Promesas con asteriscos

Ballesta no se ha dado cuenta de que no lo han elegido a él. Es lo que tiene cuando las municipales se plantean como un plebiscito al sanchismo que, al final, el alcalde no tiene claro dónde quiere ir la ciudad. La decisión de abrir el Puente Viejo tras reunirse con una asociación creada por el mismo PP no es solo un error, sino que va a galvanizar quienes quieren una ciudad moderna con el Puente Viejo cerrado al tráfico rodado, pero abierto al tranvía. ¡Ballesta, que no te enteras de que no te han elegido a ti, han votado contra Sánchez!. Déjate de rollos y mantén la movilidad que, encima, nos vas a hacer pagar millones.

En resumen, estamos igual que hace dos legislaturas, cuando Ballesta nos prometía el futuro con un soterramiento de 500 metros tras agarrar la pancarta para pedirlo completo, y extrañarse de que le dijeran embustero. Lo curioso es que no le ha pasado factura. Nadie lo ha criticado, cuando era uno de los responsables, como tantos otros. Qué rápido olvidamos y qué mal han comunicado algunos, excepto al final de la legislatura. Pero, claro, en esto también tenemos que incluir otros López. Cuentan que, durante la pandemia, algún diario llegó llorando y salió con las nóminas pagadas. No sé si será verdad, pero tengo claro que si cualquier otro partido hubiera hecho lo que él durante estos años -endeudar al municipio, esconder sentencias- las portadas hubieran sido otras. Pero, claro, algunos tienen bula, medios y son un gobierno de risa. Si es que mucho chascarrillo, poco análisis y, lo que es peor, ausencia de salidas. Encima, la oposición a la izquierda del PSOE se pone a criticar lo único que está regulado por la ley. Se puede llegar a profesor universitario sin haber estudiado.

La organización del movimiento 'Cierra mi barrio' por el PP ha obtenido una concejalía, un premio a Miguel Ángel y a la cobertura mediática, pero con poco peso en la sociedad, tanto es así que cuando Sánchez perdió las elecciones municipales, la movilización desapareció para transformarse en una asociación que pide algo imposible. Ya avisémde que la apertura al tráfico del Puente Viejo, que se barajaba, no solo podría traer denuncias, sino también la devolución del dinero a Europa. Pensé que tomarían mi consejo, pero parece que no. Es posible que sea parcial hasta que se terminen las obras, pero es un error de calado. Seamos claros, ni puede parar las obras, ni, a no ser que cambie el Gobierno de España, le darán una moratoria para aplazarlas y aunque lo haga, al final tendrá que terminarlas porque paga Europa. No te dejes aconsejar por Dolors Monserrat que te va a dar un dolor.

En Murcia tenemos un problema: no hemos logrado salir de los marcos mentales impuestos por los telediarios y el resultado es que vamos para atrás. Ballesta ha conseguido lo que quería, satisfacer su ego, es alcalde y los habitantes de la ciudad de Murcia tenemos un problema y serio. Necesitamos organizarnos para crear un nuevo espacio que permita desarrollar un cambio en la ciudad y, por extensión, en la Región. No se puede vivir del antisanchismo, hemos de pensar en lo de aquí para los de aquí y eso pasa por abandonar los marcos mentales retrógrados que nos quieren imponer y que solo representan negocios para ellos y donde viven.

Para explicarlo en plata, es posible peatonalizar el centro, pero no el barrio del Carmen. Es posible subvencionar las plazas en la concertada, pero no poner un duro propio para la educación gratuita de 0 a 3 años, más allá de lo que deja el estado. Es posible prometer arreglar el Mar Menor, pero no meter un duro en él; es posible quejarse del AVE que tú mismo has traído, sin pedir que el tren venga por Albacete que han diseñado y conseguido otros, pero nadie se lo reconoce hasta que llegue que se apuntaran el tanto; es posible decir que vas arreglar el Mar Menor dejando que el dinero lo ponga el estado, mientras tú te tocas la nariz. Lo de siempre, la Región cada vez va a peor porque estamos peor informados en el mundo de internet. Da para pensar un rato.