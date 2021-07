Una medalla a la paciencia

En los mismos días que empiezan a desmantelar la pasarela de Santiago el Mayor el pleno del Ayuntamiento de Murcia tramita la petición de conceder a la Plataforma Pro-Soterramiento la medalla de oro de la ciudad, la de la Comunidad Autónoma, en cambio, quedó aparcada a un lado por rencor y algún motivo más .

Es fácil pensar que si la moción para conceder la medalla de oro de la Comunidad Autónoma se hubiera producido antes del gobierno tránsfuga los mismos que antes votaron en contra alabando siempre la labor de la plataforma hubieran votado a favor, pero dime de qué independencia presumes y te diré cuándo no lo eres. Una más y van unas cuantas. Para la memoria el reconocimiento de Miguel Ángel Cámara al cura Pepe Tornel con un montón más para que no pudiéramos reivindicar su papel .

Ahora, como entonces, el Partido Popular ha perdido el sentir de la gente; si ganan es por inercia, no porque ofrezcan soluciones, que no lo hacen, a la vista del transporte público y tantas cosas más. Con su voto en contra de la medalla se han opuesto a sus ciudadanos, no a la plataforma que únicamente transmitía y transmite un sentimiento defendido hasta la saciedad por el nunca conformista Joaquín Contreras, las mujeres de las vías y sobre todo por los ciudadanos que, una vez tras otra, salieron en manifestación por esta ciudad sin distinción de color ni partido. Por eso muchos de sus votantes se quedaron atónitos con la negativa el día de la votación porque la medalla concedida a la ciudadanía de Murcia y su Región más que a la plataforma es más que merecida, es un reconocimiento a los que se fueron y no lo vieron, a los que estuvieron desde el principio y a los que llegamos más tarde. A todos y cada uno de los ciudadanos que creímos que hacíamos lo mejor por la ciudad.

Es fácil pensar que al PP le fastidia. Le fastidia que en esta Región su voz no sea la única, que haya una sociedad civil que sepa que es lo que quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere, que no está dispuesta a plegarse a lo que digan en Madrid y que sabe que su Región se merece mucho más de lo que aquí llega, desde Murcia hasta Cartagena pasando por Yecla, Jumilla y Caravaca, y que ellos son incapaces de planificar.

La historia de las ciudades la escriben sus vecinos, en las actas de los plenos queda escrito lo que vota cada concejal. La historia dirá que el Partido Popular votó con rencor. Todo por no reconocer el papel que los habitantes de la ciudad tuvieron para lograr el cambio urbanístico más importante de los últimos cien años: ese que ellos anunciaban antes de querer el tren en superficie por seguir en las listas de un Partido Popular que solo se acuerda de lo nuestro cuando en Madrid no gobiernan ellos.

Mientras a los vecinos solo nos hace falta pasear para notar los cambios que poco a poco van llegando y que serán, como tantos otros, méritos de una ciudadanía activa, que logrará su bulevar y lo que se proponga y sobre esto tenemos que reflexionar. Durante años hemos visto fotos sin proyectos que volvían tantas veces reciclados que olvidamos cuantas veces lo habían prometido. Alguien decidió no olvidar uno de ellos y volvió a recordarlo una y tantas veces como fue necesario a todos los ediles que fueron pasando por la corporación hasta que gracias a centenares de manifestaciones se hizo realidad. Es una medalla de oro, pero a la paciencia de quienes iniciaron su lucha a fines de la dictadura desde las asociaciones de vecinos. Se dice pronto.