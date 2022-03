A veces, ideas como las de igualdad se hacen tan grandes, tan escaladas en el nivel de los grandes movimientos sociales, que uno se pregunta: ¿qué puedo hacer yo para contribuir a hacerlas más reales y tangibles? Hoy 8M, Día Internacional de la Mujer, podrían ser muchos los ejemplos de “microactivismo” cotidianos citados para ilustrar, con nombres y apellidos, con piel erizada y mirada apasionada, la conquista de la igualdad entre mujeres y hombres. Pero, a fin de resaltar un paradigma, un caso emocionante de mujeres que construyen igualdad diariamente, desde la práctica invisibilidad, merece la pena citar el proyecto del Caravaca femenino de fútbol, que compite en la Primera Autonómica.

Entrenado por Juan Rubio –quien fundó este club en 2020-, la primera singularidad del Caravaca femenino es que se encuentra presidido por Vega Cerezo, una de las mejores representantes de la actual poesía española. El extraordinario maridaje de poesía y fútbol es algo que ya de por sí merecería un generoso comentario aparte –es un hecho tan estadísticamente inusual que, por su rara belleza y destrucción de estereotipos, determina una insobornable actitud de disidencia-. El compromiso con la igualdad que Vega demuestra en cada palabra y gesto es la evidencia de un feminismo maduro, sereno, que ya no necesita diferenciar entre el estado ordinario y la acción porque toda su vida se encuentra ya movilizada de una manera natural. La manera en que la “presidenta poeta” habla de sus futbolistas es desde la convicción de que cada una de ellas constituye un modelo ético. El Caravaca femenino supone un espacio de convivencia intergeneracional, intersocial y transcultural. El equipo está integrado por chicas cuya edad abarca desde los 14 a los 33 años. Algunas de sus integrantes provienen de familias muy humildes, de suerte que el grupo humano que conforman determina un ámbito de integración y de posibilidad de autorreconocimiento. Diferentes nacionalidades coinciden en un equipo en el que las diferencias solo cuentan para el enriquecimiento colectivo.

Un mensaje que Vega Cerezo transmite incansablemente a sus jugadoras es que no son “chicas que juegan al fútbol”, sino “futbolistas” –en el sentido más pleno que la sociedad confiere a este término-. Aunque es verdad que, en ocasiones, se sienten invisibles ante las instituciones y su potencial masa crítica, el Caravaca femenino representa un indiscutible caso de éxito social. Tanto para su presidenta como para su entrenador, este proyecto no finaliza en los entrenamientos tres veces por semana y en la disputa de un partido semanal. La formación y la salida laboral constituyen eslabones ulteriores de una cadena de integración, en la que el objetivo final es el logro de un contexto de oportunidades lo más amplio posible. Vega Cerezo se emociona cuando descubre que muchas de sus chicas son lectoras de poesía, y que del balón a los libros se ha tendido un puente natural construido en un ambiente de sororidad. Para ella, la experiencia “más brutal” que vive como presidenta del Caravaca femenino es escuchar a sus jugadoras decir que, desde su entrada en el equipo “se sienten completas”. Al final, no se trata solo de practicar de un deporte, sino de participar de un proyecto colectivo de crecimiento personal.

Esperanza, una de las tres capitanas y con 18 años recién cumplidos, reafirma con sus palabras lo hasta ahora expuesto: “Somos un equipo, y tenemos nuestros fallos como todo el mundo. Pero somos maravillosas en todo lo que hacemos. Tenemos una memoria de nuestro pasado, de dónde venimos, que para mí es un privilegio. Porque sabemos lo difícil que es empezar un equipo desde cero”. Este grupo de veinticinco mujeres que conviven en el Caravaca femenino son un loable ejemplo de lucha por la igualdad. Es probable que –como sucede con el resto del deporte femenino- el reconocimiento social que obtienen no sea el mismo que sus equivalentes masculinos. Pero en lugar de caer en el desánimo y de sentir la igualdad como un abstracto inalcanzable, se han convertido en las auténticas heroínas de sus propias vidas y ofrecen diariamente un ejemplo de inconformismo y de autosuperación que, cualquier día –pero, en especial, este 8M- merece ser destacado y aplaudido.