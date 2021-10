Se ha clausurado en Valencia la última convención del PP en la que, como es habitual, se ha hecho uso y abuso del término “libertad”. Su lema ha sido: “Creemos en España. Creemos un futuro en libertad”.

Cuando libertad significa que cada uno haga lo que le dé la gana, el que parte en desventaja pierde. En un mundo desigual, esa falaz reclamación de libertad solo sirve para que el más desfavorecido se quede atrás. La derecha y la ultraderecha de este país (que viene a ser casi lo mismo…) han descubierto hace poco este terminando y está abusando de él y vaciándolo de contenido. Es su estilo. La libertad era denostada y combatida cuando era reclamada por aquellos que querían acabar con la dictadura; y era denostada y combatida por los mismos que ahora hacen de ella su bandera. Curiosamente salen a la calle reclamando libertad mientras, muchas veces, ondean la bandera de una dictadura. Y no ven la incongruencia.

Cuando han pasado varias décadas del final de la dictadura y la palabra libertad es poco susceptible de tener auténticas connotaciones libertarias, los mismos que la perseguían toman el término al modo americano y la pervierten aplicándola a aquello que les interesa: libertad para no pagar impuestos, libertad para llevar las fortunas a paraíso fiscales, libertad para no obedecer leyes laborales, libertad para no aplicar las restricciones pandémicas, libertad para eludir las responsabilidades políticas y empresariales sobre el desastre medioambiental provocado, libertad para favorecer la sanidad privada, esa insolidaria sanidad que en pandemia nos dejó en la cuneta, libertad, aunque no sea el caso de España, para que todo el mundo lleve un arma. Libertad, en fin, para que yo, que soy un privilegiado, pueda hacer lo que me dé la gana, como por ejemplo, elegir el colegio privado que yo quiera pero subvencionado por el gobierno mientras despotrico, eso sí, de las ayudas públicas y de los impuestos. Libertad para que lo individual prevalezca sobre lo colectivo sabiendo que eso solo favorece a los que más tienen, sabiendo que eso solo favorece a quien sale a la calle envuelto en la bandera de una dictadura y grita libertad como quien profiere una amenaza.

Háblales de libertad cuando se trata de inmigración y verás. Háblales de libertad cuando se trata de religión, de feminismo, de homosexualidad. Háblales de libertad de expresión cuando no es para que ellos difundan sus disparates homófobos y xenófobos.

Se confunde la libertad con la satisfacción de un deseo inmediata con lo cual se reduce ésta a la categoría de mero capricho. La libertad, como seres gregarios que somos, para que sea justa debe abarcar a toda la sociedad y se debe aplicar teniendo en cuenta cómo afecta a la comunidad el ejercicio de la libertad individual.

Como ocurre con todo otro bien común, o la libertad es igualitaria o solo será el privilegio de unos pocos. Si no hay igualdad la libertad puede ser una forma de opresión porque se trata de la libertad del que tiene todo frente a la de quien nada tiene: la libertad del patrón agrícola frente al inmigrante sin papeles, la libertad del putero frente a la mujer prostituida, por poner solo un par de ejemplos. Del mismo modo, qué tipo de justicia sería aquella de la que pudieran beneficiarse solo unos pocos.

Es un disparate reclamar libertad para sacar ventaja de las desventajas de otros y eso es lo que hace la maquinaria neoliberal. Ese mensaje está calando porque sus altavoces son muy potentes, ya que los medios de comunicación están en unas pocas manos, manos neoliberales, claro está. Así que les vemos manifestarse reclamando libertad, pero es imposible imaginarlos reclamando igualdad y justicia, deben pensar que de eso ya hay de sobra. Ahí está la clave del asunto.