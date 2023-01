Puerto de oro

Si hay un puesto que todo político desea en Murcia, como retiro dorado, es el de presidente o presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Es uno de los sueldos más altos y, además, cerca de casa porque a Madrid has de viajar lo imprescindible, que tampoco es tanto.

Con la actual presidenta del Puerto coincidí hace años en una reunión de Fomento en la que tratábamos el problema de la llegada del AVE en superficie, cuando querían hacer un puente para luego desmontarlo y hacerlo todo soterrado. Acudió a la reunión con el entonces consejero de Fomento, Francisco Bernabé, pues ella era la representante de la administración ante Murcia Alta Velocidad, si le memoria no me falla. Habló tras Bernabé y dio la información de la que disponía. Me pareció una mujer formada, inteligente y nada ingenua que llevaba años allí. Uno de esos segundos cargos que siempre suenan para ser consejeros, pero que nunca llegan por el motivo que sea. Después pasó a Educación y de allí a Puertos. Una larga carrera que veremos cómo termina.

Es por eso que me ha sorprendido su actitud, la de no dimitir, primero, y, después, la de apostar por encargar una nueva auditoria, con la idea que desde el sillón se controla mejor la crisis, pero me da que lo tiene difícil. La acusación del fiscal parece demoledora y la pena del telediario acaba de empezar y se agravará conforme vayamos avanzando porque no es solo ella, sino también el anterior presidente y exconsejero de Fomento al que obligaron a dimitir quien también figura en la denuncia. La oposición no va a soltar el hueso y las elecciones están cerca y nadie quiere que se recuerde en esta Región que esta situación se repite una y otra vez, con distinta música pero parecida partitura.

Las acusaciones de amiguismo llevan persiguiendo al PP durante años. Éstas se vieron agravadas tras la filtración de unos audios de una de las manos derecha de Ballesta, Roque Ortiz, en la sede del PP y esta acusación de la Fiscalía viene a sumar una piedra más a esos rumores que señalan un tipo de gestión de lo público muy particular.

Hay personas como yo, autónomos y pequeños empresarios, que nos levantamos todos los días para sobrevivir. Todos queremos creer que las leyes son iguales para todos, pero parece que en esta Murcia particular, las colas no son las mismas ni para operarte, ni para vacunarte, ni para hacer un contrato. Aquí hay gente que parece que no compite con las mismas reglas y, lo que es peor, no juega en la misma liga y, si lo hace, va a tope. A mí la cosa me daría igual si, en el fondo, no fuera mi dinero porque este “Murcia a tope” no puede ser disimulado, ni ocultado, porque cerca del puerto está la desaladora, un poco más lejos el aeropuerto y, al paso que vamos, ese puerto de oro se acabará convirtiendo en un puerto del horror, como el camino que lleva esta Región. Vale.