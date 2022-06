No quieren una buena educación

¿Un profesor cobra de la Consejería el mismo día si está en la concertada o en la pública? La respuesta es no. ¿El motivo? Pregúntenle a la consejera que tiene clara sus prioridades, como ha demostrado este mismo mes de junio. Los profesores de la pública preguntando a sus compañeros de la concertada si habían cobrado y estos les respondían que sí mientras ellos no. Pagar a unos sí y a otros no por el mismo trabajo es un agravio comparativo. Será un error, pero indica dónde van nuestros impuestos y qué intereses tienen las administraciones públicas murcianas. En esto no tienen culpa los docentes de la concertada, ellos también deben cobrar en tiempo y forma, pero tampoco los de la pública. No es un tema económico esto, es un solo ejemplo más del maltrato a lo que se somete a lo público.

Tenemos una Región con uno de los niveles educativos más bajos en los que no se invierte para paliar y mejorar la situación. En Murcia la política está a otras cosas. A la Consejería de educación le importa poco si los alumnos pasan calor o frío; si las ventanas cumplen la normativa de riesgos; si hay goteras; si las aulas están masificadas; si hay suficientes docentes para las bajas, que nunca se cubren cuando toca; o si los alumnos tienen suficiente material escolar, que tengo que pagar yo de mi bolsillo, por no hablar del aire acondicionado, que luego no se puede poner porque no han cambiado la instalación eléctrica. Pero todo esto da igual, a la consejera lo único que le interesa es si adoctrinan a los niños y demás tonterías que no solucionan los problemas de la educación de nuestros hijos.

Lo de la educación en Murcia clama al cielo. Mucho hablar de chorradas, pero nada de lo verdaderamente importante como: ¿cuándo vamos a bajar las ratios?, ¿qué pasa con la educación de 0 a 3 años que está en cuadro mientras reparten 150 euros para qué? Cómo se nota que el señor López Miras no tiene hijos y, si los tuviese, seguro que tendría riñón para llevarlos a una escuela infantil privada. Lo de las becas, para qué hablar, como están tan arruinados ponen limites imposibles para ahorrarse la pasta y pagar su aeropuerto sin aviones, y un pico que se llevan, ni ayudas para comedor, ni para las escuelas de verano, ni ayudas a los colegios y a sus AMPAS. Así que ya lo saben, con sus niños en verano ajústense el cinturón o que dios les conserve a los abuelos para que se queden con ellos, los tres meses.

En definitiva, en educación ni están ni se les espera, ni invierten ni lo tienen previsto, ni van a ayudar a los docentes, ni van a ayudar a nuestros hijos reduciendo las ratios, para qué. Su idea es que las familias se gasten los cuartos en la privada. Esa es la economía liberal de la que hablan algunos, el repago educativo, lo que no invierten ellos en la pública lo pagamos los padres con el AMPA y las cuentas de las clases. Hay que joderse. Si sumo gasto más en esas dos cosas que en el ahorro de los impuestos anunciado por López Miras que no noto en mi nómina. Lo único que sé es que lo que no paga él con los impuestos lo pago yo en derramas de repago. Si todavía lo de la bajada de impuestos sirviera para que gestionaran mejor, pero es que ni eso. La deuda está por las nubes, los recortes en educación aumentan y nos venden más bajadas de impuestos que solo sirven a los ricos. Y así funciona esta Región, si hay que hacer pruebas y retrasar el jornal que sea los profesores de la pública, no sea que algún jefe de la concertada de un telefonazo, que esto de gobernar la Región de Murcia es que los pobres paguemos dos veces por el mismo servicio, primero con mis impuestos, después con mis gastos para llegar con ellos donde mis impuestos no, a la educación de mis hijos. Vergonzoso, no. Lo siguiente.