras los juegos tradicionales sigan vivos, nuestros padres y sus ancestros seguirán vivos, porque en cada partida, en cada risa seguirá vivo el hilo que nos une. Si desaparecen, si se corta ese hilo, perderemos no solo el recuerdo de lo que fuimos sino también de lo que somos. A ver si alguien se toma en serio estas cosas o en algún momento la bola dejará de rular.