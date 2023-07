El medio ambiente no puede abortar

Se nota, se siente, Vox ya está presente. No hace falta que estén dentro del Gobierno, no hacía falta tampoco en la anterior, sus ideas, sus formas y su puritanismo católico ya está o quizás estaba dentro del Gobierno, lo único es que ahora no se ocultan, lo dan todo para gobernar. ¿Qué es si no Isabel Borrego? Una chivata, según Cayetana Álvarez de Toledo, representante del catolicismo más puritano, el mismo de Ballesta, tampoco hay que darle muchas vueltas. Estaban ya allí, lo único que más tapados, ahora salen a la luz. Es lo que hay, lo que tenemos y lo que hemos elegido. Cuanto echamos de menos al padre Tornel, lo diría bien claro. Hay catolicismos, pero el suyo no llega ni a eso, por no ser no es ni cristiano. No se puede servir a dos señores y el suyo no es el de los pobres, es el del becerro de oro

Hace tiempo que supimos, nos lo contaron en el programa de Évole, con una entrevista de Gonzo, el mismo que acompañé cuando el soterramiento, pero no quisimos hacerle caso. En esta Región nos da igual el sufrimiento ajeno. Cuánto no habrán tenido que sufrir las mujeres de esta Región, que es la nuestra, para que el Constitucional les diera la razón. No hay derecho ni puritanismo que soporte esto, ni ojos que puedan cerrarse ante tanto mal, pero tiene que salir en nacional para que nos demos cuenta lo que pasa en Murcia, qué cansera. Toda España tiene que saber qué pasa en Murcia para que los murcianos pensemos qué sucede. Ha sido una murciana la que ha sentado precedente, un aborto terapéutico, inviable y la mandaron a Madrid, como a otras a Alicante, solas, a joderles la vida. Menos mal que ha ganado, gracias a los cambios en el Constitucional, esos que el PP se niega a hacer como en el Consejo del Poder Judicial. Espero que destituyan en Habitamia, en la Arrixaca o donde sea, a todos aquellos que le han hecho sufrir. Pero en esta Región seguimos con la cansera, para qué vamos a cambiar. Ahora no valen lloros.

El Gobierno regional, no contento con aquello, le cede la presidencia de Medio Ambiente a un negacionista, bueno, más bien a un interesado, me da. La zorra va a cuidar a las gallinas, que dirían en mi pueblo. Los intereses del 5% por ciento del PIB por encima de la industria, del turismo y de lo que verdaderamente nos mantiene. Lo han dicho muchos, nos llevan a la ruina. Cuántos de vosotros tenéis limones para vender, pues según qué noticias somos todos. Hay que joderse, que ya dejamos de ser jornaleros, arrendatarios, para volver a tener que sufrir al patrón y tragarnos sus miserias. Que vivimos de los servicios, la industria y no de esa agricultura de la que el único que ser forra es del Rivero. Nosotros mismos nos arruinamos. Sabíamos que iba a pasar con el PP, pero hemos decidido muerte. No sé que será del Mar Menor, pero de esta legislatura todos sabemos dónde irá a parar, rodillo y pasos atrás.

Cesiones antes del 23J, no quiero saber que vendrá después si ganan. Lo mismo Murcia es el experimento para demostrar la fuerza que no tienen. En el fondo son lo mismo, PP que Vox, ¿notan alguna diferencia? Al PP, de tanto ceder le cabe de todo, la ultra más rancia de Europa, la del pasado a olvidar vuelve con fuerza y lo que es peor: la que hemos querido los murcianos. No valen llantos, hay que preguntarse: ¿por qué no cambiamos? La Región está hundida, la deuda por las nubes y las cuentas sostenidas por el Gobierno nacional. El agro se come lo importante como una plaga, mientras nuestros hijos emigran para buscar un futuro mejor. Pobre Región.