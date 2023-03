La inmigración crea riqueza

No se he la concedido mucha importancia al estudio que el CES publicó la semana pasada sobre el impacto económico de la evolución extranjera en la evolución del VAB en la Región de Murcia. Según este informe, entre 2005 y 2019, la población inmigrante aportó hasta el 34,5 % del crecimiento del valor añadido del valor añadido bruto de la comunidad. Este dato ya es suficientemente revelador como para tirar abajo uno de los principales e insidiosos argumentos que utiliza la ultraderecha de Vox a la hora de justificar su discurso xenófobo, a saber: que los inmigrantes son maleantes que solo vienen a aprovecharse del trabajo de los autóctonos y que, en ese sentido, se dedican a delinquir y sabotear la cultura y costumbres de la tierra de acogida. Para Vox, la inmigración es un exceso, una suerte de masa sobrante que no puede ser asimilada por el sistema. Dentro del ultraliberalismo de Vox, solo el sujeto productivo es digno de ser respetado. Y, como desde su particular ideario de odio, la inmigración es sinónimo de improductividad, solo cabe ser rechazada. Pero he aquí que, como este estudio pone de manifiesto, la inmigración no solo contribuye a la economía regional, sino que, además, lo hace de un modo significativo y necesario. De hecho, si se compara el aporte medio de la población inmigrante a la economía nacional (el 19,2 %) con el que realiza este mismo sector a VAB de la Región de Murcia (el 34,5 %), la conclusión que se extrae es que, en esta región mediterránea, la contribución de los extranjeros es el doble. Paradójicamente, en una región como la de Murcia en la que la ultraderecha posee una fuerza superior a la de otras comunidades, es en la que el discurso racista y xenófobo carece precisamente de menor fundamento. Y pese a ello la construcción de la realidad que logra transmitir Vox a través de su maquinaria de “fake news” ha logrado hacer calar un estado de opinión que criminaliza a los inmigrantes casi como saqueadores y violadores.

Pero es que, además, por si este dato no fuera lo suficientemente elocuente como para desmontar las mentiras de la ultraderecha, hay otro aspecto del estudio del CES que deconstruye de manera inobjetable el discurso antiinmigración de Vox: el director del equipo que realizó la investigación, José María Ramos Parreño, profesor del departamento de Economía de la Universidad Politécnica de Cartagena, advierte de que las aportaciones de los inmigrantes superaron en un 12,6 % a las prestaciones recibidas. Quiere esto decir que, frente a la idea de que los inmigrantes vienen a aprovecharse de la sanidad universal y de que suponen parásitos que solo lastran el sistema, el CES demuestra que aportan más que lo que reciben por parte del sistema de bienestar. Poseen menos derechos que cualquier otro ciudadano, y, en cambio, su contribución a la economía regional es de una rentabilidad máxima. Antes de tragarnos el discurso de Vox de que los inmigrantes nos roban, habría que empezar a propalar aquel otro de que los inmigrantes son explotados y viven en condiciones insoportables y vergonzosas de desigualdad.

Por si fuera poco, otro de los aspectos que subraya el estudio del CES es que el sector que concentra mayoritariamente el trabajo de los inmigrantes es el primario -es decir: la agricultura-. Como es bien sabido, el agro se ha convertido en el principal objetivo de Vox a la hora de recalar votos y adhesiones incondicionales. La ultraderechización de la agricultura murciana es tan preocupante como sorprendente, porque, si nos atenemos a la letra del informe del CES, es en ella donde la demonizada inmigración se muestra más productiva y se revela como más imprescindible para el desarrollo de la economía regional. El sector que más apoya a Vox es paradójicamente el que más se aprovecha de capacidad productiva de la población más estigmatizada por el discurso del odio de la ultraderecha. Pero, como ya hemos denunciado varias veces, de nada vale deconstruir las mentiras de la ultraderecha porque ésta hace mucho que dejó de ruborizarse por engañar a plena luz del día y con taquígrafos. Le da exactamente igual.